فريق طبي بالتأمين الصحي ببني سويف ينقذ عجوزا بعد استئصال ورم سرطاني ضخم

نجح فريق طبي بـ مستشفى التأمين الصحي بمحافظة بني سويف، في إجراء جراحة دقيقة لاستئصال ورم سرطاني ضخم لسيدة مسنّة تبلغ من العمر 60 عامًا، كانت تعاني من أمراض مزمنة بالإضافة إلى إصابتها بورم ضخم بالمبيض والرحم يبلغ نحو 35 × 35 سم ويزن حوالي 15 كيلوجرامًا، استدعى تدخلًا جراحيًا عاجلًا، حيث تم إجراؤه داخل غرف العمليات بالمستشفى.

محافظ بني سويف يشيد بأطباء التأمين الصحي

وأشاد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بالجهود المتميزة للفريق الطبي بمستشفى التأمين الصحي ببني سويف، والذي تمكن من إتمام الجراحة بنجاح، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يعكس التطور المستمر في مستوى الرعاية الصحية بالمحافظة.

فريق طبي بمستشفى التأمين الصحي ببني سويف ينجح في استئصال ورم سرطاني ضخم

من جانبه، أوضح الدكتور محمد يحيى إسماعيل، مدير عام فرع التأمين الصحي ببني سويف، أن هذا النجاح يعد امتدادًا للجهود الرامية لتطوير المستشفيات في إطار دعم الدولة لمنظومة الرعاية الصحية، وبإشراف مباشر من الدكتور أحمد مصطفى، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، وتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة.

استئصال ورم سرطاني ضخم من رحم سيدة مُسنة

من جانبه، أعرب الدكتور شريف الزناتي، مدير مستشفى التأمين الصحي ببني سويف، عن تقديره الكامل للفريق الطبي والتمريضي، مؤكدًا أن الحالة الصحية للمريضة مستقرة، وأنها تم نقلها إلى قسم جراحة الأورام لاستكمال الرعاية والمتابعة الدقيقة.

وأكد مدير مستشفى التأمين الصحي ببني سويف، أن الفريق الطبي ضم كل من: الدكتور مصطفى سعيد، استشاري ورئيس قسم جراحة الأورام، والدكتور محمد سمير، والدكتور محمد حسين، نائبي جراحة الأورام، بالإضافة إلى الدكتور عزة حسين، استشاري ورئيس قسم التخدير، كما شارك في العملية فريق التمريض "أسماء شعيب عرفات، وصفاء حنفي عبد المنعم".

