الثلاثاء 30 ديسمبر 2025
محافظات

وزير الصحة يجري زيارة مفاجئة لمستشفى الواسطى المركزي ويطمئن على المرضى

وزير الصحة يزور مستشفى
وزير الصحة يزور مستشفى الواسطى ببني سويف، فيتو
فاجأ الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، مستشفى الواسطى المركزي بـ محافظة بني سويف بزيارة مفاجئة، في إطار حرصه على المتابعة الميدانية المستمرة لمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، والوقوف على سير العمل داخل المنشآت الطبية على أرض الواقع، والتأكد من انتظام تقديم الخدمة الطبية وفق المعايير المعتمدة.

 

وزير الصحة يتفقد مستشفى الواسطى

 

وبدأ وزير الصحة جولته التفقدية بزيارة قسم الاستقبال والطوارئ، حيث تابع تواجد الأطقم الطبية ومدى جاهزيتهم للتعامل مع الحالات المختلفة، كما اطمأن على انتظام العمل وسرعة تقديم الخدمات للمرضى، وحرص خلال الجولة على متابعة آلية تسجيل الحالات وتقديم الرعاية الأولية، مؤكدًا أهمية حسن استقبال المرضى وتقديم الخدمة لهم دون تأخير.

 

وزير الصحة يزور مستشفى الواسطى ببني سويف

 

وشملت الزيارة تفقد أقسام العنايات المركزة، حيث اطلع الوزير على حالات المرضى واطمأن على توافر المستلزمات الطبية والأجهزة اللازمة لتقديم الرعاية الصحية المناسبة، كما تفقد وحدة الغسيل الكلوي، وقسم الطوارئ، والعيادات المختلفة، بالإضافة إلى متابعة سير العمل بالعيادات المسائية، والتأكد من استمرار تقديم الخدمات الطبية للمواطنين خلال الفترات المختلفة.

 

وكان في استقبال الوزير داخل المستشفى الدكتورة هبة حسن مدير مستشفى الواسطى المركزي، والدكتور أحمد سيد عبدالجواد نائب مدير المستشفى، والدكتور أحمد جمال مدير العيادات، إلى جانب عدد من الأطباء والأخصائيين وهيئة التمريض، حيث استمع إلى شرح مفصل حول منظومة العمل داخل المستشفى، ومعدلات التردد اليومية على الأقسام المختلفة، وأبرز التحديات التي تواجه الفرق الطبية.

 

وزير الصحة يزور مستشفى الواسطى ببني سويف

 

وزير الصحة يتحدث مع المرضى وذويهم

 

وخلال جولته، حرص وزير الصحة، على التحدث مع عدد من المرضى وذويهم، واستفسر عن مستوى الخدمة الطبية المقدمة وسرعة تلقي العلاج، موجهًا بضرورة الالتزام الكامل بمعايير الجودة وتحسين مستوى الأداء، وتوفير أفضل رعاية صحية ممكنة للمواطنين.

 

ومن جانبها، أكدت مدير مستشفى الواسطى المركزي، أن الزيارة المفاجئة تمثل دعمًا معنويًا كبيرًا للأطقم الطبية، وتسهم في تحفيزهم على بذل المزيد من الجهد لتحسين مستوى الخدمة الصحية، مشددة على حرص جميع العاملين بالمستشفى على الالتزام بالتعليمات وتقديم خدمة طبية تليق بالمواطنين وتعزز ثقتهم في المنظومة الصحية.

 

