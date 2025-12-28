إنهاء خصومة ثأرية دامت 13 عامًا في بني سويف

18 حجم الخط

أنهى تقديم الكفن خصومة ثأرية دامت لأكثر من 13 عامًا بين عائلتي البوشي والسني بـ محافظة بني سويف، وذلك خلال مراسم صلح موسعة جرت بمركز شباب العبور ببني سويف، في إطار جهود الدولة وأجهزة الأمن لترسيخ قيم السلم المجتمعي ونبذ العنف، حيث تم إنهاء النزاع الذي نشب بين العائلتين.

وأكد العمدة عز العرب عتمان، عضو لجنة فض المنازعات ببني سويف، أن مراسم الصلح تضمنت قيام عائلة البوشي بتقديم الكفن إلى عائلة السني، في إشارة إلى طي صفحة الخلافات وعودة العلاقات بين العائلتين إلى طبيعتها، ويرجع النزاع إلى حادثة وفاة أحد أفراد عائلة السني في مشاجرة وقعت بـ مدينة بني سويف بين أفراد من العائلتين، تطورت إلى اشتباك مسلح، تم على إثر ذلك محاكمة اثنين من أفراد عائلة البوشي، حيث تم معاقبتهما، وتوفي أحدهما أثناء تنفيذ العقوبة.

الكفن يطوي صفحة الخلاف ببني سويف

ترأس مراسم الصلح اللواء أسامة جمعة مدير أمن بني سويف، كما شهدت الجلسة حضور عدد من القيادات الأمنية والشعبية والتنفيذية، وسط أجواء من الهدوء والالتزام بنبذ العنف.

