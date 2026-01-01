أمطار خفيفة على بني سويف والمحافظ يوجه بالاستعداد لتقلبات الطقس

18 حجم الخط

تعرضت بعض قرى ومراكز محافظة بني سويف، اليوم الخميس، لسقوط أمطار خفيفة، صاحَبها نشاط ملحوظ للرياح، كما شهدت المحافظة طقسًا مائلًا للبرودة، مع انخفاض نسبي في درجات الحرارة، وذلك بالتزامن مع حالة من عدم استقرار الأحوال الجوية التي تشهدها بعض مناطق الجمهورية خلال هذه الفترة.

خفيفة ونشاط للرياح على بني سويف

وفي هذا الإطار، أصدر الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، توجيهاته للأجهزة التنفيذية بالمحافظة برفع درجة الاستعداد القصوى بكافة القطاعات والمرافق الخدمية، واتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للتعامل مع أية تداعيات محتملة قد تنجم عن التقلبات الجوية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات مجلس الوزراء، وفي ضوء البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية التي أشارت إلى وجود فرص لسقوط أمطار متوسطة إلى خفيفة، ونشاط للرياح على بعض المناطق.

وكلف محافظ بني سويف، رؤساء الوحدات المحلية بالمراكز والمدن بالتواصل المستمر مع مركز السيطرة الموحد وغرفة عمليات المحافظة، والمتابعة اللحظية لتطورات حالة الطقس، مع سرعة التدخل والتعامل الفوري مع أي مشكلات أو بلاغات قد تنتج عن سوء الأحوال الجوية، والتنسيق الكامل مع الأجهزة التنفيذية وشركات المرافق المختلفة.

محافظ بني سويف يوجه بالاستعداد لتقلبات الطقس

كما وجّه محافظ بني سويف مسئولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، بالتأكد من جاهزية جميع محطات الصرف الصحي، والعمل بكامل طاقتها وكفاءتها، واستمرار أعمال تطهير شبكات ومطابق الصرف بالمناطق المخدومة، إلى جانب التأكد من جاهزية سيارات الكسح وشفط المياه للتعامل مع أي تجمعات محتملة.

وفي السياق ذاته، شدد محافظ بني سويف، على مسؤولي قطاع الكهرباء بمراجعة أعمدة الإنارة والتأكد من عزلها بالكامل حفاظًا على سلامة المواطنين، وضمان استمرارية التيار الكهربائي، مع توفير حلول بديلة خاصة للمنشآت الحيوية في حال حدوث أي أعطال.

كما تم تكليف الجهات المعنية بمراجعة جاهزية معدات الإغاثة والإنقاذ، ورفع درجة الاستعداد بالقطاع الصحي، إلى جانب توجيه إدارة المرور باتخاذ التدابير اللازمة لتأمين الطرق السريعة والفرعية، ونشر الأكمنة الثابتة والمتحركة، مع استمرار جاهزية فرق الطوارئ والحماية المدنية لحين استقرار الأحوال الجوية.

