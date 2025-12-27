ضعف مياه الشرب في قرى بني سويف لصيانة وتطهير محطة معصرة نعسان

18 حجم الخط

أعلنت محافظة بني سويف عن ضعف المياه في عدد من القرى بمراكز أهناسيا وناصر وبني سويف، وذلك اعتبارًا من الساعة 8 صباح غدًا الأحد وحتى الساعة 10 مساء يوم الاثنين، نتيجة لأعمال التطهير التي ستجري بمروق وجزء من خزان محطة مياه معصرة نعسان القديمة بمركز أهناسيا.

ضعف مياه الشرب في قرى بني سويف

وأوضح بيان صادر عن شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، أن القرى التي ستتأثر بالضعف في إمدادات المياه تشمل: "قاي، العواونة، كوم الرمل، منشية الأمراء، مطار دنديل، الحمام، ابشنا، السعادنة"، مؤكدة إلى أن هذه الأعمال تأتي في إطار جهود الشركة لتحسين جودة المياه وضمان استمرارية الخدمة للمواطنين.

وأكدت شركة مياه بني سويف، أنها تبذل قصارى جهدها لتقليل التأثير على الخدمة وتوفير المياه للمواطنين خلال تلك الفترة، كما اعتذرت عن أي تقصير قد يحدث بسبب هذه الأعمال، ودعت المواطنين وأصحاب المخابز والمنشآت الحيوية إلى تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الضعف المحددة.

تطهير وصيانة محطة معصرة نعسان

وأعلنت شركة مياه الشرب ببني سويف، عن توفير سيارات مياه شرب نقية لتلبية احتياجات المناطق المتأثرة، حيث يمكن للمواطنين طلب هذه السيارات عبر الاتصال بالخط الساخن (125) من أي تليفون أرضي.

وناشدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة بني سويف، جميع المواطنين والمستفيدين من الخدمة بالتعاون معها لتجاوز هذه الفترة، مشيرة إلى أن هذه الأعمال تهدف إلى ضمان استدامة الخدمة وتحسين جودة المياه في المستقبل.

