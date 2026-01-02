زيارة تاريخية، اكتشف عبقرية الحضارة المصرية في مقابر بني حسن بالمنيا

18 حجم الخط

في إجازة الجمعة، يمكنك الاستمتاع برحلة فريدة إلى مقابر بني حسن الأثرية في محافظة المنيا والانطلاق في جولة داخل المقابر الأثرية، التي تقع على الضفة الشرقية لنهر النيل شرق مدينة أبوقرقاص جنوب محافظة المنيا، وتعد من أبرز المعالم التاريخية التي تعكس عبقرية الحضارة المصرية القديمة، فلا تفوت الفرصة لاستكشاف هذا المعلم المذهل.

العمارة المنحوتة في الصخر

أثار بني حسن، فيتو، المنيا

تتميز المقابر بتصميمها الفريد بالكامل داخل الصخور مع اعمدة داخلية وزخارف دقيقة تحكي براعة المصري القديم في البناء والهندسة، ما يجعل الجولة تجربة تعليمية وترفيهية في نفس الوقت.

رسومات تحكي الحياة اليومية

داخل المقابر، تكشف الجدران عن لوحات ورسومات ملونة تصور الحياة اليومية للمصريين القدماء من صيد وزراعة وصناعة ورياضة، لتتيح للزائر الغوص في تفاصيل المجتمع المصري قبل آلاف السنين ورؤية تفاصيل حياتهم كما لو كانت حية.

مقصد سياحي مثالي ليوم الجمعة

تعد مقابر بني حسن وجهة مثالية ليوم الجمعة، حيث يجمع الزائر بين الاستمتاع بالمناظر الطبيعية الخلابة والاطلاع على التاريخ العريق في جولة متكاملة، ما يجعلها تجربة فريدة للسياح والمواطنين على حد سواء.

الحفاظ على التراث

ويحث خبراء الآثار الزوار على الحفاظ على المقابر بعدم لمس الجدران أو الكتابة عليها، والالتزام بالقواعد السياحية لضمان استمرار هذه المعالم التاريخية كأحد أهم إرث حضارة المنيا للأجيال القادمة.

