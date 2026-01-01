ننشر أسماء 14 مصابا في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالمنيا الجديدة

18 حجم الخط

حصل موقع “فيتو” على أسماء المصابين في حادث انقلاب سيارة ربع نقل محملة بالعمال بأحد طرق مدينة المنيا الجديدة والذي أسفر عن إصابة 14 شخصا بإصابات متفرقة وجرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم مع اتخاذ الإجراءات القانونية.

أسماء المصابين في الحادث



وضمت قائمة المصابين ناصر خلف محمد 25 سنة محمد رمضان عبد العظيم 38 سنة محمود إسماعيل عبد العظيم 25 سنة علي حسن عبده محمد 31 سنة أحمد عمران خلف 25 سنة عبد العظيم رمضان عبد العظيم 32 سنة.

ننشر أسماء 14 مصابا في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بمدينة المنيا الجديدة

كما شملت القائمة محمد محمد محمد عبد الغني 29 سنة، محمد عاشور عبد الحليم 28 سنة، حمادة أحمد عبد الحكيم 31 سنة، عبد الرحمن بشير هاشم 18 سنة، أحمد رمضان عبد العظيم 30 سنة، محمود محمد هاشم 17 سنة، أحمد علي عبد الحليم 45 سنة، عامر عاشور عبد الحليم 38 سنة.

بلاغ أمني وتحرك عاجل

وكان اللواء حاتم حسن مساعد وزير الداخلية لـ أمن المنيا قد تلقى إخطارا من المقدم محمد العشيري رئيس مباحث مركز شرطة المنيا يفيد بوصول 14 مصابا إلى مستشفى صدر المنيا نتيجة انقلاب سيارة ربع نقل بأحد طرق مدينة المنيا الجديدة.

على الفور انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث وتبين إصابة 14 شخصا بإصابات تنوعت ما بين كدمات وسحجات وكسور متفرقة بالجسم مع الاشتباه في حالات ما بعد الارتجاج وجميعهم مقيمون بقرى سواده والداودية والحواصلية التابعة إداريا لمركز المنيا.

تم نقل المصابين إلى مستشفى صدر المنيا لتلقي الرعاية الطبية اللازمة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والوقوف على أسباب وملابسات الحادث.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.