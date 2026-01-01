الخميس 01 يناير 2026
محافظات

إصابة 7 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوي الشرقي جنوب المنيا

مستشفي ملوي التخصيصي
مستشفي ملوي التخصيصي
أصيب 7 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوي الشرقي المار على نطاق محافظة المنيا وتحديدا أمام مركز ملوي جنوب المحافظة حيث جرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

بلاغ للأجهزة الأمنية

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوي الشرقي أمام مركز ملوي وعلى الفور جرى إخطار الجهات المعنية للتحرك إلى موقع البلاغ. 

انتقال الإسعاف والأمن

انتقلت سيارات الإسعاف وقوات الأمن إلى مكان الحادث وتبين إصابة 7 أشخاص بإصابات متفرقة شملت كدمات وسحجات وكسور بأماكن متفرقة من الجسم مع الاشتباه في حالات ما بعد الارتجاج. 

نقل المصابين للمستشفى

تم نقل المصابين إلى مستشفى ملوي التخصصي لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة للاطمئنان على حالتهم الصحية تحت إشراف الفرق الطبية. 

إجراءات قانونية

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ ما يلزم من قرارات قانونية للوقوف على أسباب الحادث 

