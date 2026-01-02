الجمعة 02 يناير 2026
أخبار مصر

الهلال الأحمر بالعريش يستقبل النجمة أنجلينا جولي (صور)

الهلال الأحمر،فيتو
استقبل المركز اللوجيستي للهلال الأحمر المصري بمدينة العريش النجمة أنجلينا جولي، حيث اطّلعت على آليات إدارة وتنسيق تدفق المساعدات الإنسانية التي يقودها الهلال الأحمر المصري.

 

وخلال الزيارة، شاركت أنجلينا جولي في تعبئة أحد صناديق المساعدات الإنسانية المخصصة لقطاع غزة، في تأكيد رمزى على التضامن الإنساني والدعم الدولي للجهود المبذولة.

وأعربت عن تقديرها البالغ للجهود الاستثنائية التي يبذلها الهلال الأحمر المصري، مشيدةً بالدور المحوري الذي يقوم به المتطوعون والعاملون في إدارة وتقديم المساعدات الإنسانية بكفاءة ومهنية، رغم التحديات، بما يضمن وصولها إلى قطاع غزة.

كان قد أطلق الهلال الأحمر المصري، قافلة «زاد العزة.. من مصر إلى غزة» رقم 106، حاملة عدد من شاحنات المساعدات الإنسانية العاجلة في اتجاه قطاع غزة، وذلك في إطار جهوده المتواصلة كآلية وطنية لتنسيق المساعدات إلى غزة.

تضمنت قافلة «زاد العزة» في يومها الـ 106، نحو 5,300 طن من المساعدات الإنسانية الشاملة، والتي تضمنت أكثر 2,800 طن سلال غذائية ودقيق، نحو 500 طن مستلزمات إغاثية، 600 طن مستلزمات عناية شخصية، وما يزيد عن 1,400 طن مواد بترولية.

وفي محاولة لتخفيف معاناة الطقس السيئ عن الأهالي، كثّف الهلال الأحمر المصري الدفع بإمدادات الشتاء الأساسية إلى غزة، التي شملت: نحو 3,900 بطانية، نحو 16,400 قطعة ملابس شتوية، ألف مرتبة،  نحو 7,300 خيمة لإيواء المتضررين، وذلك في إطار الجهود المصرية المتواصلة لدعم الأشقاء في غزة.

يذكر أن، قافلة « زاد العزة.. من مصر إلى غزة »، التي أطلقها الهلال الأحمر المصرى، انطلقت في 27 يوليو، حاملة آلاف الأطنان من المساعدات التي تنوعت بين: سلاسل الإمداد الغذائية، دقيق، ألبان أطفال، مستلزمات طبية، أدوية علاجية، مستلزمات عناية شخصية، وأطنان من الوقود.

ويتواجد الهلال الأحمر المصري كآلية وطنية لتنسيق وتفويج المساعدات إلى غزة، على الحدود منذ بدء الأزمة حيث لم يتم غلق معبر رفح من الجانب المصري نهائيًا، وواصل تأهبه فى كافة المراكز اللوجستية وجهوده المتواصلة لدخول المساعدات التي بلغت أكثر من نصف مليون طن من المساعدات الإنسانية والإغاثة، وذلك بجهود  35 ألف متطوع بالجمعية.

