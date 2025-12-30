أخبار الاقتصاد اليوم: بنك مصر يعدل سعر العائد على شهادات الادخار بالجنيه، نجيب ساويرس يحدد أهم 3 قطاعات قادرة على سداد ديون مصر، الذهب يهيمن على 2025 بأقوى أداء سنوي منذ 45 عاما

18 حجم الخط

محضر اجتماع الفيدرالي يكشف توجها حذرا لخفض الفائدة مع تركيز على مكافحة التضخم

كشف محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الأخير عن نقاشات متوازنة بين أعضائه، حيث ظهر توجه عام نحو الحذر في سياسة الخفض المستقبلي لأسعار الفائدة، وسط مخاوف من استمرار التضخم المرتفع.

رأى غالبية المشاركين أن إجراء مزيد من التخفيضات سيكون مناسبًا فقط إذا انخفض التضخم بمرور الوقت وفقًا للتوقعات.

وأشار بعض الأعضاء إلى أن القرار الأخير (خفض ديسمبر) كان متوازنا بدقة، بينما رأى آخرون أن الإبقاء على الأسعار دون تغيير كان خيارا مطروحا.

سلط العديد من المشاركين الضوء على خطر ترسيخ التضخم عند مستويات مرتفعة، محذرين من أن تخفيضات الفائدة الإضافية السريعة قد تُفسر على أنها تراجع عن الالتزام بتحقيق هدف التضخم البالغ 2%.

في ضوء التوقعات الاقتصادية، اقترح بعض الأعضاء أن الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير لبعض الوقت بعد خفض ديسمبر سيكون الإجراء المناسب على الأرجح.

توقعات نمو متفائلة

أظهرت توقعات النمو الاقتصادي المعدلة من قبل موظفي الفيدرالي تحسنا طفيفا عن توقعات اجتماع أكتوبر السابق.

وأكد صناع السياسات أن عمليات شراء سندات الخزانة الجارية تهدف فقط إلى إدارة مستويات الاحتياطيات والسيطرة على أسعار الفائدة قصيرة الأجل، وليس لها آثار تيسيرية على السياسة النقدية الأوسع. واعتبروا أن الاحتياطيات انخفضت إلى مستوى "كاف"، مما دفع للبدء في هذه العمليات.



نجيب ساويرس يحدد أهم 3 قطاعات قادرة على سداد ديون مصر (فيديو)

علق المهندس نجيب ساويرس، رجل الأعمال، على حالة الجدل بين هشام عزالعرب، الرئيس التنفيذى للبنك التجارى الدولى CIB، فى نقاش مع رجل الأعمال حسن هيكل، نجل الكاتب الصحفى الراحل محمد حسنين هيكل، بشأن فكرته التى أطلق عليها «المقايضة الكبرى» لحل أزمة ديون الدولة، قائلا: " فى بداية الأمر إن حسن هيكل حاول إلقاء مشكلة الديون على الدولة، ويحاول إلقاءها على الجهاز المصرفي".

وقال فى مداخلة هاتفية مع الكاتب الصحفي سيد على مقدم برنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم": " إن البنك المركزي ليس لديه القدرة على إدارة أصول الدولة، وهذا ليس حلا لأزمة الديون".

وأضاف: " حجم الدين خلال السنوات الماضية شهد تضخما كبيرا، والاقتصاد المصري حاليا مستقر وفى أحسن أوضاعه، ولكن يبقى حجم الديون خطيرا وكبيرا ويجب وضع حل علمي ومدروس".



وأوضح: " الدولة بها قطاعات تشهد نموا كبيرا وبسرعة منها القطاع السياحي، ولكنه يحتاج لفك الحصار الذى يعاني منه، بأن مصر للطيران هى الناقل الوحيد للسياحة فى مصر، ولذلك يجب فتح السماوات، والتنسيق من شركات الطيران الكبرى على تشغيل خطوط الطيران المباشر للمقاصد السياحية المصري، بالإضافة إلى تشغيل الطيران منخفض التكاليف".

وتابع: " إذا كنا عايزين نوصل لـ 30 و50 مليون سائح فيجب زيادة حجم عدد الطائرات وزيادة كفاءة المطارات، بالإضافة إلى قطاع الصناعة، والفريق كامل الوزير استطاع فتح 1000 مصنع كانت مغلقة"، موضحا:" قطاع الزراعة والعمل على استصلاح الأراضي الجديدة، ومشاركة القطاع الخاص فى هذه الأراضي لزيادة التصدير من 3 مليارات إلى 6 مليارات، وعندنا قطاعات أخرى كثيرة، وعلى العموم أنا متفائل فى 2026".





الذهب يهيمن على 2025 بأقوى أداء سنوي منذ 45 عاما بفضل الفائدة والتوترات



صعدت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، معوضة جزءا من الخسائر الحادة التي شهدتها الجلسة السابقة، في وقت تتجه فيه الأنظار نحو المخاطر الجيوسياسية والاقتصادية العالمية، مما يعزز توقعات اختتام العام بأفضل أداء سنوي للمعدن النفيس منذ 1979.

وارتفع الذهب في التعاملات الفورية 0.8% إلى 4365.86 دولار للأونصة، بينما زادت العقود الآجلة في السوق الأمريكية 0.8% مسجلة 4380.10 دولار.

ويأتي هذا الارتفاع بعد أن سجل الذهب أمس الاثنين أكبر تراجع يومي له منذ 21 أكتوبر، مدفوعا بموجة جني أرباح من أعلى مستوى قياسي عند 4549.71 دولار حققه يوم الجمعة الماضي.

شهد الذهب أداء تاريخيا هذا العام، حيث قفزت قيمته نحو 66% منذ بداية يناير، مسجلا أعلى مستوياته منذ أكثر من أربعة عقود.

ويعزى هذا الصعود القوي إلى مجموعة عوامل منها موجة تخفيضات أسعار الفائدة عالميا، والتوترات الجيوسياسية المتصاعدة، وشراء البنوك المركزية القوي للمعدن، وتدفقات استثمارية مرتفعة على الصناديق المدعومة بالذهب.

توقعات واستقرار نسبي

يتطلع السوق الآن إلى محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لشهر ديسمبر،المقرر نشره لاحقًا اليوم، وسط توقعات بتخفيضين لأسعار الفائدة خلال العام المقبل، وهو ما قد يدعم الطلب على الذهب كأصل ملاذ آمن.

وأشار "بيتر جرانت"، نائب رئيس شركة زانر ميتالز، إلى أن السوق شهد تقلبات حادة أمس قبل أن تستقر اليوم، مؤكدًا أن التداول لا يزال إيجابيا بشكل عام، مع استمرار المخاوف الجيوسياسية - خاصة حرب أوكرانيا - في دعم الأسعار.



خبير: مبادلة الديون بأصول مدرة للعائد تقود خفضًا تاريخيًا للدين المحلي والخارجي



قال الدكتور هاني جنينة، رئيس قسم البحوث بشركة الأهلي فاروس، والخبير الاقتصادي: إن الحكومة تتجه إلى تنفيذ سيناريو شامل لخفض الدين العام المحلي والخارجي، من المتوقع الإعلان عن تفاصيله قريبًا، مشيرًا إلى أن التركيز الأكبر سيكون على الدين المحلي باعتباره الأسهل والأسرع في المعالجة.

وأوضح جنينة أن الخطة المرتقبة تستهدف المقرض الرئيسي للحكومة، والمتمثل في البنوك المحلية الكبرى وعلى رأسها البنك الأهلي المصري وبنك مصر، حيث تمثل أذون وسندات الخزانة نحو 50% من إجمالي أصول هذه البنوك.

وأضاف أن إجمالي أصول البنوك يتراوح بين 15 و16 تريليون جنيه، منها ما يقرب من 8 إلى 9 تريليونات جنيه مستثمرة في أذون وسندات الخزانة.

وأشار إلى أن الآلية الأكثر فاعلية تتمثل في مبادلة جزء من هذه المديونية بأصول مدرة لعوائد دورية ومستدامة، بحيث تنتقل ملكية هذه الأصول إلى البنوك الوطنية الكبرى وفق تقييم عادل، بما يضمن استمرار تحقيق العائد اللازم لسداد الودائع، وفي الوقت نفسه خفض حجم الدين المحلي.

وأضاف أن من بين أبرز الأصول القابلة للمبادلة رسوم الطرق، عبر تحويل منافذ الرسوم على مستوى الجمهورية إلى شركة يتم تقييمها والتنازل عنها للبنوك الدائنة لفترات زمنية محددة مقابل شطب أجزاء من الديون.

كما أشار إلى الموانئ، من خلال نقل ملكيتها من وزارة المالية إلى البنك الأهلي أو بنك مصر مقابل شطب مديونيات قائمة، فضلًا عن أصول أخرى متعددة مدرة للعائد يمكن أن تسهم في شطب تريليونات الجنيهات وخفض الدين المحلي بشكل ملحوظ. ولفت إلى أن العاصمة الإدارية الجديدة قد تلعب دورًا مماثلًا في حال تحقيقها عائدًا مستدامًا ولو بصورة جزئية.

أزمة الدين الخارجي

وفيما يخص الدين الخارجي، أكد جنينة أن الحكومة تسعى للتخلص من جزء كبير منه عبر مبادلة الديون مع دول وجهات موثوقة مثل الكويت والسعودية والإمارات، مشيرًا إلى مفاوضات سابقة بشأن ودائع كويتية بقيمة 4 مليارات دولار لم تكتمل بعد، إلى جانب مفاوضات أخرى مع دول أوروبية لمبادلة الديون باستثمارات، باعتبارها من أسرع الآليات لتقليص المديونية الخارجية.

وأوضح أن الهدف ليس خفض الدين الخارجي إلى الصفر، وإنما إعادته إلى مستوى آمن يقترب من 100 مليار دولار، ما يستلزم التخلص من نحو 60 مليار دولار عبر مبادلات الديون، إلى جانب الاستفادة من عودة إيرادات قناة السويس الدولارية إلى مستوياتها الطبيعية قبل الأزمات الأخيرة.

خيار شطب الديون

وحول خيار شطب الديون، شدد جنينة على أن مصر سبق أن شطبت نحو نصف مديونياتها عقب حرب الخليج، إلا أن اللجوء إلى هذا المسار يتطلب دراسة دقيقة للشروط، والتأكد من عدم تعارضها مع الأمن القومي، مؤكدًا أن استمرار الديون يظل أفضل من القبول بشروط مجحفة.

واختتم بالتأكيد على ضرورة وضع سقف ملزم للدين العام لا يمكن تجاوزه، مقترحًا ألا يزيد على 40% من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك قبل مراجعات صندوق النقد الدولي في أكتوبر 2026، مشيرًا إلى أن هذه الخطوات ستعزز ثقة المستثمرين، وترفع التصنيف الائتماني لمصر، وتجذب استثمارات أجنبية مضاعفة، إلى جانب دعم فرص العمل وتحسن قيمة الجنيه المصري





اتحاد الصناعات يوضح الفترة المناسبة للاستثمار فى الذهب (فيديو)



تحدث إيهاب واصف رئيس غرفة صناعة الذهب باتحاد الصناعات، عن أسعار الذهب والمعادن الثمينة خلال العام الجاري، مؤكدًا أن نسبة أرتفاع الأسعار فى الذهب وصلت إلى 75% فى العام الحالي، والفضة 120 %.



وقال فى مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "dmc": إن أسعار الذهب شهدت أمس انخفاضا بنسبة 5% والفضة 8%، والبلاتين 10%، مشيرا إلى أن أسعار الذهب شهدت اليوم ارتفاعا بنسبة 2%، وكذلك الفضة.



وأضاف: " هذه الفترة من نهاية العام يطلق عليها فترة جني الثمار، والفترة الحالية والمقبلة هى المناسبة للاستثمار فى الذهب، وإذا كان الاستثمار على المدى القصير فهى فترة مخاطرة، وإذا الاستثمار على المدى الطويل فهي طريقة صحيحة وسليمة".

وارتفع سعر جرام الذهب، بنحو 60 جنيها خلال منتصف حركة تعاملات اليوم الثلاثاء 30 ديسمبر 2025، وسط متابعة مستمرة يقدمها موقع “فيتو” لآخر مستجدات سوق الصاغة وفق التحديثات المحلية.

تعرف على آخر تطورات أسعار الذهب

الذهب عيار 24: سجل نحو 6770 جنيها للجرام.

الذهب عيار 21: بلغ نحو 5920 جنيها للجرام.

الذهب عيار 18: وصل إلى 5074 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب: سجل 47360 جنيها في محلات الصاغة.





البورصة تربح 2 مليار جنيه بختام تعاملات جلسة منتصف الأسبوع



تباينت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات اليوم الثلاثاء “منتصف جلسات الأسبوع”. وربح رأس المال السوقي 2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.977 تريليون جنيه.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 41689 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 51361 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 18958 نقطة، وانخفض مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 4630 نقطة.



مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة

وهبط مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.13% ليغلق عند مستوى 13144 نقطة، وتراجع مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.11% ليغلق عند مستوى 17394 نقطة، وهبط مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.64% ليغلق عند مستوى 4548 نقطة.



ارتفاع أسعار البيض اليوم الثلاثاء 30 ديسمبر 2025 في بورصة الدواجن



أسعار البيض اليوم، سجلت أسعار بيض المائدة ارتفاعًا ملحوظًا، اليوم الثلاثاء، سواءً في بورصة الدواجن أو محال الجملة ونصف الجملة، وشملت أسعار كرتونة البيض الأبيض والبلدي والأحمر.

أسعار كرتونة البيض في الأسواق اليوم

«فيتو» تستعرض سعر كرتونة البيض في بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء الموافق 30 ديسمبر 2025، إضافة إلى أسعار البيض في المحال التجارية لبيع بيض المائدة بالجملة والنصف جملة؛ في السطور الآتية:

وتراوح سعر كرتونة البيض الأبيض (30 بيضة) في بورصة الدواجن اليوم، ما بين 110 جنيهات و114 جنيها، بارتفاع جنيهين عن سعرها السابق.

وتراوحت أسعار كرتونة البيض الأبيض بين 112 إلى 116 جنيها في الشركات ومحلات النصف جملة.

وتراوح سعر كرتونة البيض الأحمر 30 بيضة في بورصة الدواجن اليوم، من 112 إلى 115 جنيها، بارتفاع جنيهين عن سعرها السابق.

سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم في محال الجملة

بينما تراوح سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم من 114 إلى 117 جنيها في الشركات ومحلات نصف الجملة.





بنك مصر يعدل سعر العائد على شهادات الادخار بالجنيه



أعلن بنك مصر أن لجنة الأصول والخصوم بالبنك قررت تعديل أسعار العائد على عدد من شهادات الادخار بالجنيه المصري، وذلك في ضوء قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار العائد الأساسية بمقدار 1%.

وأوضح البنك أنه تم خفض العائد على شهادة «ابن مصر» الثلاثية المتناقصة ذات العائد الشهري ليصبح 20.5% في السنة الأولى، و16.25% في السنة الثانية، و12.25% في السنة الثالثة، كما تقرر إصدار دورية جديدة لشهادة «ابن مصر» الثلاثية المتناقصة بعائد سنوي متناقص، يصرف بواقع 22% في السنة الأولى، و17.5% في السنة الثانية، و13.25% في السنة الثالثة، وبنفس السمات والشروط المعمول بها في شهادة «ابن مصر» الحالية.

وفيما يخص شهادة «القمة» الثلاثية ذات العائد الشهري الثابت، فقد تقرر تخفيض سعر العائد بمقدار 1% ليصبح 16% بدلًا من 17%.

وأشار البنك إلى أن هذه التعديلات تسري على الشهادات التي سيتم إصدارها اعتبارًا من يوم الأربعاء الموافق 31 ديسمبر 2025، وتبدأ فئات الشهادات من 1000 جنيه ومضاعفاتها، وتصدر للأفراد الطبيعيين أو القصر من المصريين أو الأجانب، على أن يتم احتساب مدة الشهادة اعتبارًا من يوم العمل التالي للشراء.

وأضاف بنك مصر أن الشهادات متاحة للشراء من خلال جميع فروعه التي يبلغ عددها نحو 900 فرع ووحدة مصرفية منتشرة في أنحاء الجمهورية، وكذلك عبر القنوات الرقمية المختلفة بما في ذلك الإنترنت والموبايل البنكي BM Online، وماكينات الصراف الآلي التابعة للبنك.

وأكد البنك أنه يمكن الاقتراض بضمان الشهادات الادخارية، مع إمكانية استرداد الشهادة أو جزء منها بعد مرور ستة أشهر من تاريخ الشراء، وذلك وفقًا للقواعد والأحكام المنظمة، مشددًا على حرصه الدائم على تطوير أوعيته الادخارية وتقديم حلول تناسب احتياجات العملاء المختلفة وتواكب تطورات السوق المصرفي.

















