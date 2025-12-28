الأحد 28 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

بنك مصر: اجتماع لمناقشة أسعار العائد علي الأوعية الادخارية غدا

بنك مصر
بنك مصر
أعلن بنك مصر بأن لجنة الألكو بالبنك تجتمع غدا يوم الاثنين الموافق 29 ديسمبر 2025 لمناقشة أسعار عائدات الأوعية الادخارية.


يأتي ذلك علي خلفية اجتماع لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي الذي عقد يوم الخميس 25 ديسمبر 2025، وخفض سعر الكوريدور بمقدار 1%.


وكانت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري قررت في اجتماعها يــوم الخميس الماضي خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس إلى 20.00% و21.00% و20.50%، على الترتيب.


كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 20.50%. ويأتي هذا القرار انعكاسا لتقييم اللجنة لآخر تطورات التضخم وتوقعاته منذ اجتماعها السابق.

