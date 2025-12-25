موعد حفل تكريم الفائزين بجائزة ساويرس الثقافية في نسختها الـ 21

18 حجم الخط

أعلنت مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية عن موعد حفلها السنوي لتكريم الفائزين بجائزة ساويرس الثقافية في دورتها الحادية والعشرين، والمقرر إقامته يوم الخميس 8 يناير 2026 في قاعة إيوارت التذكارية بمركز التحرير الثقافي بالجامعة الأمريكية بالقاهرة.

جائزة ساويرس الثقافية تعزز مسيرة الإبداع المصري

وتمثل هذه الدورة بداية العقد الثالث لمسيرة جائزة ساويرس الثقافية في تعزيز الإبداع المصري، حيث لعبت على مدى أكثر من عشرين عامًا دورًا بارزًا في دعم الأدب والفنون واكتشاف المواهب الصاعدة، بالإضافة إلى إبراز المبدعين على الساحتين المحلية والدولية.

وقد رسخت الجائزة مكانتها كإحدى أهم المنصات الثقافية الداعمة للحراك الأدبي في مصر.

ويأتي الحفل السنوي ليكشف أسماء الفائزين في فروع الجائزة المختلفة وتشمل الرواية والمجموعات القصصية، والسيناريو السينمائي والنص المسرحي، والنقد الأدبي والسرديات الأدبية، وكتب الأطفال (تحت 12 سنة).

كما يسلط الحفل الضوء على الأعمال التي تعكس ثراء المشهد الأدبي المصري وتنوعه، مؤكدًا التزام المؤسسة المستمر بدعم الفكر والفن كركيزتين أساسيتين للنهوض بالثقافة والتنمية المستدامة.

وخلال عقدين من تاريخ الجائزة، تقدّم آلاف المبدعين المصريين من مختلف الأعمار والخلفيات، وتم تكريم أكثر من 300 كاتب وأديب عن أعمالهم المتميزة.

أما عن النسخة الحادية والعشرين، فسيتم الإعلان عن الفائزين من بين نحو 750 عملًا أدبيًا تقدّم في فروع الجائزة، ويواصل الحفل السنوي تقديم منصة لتقدير المبدعين وتشجيع الأجيال الجديدة على استلهام قوة الكلمة والفن في إحداث التغيير الاجتماعي والثقافي.

تعد "جائزة ساويرس الثقافية" أحد أهم برامج مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية في دعم جهود التنوير الثقافي وإثراء روح الأمة وبعث نهضتها، حيث أطلقت الجائزة في عام 2005 لاختيار الأعمال الأدبية المتميزة لكبار وشباب الأدباء والكتاب المصريين بهدف تشجيع الإبداع الفني وإلقاء الضوء على المواهب الجديدة الواعدة وتكريم النخبة من قامات الأدباء والكتاب عن أعمالهم الإبداعية في مجالات الرواية والقصة القصيرة والسيناريو السينمائي والنص المسرحي والنقد الأدبي والسرديات الأدبية، وأدب الطفل.

ومنذ انطلاقها وعلى مدار 20 عامًا، شكلت الجائزة قاعدة مثالية لإثراء الحياة الثقافية في مصر، من خلال تتويج العديد من التجارب الإبداعية الحقيقية، كما استطاعت أن تحقق مكانة بارزة بين الجوائز العربية والمحلية.

