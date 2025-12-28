بعد جدل مبادلة الديون، ساويرس يرد على هشام عز العرب بشأن مشكلة الاقتصاد المصري

18 حجم الخط

مشكلة الديون في مصر، علق رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس على حديث الخبير المصرفي والرئيس التنفيذي الحالي للبنك التجاري الدولي (CIB)، هشام عز العرب، عن المشكلة التي تواجه الاقتصاد المصري، والتي حددها عز العرب بأنها تكمن في إيرادات الدولة وليس حجم الدين.

ساويرس يكشف مشكلة الاقتصاد المصري

وهنا رد المهندس نجيب ساويرس على الخبير المصرفي هشام عز العرب، مشيرًا إلى أن مشكلة الاقتصاد لا تكمن في إيرادات الدولة وليس حجم الدين، لكنها تكمن في الاثنين "حجم الدين وإيرادات الدولة"، وذلك بعد الجدل الذي ثار حول مشكلة الاقتصاد المصري.

وقال نجيب ساويرس معلقًا على هشام عز العرب: "الاتنيين!"

وجاء ذلك ردًا على توصيف الخبير المصرفي هشام عز العرب لـ مشكلة الاقتصاد المصري، قائلًا: "يا عم المشكلة مش في حجم الدين إنما إيرادات الدولة".

الحديث عن المشكلة الاقتصادية في مصر بدأ عندما قال الاقتصادي حسن هيكل: "منذ حوالي عام قلت للسيد رئيس الوزراء على الهواء، إن الدين العام المحلي غير قابل للاستمرار، ولا يمكن حله إلا بالمقايضة الكبرى. تحدث سيادته عن حل جذري ونهائي للدين العام المحلي سيعلنه قريبًا، فهل يكون ده ؟!"

جدل بين حسن هيكل وهشام عز العرب بشأن ديون الدولة

وهنا بدأت حالة من الجدال والأخذ والرد بين هشام عز العرب وحسن هيكل، حيث رد هشام عز العرب على تغريدة حسن هيكل قائلًا: "لو ده يبقى إعلان إفلاس يا أبو علي، إحنا تقريبا ٤٠٪ من الأذون الحكومية مملوكة للأجانب هتديهم أصول بدلها ورد فعلهم هيبقى إيه والباقي أموال مودعين عاوز تصادرها وتديهم أصول بدلها هي الناس لاقيه تأكل، أما الديون الخارجية وقتها زي اليورو بوند هتعمل فيها إيه وهل هيسمح لك بالحصول على تمويل في المستقبل من الأسواق الدولية، يا صديقي هي نظريا افتكاسة لطيفة، بس واقعيًا غير قابلة للتطبيق، وكلها أسئلة يجب الرد عليها بتفاصيل التعامل مع ردود الأفعال محليا ودوليا وطبعًا أنت أكتر واحد فاهم يعني إيه ردود أفعال".

أزمة الديون والإيرادات في مصر، فيتو



وبادر حسن هيكل بالرد قائلًا: "اللي بحاول أقوله إنه الدين العام المحلي، أما وقد وصل لـ١٣ تريليون تقريبًا، وفي ظل إجمالي إيرادات الموازنة بـ ٣ تريليونات، فمفيش حل إلا كده، ليه؟ حتى لو سعر الفائدة نزل لـ١٧٪ فالفائدة على الدين المحلي ستأكل ٧٠-٨٠٪ من الإيراد، ومن ناحية تانية مفيش برنامج أصول يقدر يدفع فائدة شهرية بـ ٢٥٠ مليار، أي ولا تخفيض سعر الفائدة ولا برنامج بيع أصول يقدر، مع الأسف مش شايف حل تاني، ولا حد طرح حل تاني. ولا حد قال ليه الحل ده ما ينفعش على الأقل على الشق المملوك محليا".

وهنا يرد هشام عز العرب قائلًا: "ما المحلي ده أموال الناس هاديهم إيه وإلا تبقي لبنان تاني، الحل في الإيراد يا حسن وحدة الموازنة حتى د معيط قال مرة إنه لا يرى غير ٥٠٪ من إيراد الدولة، وثانيًا لازم دور أكبر للقطاع الخاص يكبر وينمو ويكسب ويزيد الحصيلة الضريبية، أما تحويش الناس ده يعمل مصيبة اقتصادية"

إقراض الحكومة واحتياطي البنك المركزي

ليعلق حسن هيكل قائلًا: "خالص معلش استحملني. حضرتك كبنك بدلًا من إقراض الحكومة بقيت مقرض المركزي، زي ما أنت عامل النهاردة. لا تفرق حاجة مع البنوك".

وأجاب هشام عز العرب فقال: "هيقرض الحكومة منين يرجع يطبع فلوس تاني ونرجع نشوف الدولار بـ ١٠٠ جنيه وعلى فكرة فلوس المركزي ده الاحتياطي الإلزامي بتاع البنوك يعني فلوس موديعين وعمومًا كل أرباح المركزي والضرايب اللي بيدفعها محاسبيًا في حساب وزارة المالية يعني بس بساطة هتطبع"

أزمة الديون والإقراض في مصر، فيتو



وقال حسن هيكل "مش حأطبع هو حوالة دين وليس دفع نقدي، بمعنى أنه حولت الأصول بالديون اللي عليها، وسيتصرف في المديونية برول أوفر زي ما الدولة بتعمل دلوقتي ويقدر يسيل المحفظة المنقولة له على عقود وسنوات طويلة ويسحب السيولة في تلك الفترة، هذا الحل مفيهوش أي طباعة مختلفة عن الوضع الحالي".

ورد هشام عز العرب "ده هيرفع المعروض النقدي دفتريا زي الطباعة بالضبط".

وتابع هشام عز العرب: "الحل هو وضع سقف للاقتراض مبلغ وليس نسبة من الناتج المحلي أولًا، ثانيا زيادة الإيرادات بفتح المجال للقطاع الخاص في كافة المجالات كي يكسب ويدفع ضرايب للدولة، وثالثًا هو مبدأ وحدة الموازنة بالكامل وأي إيراد يجب أن يصب أولا في حساب المالية، خطوات قد تبدو بسيطة، ولكن تحتاج التزام وعزيمة وعمل جاد".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.