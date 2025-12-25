الخميس 25 ديسمبر 2025
اقتصاد

انخفاض أسعار البيض اليوم الخميس 25 ديسمبر 2025 في بورصة الدواجن

سعر كرتونة البيض
أسعار البيض اليوم، سجلت أسعار بيض المائدة انخفاضًا ملحوظًا، اليوم الخميس، سواءً في بورصة الدواجن أو محال الجملة ونصف الجملة، وشملت أسعار كرتونة البيض الأبيض والبلدي والأحمر.

أسعار كرتونة البيض في الأسواق اليوم 

«فيتو» تستعرض سعر كرتونة البيض في بورصة الدواجن اليوم الخميس الموافق 25 ديسمبر 2025، إضافة إلى أسعار البيض في المحال التجارية لبيع بيض المائدة بالجملة والنصف جملة؛ في السطور الآتية: 

أسعار البيض الأبيض اليوم في بورصة الدواجن

وتراوح سعر كرتونة البيض الأبيض (30 بيضة) في بورصة الدواجن اليوم، ما بين 104 جنيهات و108 جنيهات، بانخفاض جنيهين عن سعرها السابق.

سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم في محال الجملة

وتراوحت أسعار كرتونة البيض الأبيض بين 106 إلى 110 جنيهات في الشركات ومحلات النصف جملة. 

أسعار البيض الأحمر اليوم في بورصة الدواجن 

وتراوح سعر كرتونة البيض الأحمر 30 بيضة في بورصة الدواجن اليوم، من 107 إلى 111 جنيها، بانخفاض جنيه عن سعرها السابق.

سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم في محال الجملة

بينما تراوح سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم من 109 إلى 113 جنيها في الشركات ومحلات نصف الجملة.  

أسعار البيض البلدي اليوم في بورصة الدواجن

وعن سعر كرتونة البيض البلدي 30 بيضة في بورصة الدواجن اليوم، فتراوح بين 111 جنيها إلى 113 جنيها، بانخفاض جنيه عن سعرها السابق.

سعر كرتونة البيض البلدي اليوم في محال الجملة

وتراوحت أسعار كرتونة البيض البلدي 30 بيضة في محال الجملة والنصف جملة اليوم بين 113 جنيها إلى 115 جنيها.

