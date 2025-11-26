أخبار الاقتصاد اليوم: ارتفاع 4 أنواع من الجبن.. البورصة تخسر 16 مليار جنيه.. بيتكوين يتجاوز 90 ألف دولار.. وتيك توك تُطلق مساحة جديدة لإدارة الوقت والرفاهية لدعم العادات الرقمية

18 حجم الخط

أخبار الاقتصاد اليوم

تيك توك تُطلق مساحة جديدة لإدارة الوقت والرفاهية لدعم العادات الرقمية

كشفت تيك توك عن إطلاق مساحة جديدة مخصّصة لإدارة "الوقت والرفاهية"، تهدف إلى مساعدة أفراد المجتمع على الاسترخاء واستعادة طاقتهم وتبنّي عادات رقمية أكثر مسؤولية.

إعدادات حسابات المراهقين

وتوفّر منصة "تيك توك" لحسابات المراهقين أكثر من 50 إعدادًا مسبقًًا للسلامة والخصوصية والأمان مفعّلًا تلقائيًا، ليتمكنوا من التعبير عن إبداعهم والتواصل مع أصدقائهم والتعلّم على المنصة بأمان.

وفي وقت سابق من هذا العام، كانت تيك توك قد قدمت خاصية التأمل للمراهقين، والتي يتم تفعيلها افتراضيًا في الليل لدعم روتين نوم صحي وأكثر هدوءا.

تقدّم مساحة "الوقت والرفاهية" تجربة أكثر شمولًا وسلاسة، حيث تضم مجموعة جديدة من المزايا ومهام للرفاهية الرقمية، تساعد الأفراد على تحديد خططهم وتنظيم يومهم.

تأتي هذه التحديثات استنادًا لأبحاث علمية حديثة أظهرت أن مستخدمي تيك توك أكثر اهتمامًا بالتأمل والسلوكيات الواعية مقارنة بغيرهم، وهو ما يعكس التزام المنصّة المتواصل بدعم الصحة النفسية وتعزيز رفاهية مجتمعها.

وزير الاستثمار: منصة إلكترونية موحدة للصادرات لتعزيز النفاذ للأسواق العالمية

كشف المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عن أن العمل جارٍ على تدشين منصة إلكترونية قومية موحدة لرواد التصدير، تُعد إحدى المبادرات المركزية للوزارة خلال المرحلة المقبلة، وتهدف إلى تعزيز تنافسية المصدر المصري، وتمكينه من الدخول إلى أسواق جديدة ودعم تحقيق هدف الوصول بالصادرات إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030.

توسيع النفاذ لأسواق جديدة

وقال إن المنصة تركز على تحسين درجة التعقيد الاقتصادي للصادرات المصرية، وتوسيع النفاذ لأسواق جديدة، وربط الشركات بفرص عالمية مباشرة، إلى جانب تقديم خدمات رقمية موحدة تشمل إجراءات الشحن، وإصدار الشهادات، وتحديث بيانات الأسواق، وربط المنظومات الحكومية المعنية بالتجارة الخارجية داخل بيئة رقمية واحدة.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات وذلك لمناقشة موازنة برنامج رد أعباء الصادرات 2025 /2026، بحضور الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصناعة والنقل، وبمشاركة المهندس طارق توفيق، والمهندس هاني برزي، والمهندس أحمد فكري عبد الوهاب أعضاء مجلس إدارة الصندوق، والدكتور أسامة الجوهري مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، إضافة إلى عدد من قيادات ومسؤولي وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، وقيادات وزارة المالية ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار.

بيتكوين يتجاوز 90 ألف دولار وسط الإشارات على تحول المعنويات

ارتفع سعر " بيتكوين " متجاوزا مستوى 90 ألف دولار لأول مرة في نحو أسبوع، لتستعيد العملة المشفرة الزجاجها بعد بيع موجة أكثر من شهر، إذ استغلت تداولون فرصة ارتفاع النطاق الواسع في العناصر الخطرة وتراجع المتقلبات.

ورغم أن الارتفاع كان يقتصر على ذلك، بعد أن بدأ الانخفاض منذ ذلك الحين إلى الأذهان، مع التوجه إلى الأصول الرقمية بالتوازن مع قناعة الأسهم وسط المزيد من ذلك المجلس الاحتياطي الفيدرالي قد يتجه نحو خفض أسعار الفائدة بشكل قريب.

واجتذب صندوق التعاقد مع نادي بلاك روك" في تدفقات الولايات المتحدة الجديدة، سلسلة لينهي من الاستردادات، وما دامت لا تزال غادرة عطلة عيد الشكر، لكن مع انحسار التقلب -وغياب بوجود موجة شراء قسطية جديدة- يبدو أن المستثمرين يختبرون ما إذا كانت أسوأ مرحلة من السيطرة قد مرت.

قال آدم مكارثي، محلل بحث في "كايكو": "من في حالة الطوارئ يكون التنوع متاحا لتحرك التصاميم مرتبطا بالعطلات، في الأساس، هناك سيولة أقل الآن، ما يعني أن ولا يتطلب الجهد جهدًا أقل بكثير".

بعد انهيار الأسعار، رئيس شعبة الدواجن: كبار المنتجين لو خرجوا من السوق مش هتلاقوا فراخ (فيديو)

حذر عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالاتحاد العام للغرف التجارية، من تراجع أسعار الدواجن، موضحا أنه خبرا إيجابيا كما يبدو للمستهلك، ولكن فى الحقيقة هو جرس إنذار قد ينعكس بالسلب على المعروض فى المستقبل.

وقال فى مداخلة هاتفية عبر فضائية “المحور”، إن الخطر يكمن في أن أسعار البيع الحالية أصبحت أقل من التكلفة الفعلية للإنتاج، ما يعرض صغار المربين، الذين يعتمد عليهم السوق في رفع الطاقة الإنتاجية، لخسائر فادحة تدفعهم للخروج من المنظومة.

وأضاف:"كبار منتجي الدواجن يتحملون الخسائر، لكن الصغار لا يستطيعون، وإذا خرجوا لن يجد المواطن فراخ، وسترتفع الأسعار مرة أخرى بشكل أكبر"، مؤكدا: "الطاقة الإنتاجية حاليا ممتازة ولا توجد أزمات وبائية، لكن ضعف القوة الشرائية للمواطن أدى لتباطؤ الطلب، فتراجعت الأسعار بصورة اضطرت معها فئات واسعة من المنتجين إلى التوقف".

وزير الاتصالات يكرم الفرق المصرية المشاركة بالمنتدى الأفروآسيوى للابتكار

كرم الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أعضاء البعثة المصرية التى شاركت فى فعاليات المنتدى الأفروآسيوى للابتكار والتكنولوجيا (AAFFIAT)، التى استضافتها العاصمة الماليزية كوالامبور فى جامعة مالايا خلال الفترة من 17 إلى 19 أكتوبر بمشاركة 419 متسابقًا من 12 دولة.

إنجاز استثنائي للفرق المصرية

وحققت الفرق المصرية إنجازا استثنائيا بحصولها على 68 جائزة فى المراكز الثلاثة الأولى، من بينها 19 جائزة مركز أول يأتى هذا النجاح تتويجًا لجهود المعهد القومى للاتصالات (NTI) فى إعداد وتأهيل الفرق المصرية للمشاركة فى النهائيات الدولية للمنتدى.

وضم الوفد المصرى 169 متسابقًا تراوحت أعمارهم بين 6 و22 عامًا من 13 محافظة على مستوى الجمهورية هى: القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، والبحيرة، ودمياط، وبورسعيد، والغربية، والمنوفية، وبنى سويف، وأسيوط، وقنا، والأقصر، وكفر الشيخ.

ارتفاع الأسهم الأوروبية مع توقعات خفض الفائدة الأمريكية وصدور الموازنة البريطانية

ارتفعت المؤشرات الأوروبية، بشكل جماعي عند الإغلاق، اليوم الأربعاء، مع تزايد التوقعات بخفض الفيدرالي الأمريكي لمعدلات الفائدة في ديسمبر وسط قراءة معمقة للميزانية البريطانية.

ارتفاع مؤشرات الأسهم الأوروبية

وارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي عند الإغلاق بنسبة 1% ليصل إلى 574.01 نقطة، وصعد مؤشر داكس الألماني بنسبة 0.9% ليصل إلى 23695.23 نقطة عند الإغلاق.

وارتفع مؤشر فوتسي البريطاني بنحو 0.8% ليصل في ختام الجلسة إلى 9691.58 نقطة، وصعد مؤشر كاك الفرنسي بنسبة 0.8% ليختم الجلسة عند 8096.43 نقطة.

وتسعر الأسواق حاليًا احتمالية تقترب من 85% لخطر خفض ربع نقطة مئوية، بحسب أداة CME FedWatch، وقال رئيس الفيدرالي في نيويورك، جون ويليامز، يوم الجمعة، إن هناك مجالًا لخفض معدلات الفائدة "في القريب العاجل".

كما تلقت الأسواق العالمية دعما إضافيا بعد أن صرح وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، لقناة CNBC أمس الثلاثاء، بأن هناك "فرصة جيدة جدًا" لأن يقوم الرئيس ترامب بتسمية رئيس جديد للاحتياطي الفيدرالي قبل عيد الميلاد.

تميل التوقعات نحو اختيار كيفن هاسيت، مدير مجلس السياسة الاقتصادية الوطني بالبيت الأبيض، الذي ينظر إليه على أنه الأكثر ميلا لدفع معدلات الفائدة نحو الانخفاض.

"شيمي" يبحث مع وزير الصحة الجزائري مجالات التعاون في قطاع الصناعات الدوائية

وصل المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، إلى العاصمة الجزائرية للمشاركة في المؤتمر الوزاري لتعزيز الإنتاج المحلي للأدوية وتكنولوجيات الصحة في أفريقيا، الذي تستضيفه الجزائر بمشاركة واسعة من الدول الأفريقية خلال الفترة من 27 إلى 29 نوفمبر الجاري، في إطار تعزيز التعاون بين جمهورية مصر العربية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

وقد كان في استقبال الوزير، فور وصوله، البروفيسور محمد صديق آيت مسعودان، وزير الصحة بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ودهان خالد الأمين العام لوزارة الصناعة الصيدلانية في الجزائر.

وعُقد لقاء بين الجانبين تم خلاله بحث فرص ومجالات التعاون في قطاع الصناعات الدوائية، خاصة أن وزارة قطاع الأعمال العام تتبعها الشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية وشركاتها التابعة، وتتمتع بخبرات واسعة في مجال التصنيع الدوائي.

إقامة شراكات صناعية مشتركة

وتناول اللقاء إمكانات إقامة شراكات صناعية مشتركة، وتبادل الخبرات الفنية، ونقل التكنولوجيا، بما يسهم في تطوير الإنتاج الدوائي المحلي وتوسيع قدرات البلدين في تلبية احتياجات الأسواق الإقليمية والأفريقية.

وأكد الجانبان أن هذا التعاون يأتي امتدادًا للعلاقات التاريخية العميقة بين البلدين والشعبين الشقيقين المصري والجزائري، والدور المشترك للبلدين في دعم التكامل الصناعي والصحي في القارة الأفريقية.

CIB يُطلق برنامجًا تدريبيًا مبتكرًا وحملات توعية تزامنًا مع الأسبوع العالمي لمكافحة الاحتيال

في إطار التزامه بتعزيز ثقافة الوعي المالي وحماية عملائه وموظفيه من المخاطر الاحتيالية، أعلن البنك التجاري الدولي – مصر (CIB) عن إطلاق برنامج تدريبي شامل ومبتكر يتزامن مع الأسبوع العالمي لمكافحة الاحتيال، وذلك في خطوة تهدف إلى ترسيخ ممارسات النزاهة والشفافية وتبني أفضل المعايير العالمية في مكافحة الجرائم المالية.

تقديم سلسلة من الحلقات تحت عنوان «اكتشف الاحتيال»

ويقوم البرنامج الجديد، الذي أعدّته إدارة مكافحة جرائم الاحتيال بالتعاون مع إدارة الموارد البشرية بالبنك، على تقديم سلسلة من الحلقات القصيرة والمكثفة تحت عنوان «اكتشف الاحتيال»، تسلط الضوء على أبرز الأنماط الاحتيالية التي ظهرت مؤخرًا في السوق المصرفية، مع شرح طرق اكتشافها والحد من أضرارها، بالإضافة إلى التعريف بقنوات الاتصال الرسمية للإبلاغ عنها داخل البنك.

ويستهدف البرنامج جميع قطاعات البنك، وخاصة القطاعات التي تتعامل بشكل مباشر مع العملاء، وذلك لرفع كفاءة الموظفين وتعزيز وعيهم المصرفي، وتمكينهم من حماية أنفسهم وعملائهم في الوقت ذاته. كما يهدف إلى نقل المعرفة بطريقة غير مباشرة إلى العملاء من خلال موظفي الخطوط الأمامية، بأسلوب مبسط يعزز الثقة ويشجع على التعامل الآمن مع القنوات الإلكترونية والخدمات المصرفية الرقمية.

«إي.تاكس»: هدفنا تحقيق أعلى معدلات «الرضا الضريبي» لدى شركائنا من الممولين

أعرب مجلس إدارة شركة تكنولوجيا تشغيل الحلول الضريبية «إي.تاكس» عن بالغ تقديره لوزير المالية أحمد كجوك لمساندته القوية لمسار التطوير المحفز للمجتمع الضريبي، على نحو انعكس في حرصه على زيارة مقر الشركة، ورئاسته لاجتماع مجلس الإدارة، مستعرضًا المشروعات والمبادرات القائمة والمستهدفة، في إطار استراتيجية تمتد لثلاث سنوات، تتسق مع المنهجية التي يتبناها الوزير لتشجيع الامتثال الطوعي، ومن ثم توسيع القاعدة الضريبية طواعيةً.

الهدف الاستراتيجي للشركة يتمثل في تحقيق أعلى معدلات الرضا الضريبي

وذكر بيان لشركة «إي.تاكس» برئاسة إبراهيم سرحان، أن الهدف الاستراتيجي للشركة يتمثل في تحقيق أعلى معدلات «الرضا الضريبي» لدى الممولين بما يعزز شراكة الثقة بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال.

أضاف البيان، أن شركة «إي.تاكس» تعمل على مشروعات ومبادرات متطورة ومتنوعة ستكون أكثر تأثيرًا في تحسين جودة الخدمات الضريبية المقدمة للممولين، وتتحرك بحلول تكنولوجية مبتكرة أكثر تيسيرًا للإجراءات الضريبية وجذبًا للممولين الجدد.

قال خالد عبد الغني الرئيس التنفيذي لشركة «إي.تاكس»، إن الشركة برئاسة إبراهيم سرحان، تعمل بقوة على إطلاق مراكز خدمة عملاء متميزة في أقرب وقت ممكن لإحداث نقلة نوعية لصالح الممولين، تنعكس في جودة أفضل للخدمات الضريبية، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد شراكات قوية مع كبرى الشركات المتخصصة في الذكاء الاصطناعي، بما يسهم في الاستفادة من قاعدة البيانات الضريبية الضخمة في خدمة الممولين باستخدام أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي.

طلبات إعانات البطالة الأمريكية تهبط إلى أدنى مستوياتها منذ منتصف أبريل

تراجعت طلبات الحصول على إعانات البطالة الأمريكية بشكل مفاجئ إلى أدنى مستوياتها منذ منتصف أبريل، لتبقى منخفضة نسبيًا وسط حالة عدم اليقين الاقتصادي.

إعانات البطالة الأمريكية

انخفض عدد الطلبات الأولية بمقدار 6 آلاف طلب إلى 216 ألفًا في الأسبوع المنتهي في 22 نوفمبر. وكان متوسط التقديرات في استطلاع بلومبرغ للاقتصاديين رجّح بلوغه 225 ألف طلب.

ارتفع عدد الطلبات المستمرة، الذي يُعدُّ مؤشرًا على عدد الأشخاص الذين يحصلون على الإعانات، إلى 1.96 مليون طلب في الأسبوع السابق، وفقًا لبيانات وزارة العمل الصادرة الأربعاء.

الأرقام الصادرة الأربعاء، تشير إلى أن أصحاب الأعمال ما يزالون يحتفظون بمعظم موظفيهم الحاليين، رغم أنهم خفّضوا وتيرة توظيف العمال الجدد.

ورغم تزايد إعلانات خفض الوظائف من شركات كبرى في الأسابيع الأخيرة، من بينها "فيرايزون كوميونيكيشنز" و"أمازون.كوم"، لا تزال عمليات التسريح الفعلية دون ارتفاع ملحوظ.

تتجه الطلبات المتكررة إلى الصعود منذ سبتمبر وبقيت قريبة من مستوياتها عندما كانت سوق العمل تتعافى من الجائحة. ورغم أن مستوى الطلبات الأولية يظل منخفضًا، فإن العثور على وظيفة جديدة أصبح أكثر صعوبة بالنسبة لأولئك الذين فقدوا وظائفهم بالفعل.

ارتفاع 4 أنواع، أسعار الجبن اليوم في الأسواق

أسعار الجبن اليوم في الأسواق، سجلت أسعار الجبن الأبيض تباينًا ملحوظًا اليوم في الأسواق، إذ ارتفع سعر 4 أنواع من الجبن مقابل انخفاض 3 آخرين؛ في المحال التجارية.

أبرز التحركات في أسعار الجبن بالأسواق

واستعرضت «فيتو» أسعار الجبن بأنواعها في الأسواق، وأبرز التحركات السعرية لها؛ وتشمل: سعر الجبن الأبيض، سعر الجبنة جودا، سعر الجبن الرومي، سعر الجبن الفلمنك، سعر الجبنة الشيدر؛ وفقًا لآخر رصد للبوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية؛ في السطور الآتية:

انخفاض أسعار الجبن الأبيض في الأسواق

وانخفضت أسعار الجبن الأبيض “أصناف متعددة” نحو 12 جنيها وفقًا للبوابة الحكومية، ليبلغ متوسط سعر الجبن الأبيض نحو 132 جنيها للكيلو، لتتراوح أسعار كيلو الجبن الأبيض من 74 جنيها إلى 200 جنيه.

ارتفاع أسعار الجبنة جودا في الأسواق

بينما ارتفعت أسعار الجبنة جودا بنحو 14.5 جنيه عن سعرها السابق في الكيلو وفقًا للبوابة الحكومية، ليبلغ متوسط سعر الجبنة جودا نحو 465 جنيها للكيلو، فيما تراوحت سعر كيلو الجبن الجودا بين 275 إلى 600 جنيه.

ارتفاع أسعار الجبنة الفلمنك في الأسواق

وارتفعت أسعار الجبنة فلمنك بنحو 5 جنيهات عن سعرها السابق في الكيلو وفقًا للبوابة الحكومية، ليبلغ متوسط سعر الجبنة الفلمنك نحو 520 جنيها للكيلو، لتتراوح أسعار كيلو جبنة فلمنك من 350 جنيها إلى 700 جنيه.

ارتفاع أسعار الجبن الرومي في الأسواق

وعن أسعار الجبن الرومي وفقًا للبوابة الحكومية، بلغ متوسط سعر الجبن الرومي نحو 278 جنيها للكيلو، بارتفاع 3.5 جنيه عن سعرها السابق، لتتراوح أسعار كيلو الجبن الرومي من 220 جنيهًا إلى 325 جنيها.

انخفاض الذرة الصفراء، أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق

أسعار الأعلاف والحبوب في الأسواق، شهدت أسواق الغلال والحبوب، اليوم الأربعاء، تباينًا ملحوظًا في أسعار الأعلاف ومشتقاتها.

أسعار الأعلاف اليوم في الأسواق

وجاء سعر الأعلاف والحبوب، التي تشمل سعر الذرة المستوردة، أسعار أعلاف الصويا، سعر الردة، سعر الجلوتوفيد، سعر الجلوتين، سعر كسب الصويا، كالآتي:

أسعار الذرة المستوردة في الأسواق

أسعار الذرة المستوردة في الأسواق، بلغ سعر الذرة أرجنتيني نحو 11900 جنيه للطن، الذرة برازيلي نحو 11900 جنيه للطن، وبلغ سعر الذرة الأوكراني خلال أحدث التعاملات اليوم نحو 11700 جنيه للطن.

فيما بلغ سعر طن الذرة الأمريكي نحو 11700 جنيه، أما الذرة الأرجنتيني «كورن فلاك» فسجل سعر 12900 جنيه للطن.

أسعار الذرة الصفراء المحلية في الأسواق

وعن أسعار الذرة الصفراء المحلية في الأسواق وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية، بلغ متوسط سعر شيكارة الذرة الصفراء نحو 723 جنيها، بانخفاض 17.5 جنيه عن سعرها السابق، وتراوح أسعار الذرة الصفراء بين 350 إلى 1000 جنيه.

أسعار الذرة البيضاء في الأسواق وفقًا لرصد البوابة الحكومية

وعن أسعار الذرة البيضاء في الأسواق وفق رصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية، بلغ متوسط سعر طن الذرة البيضاء نحو 14350 جنيها، بارتفاع 640 جنيها عن سعرها السابق، وتراوحت أسعار الذرة البيضاء بين 2000 جنيه و20 ألف جنيه حسب الوزن والنوع.

الفيومي يطالب بإعفاء كامل للمصانع من الضريبة العقارية لدعم الإنتاج وتحفيز الاستثمار

طالب الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس الغرفة التجارية بالقليوبية وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، بضرورة تطبيق إعفاء كامل للمصانع من الضريبة العقارية، في إطار توجه الدولة لدعم النشاط الإنتاجي وتحفيز بيئة الاستثمار الصناعي.

استمرار الحوافز الضريبية ضرورة لمواجهة الأزمات وتعزيز تنافسية الصناعة

وقال إن هذا المقترح يأتي استكمالًا لقرارات وزارة المالية التي أعلنت تحمّلها تكلفة إعفاء 20 نشاطًا صناعيًا من الضريبة العقارية بشكل مؤقت حتى نهاية العام المقبل.

وأوضح الفيومي أن الدولة تمضي في توفير حزمة واسعة من الحوافز الضريبية وغير الضريبية بهدف تعزيز القدرات الإنتاجية وزيادة تنافسية الصادرات المصرية، بما يدعم خطط التنمية الاقتصادية المستدامة.

وأشار إلى أن القطاع الصناعي ما زال بحاجة إلى مزيد من الحوافز لتحقيق مستهدفات الحكومة الواردة في وثيقة الاتجاهات الاقتصادية للدولة حتى عام 2030، والتي تتضمن رفع مساهمة الصناعة إلى ما لا يقل عن 20% من الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة معدلات نمو الصادرات بنحو 20% سنويًا.

وأكد أن استمرار إصدار حزم مالية جديدة تتضمن توسعًا في الإعفاءات والتسهيلات الضريبية بات ضرورة ملحة لمواجهة التداعيات التي شهدها الاقتصاد منذ جائحة كورونا، وما تلاها من تحديات الأزمة الروسية-الأوكرانية، مشددًا على أن هذه الحوافز ستسهم في تعظيم القدرات الإنتاجية، ودعم تنافسية الصناعة الوطنية، وتنشيط النشاط الاقتصادي، وتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة.

وزير قطاع الأعمال يشارك في مؤتمر تعزيز الإنتاج المحلي للأدوية بالجزائر

توجه المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، اليوم الأربعاء، إلى العاصمة الجزائرية للمشاركة في أعمال المؤتمر الوزاري لتعزيز الإنتاج المحلي للأدوية وتكنولوجيات الصحة في أفريقيا، الذي تنظمه وتستضيفه جمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية الشقيقة، خلال الفترة من 27 إلى 29 نوفمبر الجاري، تحت شعار: "صناعة صيدلانية محلية من أجل أفريقيا مندمجة وقوية".

وتأتي مشاركة الوزير تلبية لدعوة رسمية من وزير الصناعة الصيدلانية الجزائري، الجهة المنظمة للمؤتمر، وذلك في إطار الدور المحوري الذي تضطلع به وزارة قطاع الأعمال العام في صناعة الدواء من خلال الشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية، التابعة للوزارة، والتي تضم ثماني شركات إنتاجية وشركة للعبوات، إضافة إلى محفظة واسعة من المجموعات العلاجية والمستحضرات الدوائية التي تمثل أحد أهم روافد الصناعة الدوائية الوطنية.

وزراء الصحة والصناعة والتجارة

يُعد هذا المؤتمر - الذي يعقد تحت رعاية الرئيس عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية - حدثا قاريّا بارزا يجمع وزراء الصحة والصناعة والتجارة من مختلف الدول الإفريقية، إلى جانب ممثلين عن المنظمات الإقليمية والدولية والمؤسسات المالية، فضلًا عن مشاركة فاعلة من القطاع الخاص والهيئات العلمية. ويهدف اللقاء إلى تعزيز التكامل الصناعي الأفريقي في مجال الصناعات الدوائية، وتطوير قدرات القارة على تحقيق الاكتفاء الذاتي من الدواء والتكنولوجيات الصحية، بما يسهم في دعم الأمن الصحي لدول أفريقيا.

ويشارك المهندس محمد شيمي، خلال الزيارة، في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر وعدد من الجلسات النقاشية والاجتماعات الثنائية مع عدد من الوزراء الأفارقة والمسؤولين الدوليين، لبحث فرص التعاون والاستثمار وتعزيز الشراكات الصناعية، وتسليط الضوء على إمكانات الصناعة الدوائية في شركات القابضة للأدوية ودورها في دعم السوق الأفريقية.

البورصة تخسر 16 مليار جنيه بختام تعاملات جلسة الأربعاء

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات اليوم الأربعاء، وخسر رأس المال السوقي 16 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.827 تريليون جنيه.

أداء مؤشر “إيجي إكس 30”

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.92% ليغلق عند مستوى 39537 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.71% ليغلق عند مستوى 48864 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.92% ليغلق عند مستوى 17863 نقطة، وهبط مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.54% ليغلق عند مستوى 4411 نقطة.

مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة

كما انخفض مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.41% ليغلق عند مستوى 12162 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.6% ليغلق عند مستوى 16103 نقطة، وهبط مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.89% ليغلق عند مستوى 4160 نقطة.

"المصرية اللبنانية لرجال الأعمال" تطالب بحوافز وتيسيرات ضريبية للشركات

أكدت الدكتورة عبير عصام الدين رئيس الاتحاد الإقليمي للجمعيات والمؤسسات الأهلية بالجيزة، عضو الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، أهمية إقرار منظومة استثمارية وأسس ضريبية موحدة محفزة للأنشطة والمشروعات المجتمعية للشركات خاصةً الموجهة للتعليم والتعليم الفني والتدريب وتأهيل الشباب والتمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة، حيث تساهم في التنمية المجتمعية والاقتصادية.

ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة... شراكة من أجل الاستثمار والتنمية

جاء ذلك خلال مشاركتها في ندوة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال التي نظمتها لجنة الصناعة بالتعاون مع لجنتي ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمالية والضرائب بعنوان: « ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة... شراكة من أجل الاستثمار والتنمية».

وقالت عبير عصام الدين، إن المسئولية المجتمعية للشركات ذراع تنموية واجتماعية للدولة، كما تمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية والعدالة الاجتماعية وممارسات العمل الأخلاقية والمستدامة للشركات، لافتة إلى أن مدارس التكنولوجيا التطبيقية هي جزء من المسؤولية المجتمعية للقطاع الخاص في مصر.

