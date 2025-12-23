ارتفاع نمو الاقتصاد الأمريكي إلى 4.3% في الربع الثالث رغم مخاوف التضخم

18 حجم الخط

سجل الاقتصاد الأمريكي نموا قويا وغير متوقع في الربع الثالث من عام 2025، مسجلًا ارتفاعًا بنسبة 4.3% مدعوما أساسا بصلابة إنفاق المستهلكين، وذلك وفقًا للبيانات الأولية التي أصدرها مكتب التحليل الاقتصادي الأمريكي اليوم الثلاثاء.

ارتفاع نمو الاقتصاد الأمريكي

وتفوق هذا الأداء بشكل كبير على توقعات المحللين الاقتصاديين التي كانت تشير إلى نمو نسبته 3.2% فقط للفترة من يوليو إلى سبتمبر.

وعززت عدة عوامل هذا التسارع في وتيرة النمو، أبرزها زيادة في الصادرات والإنفاق الحكومي، بينما شهد الاستثمار الثابت الخاص انخفاضا طفيفا.

مؤشرات دعم قوي للاقتصاد الأمريكي

ارتفع مؤشر المبيعات النهائية الحقيقية للمشترين المحليين الخاصين، وهو مقياس تركز عليه لجنة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لقياس قوة الطلب المحلي، بنسبة 3% خلال الربع، مسجلًا تسارعا طفيفا مقارنة بالربع السابق.

تحدي التضخم المستمر

على الرغم من قوة النمو، لا تزال ضغوط التضخم مرتفعة، فقد ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE)، وهو المقياس المفضل للتضخم لدى الفيدرالي، بنسبة 2.8% على أساس سنوي.

كما ارتفع المؤشر الأساسي (باستثناء الغذاء والطاقة) إلى 2.9%، مسجلا ارتفاعا عن القراءات السابقة ومستقرا فوق هدف البنك المركزي البالغ 2%.



صدر هذا التقرير الأولي متأخرا عن موعده الأصلي في 30 أكتوبر بسبب الإغلاق الحكومي المؤقت، وقد حل محل التقدير الثاني الذي كان مقررًا في نوفمبر. ومن المقرر أن يصدر المكتب تقديرا نهائيا لاحقا.

رد فعل الأسواق

كان رد فعل الأسواق المالية محدودًا على البيانات، نظرا لطبيعتها التاريخية. حيث تراجعت العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأمريكية بشكل طفيف، بينما حافظت عوائد سندات الخزانة على مستوياتها المرتفعة، في ظل تركيز المستثمرين على مسار التضخم وسياسات الفيدرالي المستقبلية أكثر من بيانات النمو القوية.

