الأحد 28 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

هل تتأثر الشهادات الادخارية بقرار خفض الفائدة؟ رئيس البنك الأهلي يحسم الجدل (فيديو)

هل تتأثر الشهادات
هل تتأثر الشهادات الادخارية بقرار خفض الفائدة؟
18 حجم الخط

كشف محمد الإتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، تفاصيل موقف البنك من تخفيض الفائدة على الشهادات الادخارية، عقب قرار البنك المركزي الأخير بخفض سعر الفائدة بنسبة 1%.

لا عودة لشهادة العام الواحد

وأوضح الإتربي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حضرة المواطن» الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي على قناة الحدث اليوم، أنه لن يتم طرح الشهادة الادخارية لمدة عام مرة أخرى، مؤكدًا استمرار طرح شهادات بعائد 17% لمدة 3 سنوات تُصرف فوائدها شهريًا.

اجتماع مرتقب للبنك الأهلي غدا لحسم أسعار الفائدة

وأشار الرئيس التنفيذي لـ البنك الأهلي إلى أنه من المقرر عقد اجتماع غدًا، لبحث موقف أسعار الفائدة على الشهادات الادخارية، في ضوء قرار البنك المركزي، مؤكدًا أن أي قرار لم يُحسم بعد، وأن الأمر ما زال قيد الدراسة.

الشهادات الادخارية القديمة دون تغيير

وشدد الإتربي على أن الشهادات الادخارية القائمة حاليًا سيستمر أصحابها في الحصول على نفس سعر الفائدة المتفق عليه وقت شرائها، دون أي تعديل.

شهادات ادخارية تنتهي خلال الشهور المقبلة

وأوضح أن هناك شهادات ادخارية مدتها عام واحد، من المقرر أن تنتهي في يناير وفبراير ومارس وإبريل المقبلين، وسيتم التعامل معها وفق السياسات الجديدة التي سيجري إقرارها بعد دراسة القرار الأخير للبنك المركزي.

رسالة رئيس البنك الأهلي لـ طمأنة للمدخرين

واختتم الإتربي حديثه بالتأكيد على أن البنك الأهلي يضع مصلحة العملاء واستقرار السوق في مقدمة أولوياته عند اتخاذ أي قرارات تتعلق بأسعار الفائدة، داعيًا المواطنين إلى متابعة القرارات الرسمية خلال الفترة المقبلة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الشهادات الادخارية خفض الفائدة البنك المركزى رئيس البنك الاهلي محمد الاتربى خفض أسعار الفائدة

مواد متعلقة

كل ما تريد معرفته عن بطاقة ميزة البنك الأهلي

بعد خفض سعر الفائدة 1%.. كيف ينعكس قرار البنك المركزي على أسعار الذهب والبورصة في مصر؟

قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة 1% يفرض حالة ترقب في البورصة

الإتربي: ملتزمون بزيادة التمويلات لتعزيز القدرات الإنتاجية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر

الأكثر قراءة

الدوري الإنجليزي، توتنهام يتقدم على كريستال بالاس 0/1 في الشوط الأول

توتنهام يفوز على كريستال بالاس 0/1 في الدوري الإنجليزي

شوط أول سلبي بين السودان وغينيا الاستوائية في كأس الأمم الإفريقية 2025

بعد واقعة هروب المرضي، الصحة: متعافون من الإدمان يديرون مصحات مخالفة وغير مرخصة

غلق لجان الاقتراع في آخر أيام التصويت بجولة الإعادة وبدء عمليات الفرز

متحدث منتخب تونس يكشف لـ«فيتو» مدة غياب بن رمضان عن المشاركة بالمباريات

التشكيل الرسمي لمواجهة كوت ديفوار والكاميرون في كأس الأمم الإفريقية 2025

السودان يحقق فوزا غاليا على غينيا الاستوائية في كأس الأمم الإفريقية

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم اليوم الأحد عالميا

سعر الخضار اليوم، ارتفاع مقلق في الطماطم وانخفاض 4 أصناف منها الليمون والخيار

سعر السمك اليوم، البوري يسجل 240 جنيها وانخفاض جديد في البلطي

سعر الفاكهة اليوم الأحد، الموز يصل إلى 70 جنيها وانخفاض التين واليوسفي

المزيد

انفوجراف

ما تريد معرفته عن وظائف النقل العام المطلوبة في القاهرة (إنفو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

«ماء زمزم لما شرب له»، الإفتاء توضح صحة الحديث وآراء العلماء فيه

دخلت الصلاة والإمام راكع وقرأت الفاتحة فهل تُحسب الركعة؟ أمين الفتوى يوضح (فيديو)

هل يجوز للأب كتابة أملاكه لـ بناته في حياته؟ أمين الفتوى يوضح (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads