هل تتأثر الشهادات الادخارية بقرار خفض الفائدة؟ رئيس البنك الأهلي يحسم الجدل (فيديو)

كشف محمد الإتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، تفاصيل موقف البنك من تخفيض الفائدة على الشهادات الادخارية، عقب قرار البنك المركزي الأخير بخفض سعر الفائدة بنسبة 1%.

لا عودة لشهادة العام الواحد

وأوضح الإتربي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حضرة المواطن» الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي على قناة الحدث اليوم، أنه لن يتم طرح الشهادة الادخارية لمدة عام مرة أخرى، مؤكدًا استمرار طرح شهادات بعائد 17% لمدة 3 سنوات تُصرف فوائدها شهريًا.

اجتماع مرتقب للبنك الأهلي غدا لحسم أسعار الفائدة

وأشار الرئيس التنفيذي لـ البنك الأهلي إلى أنه من المقرر عقد اجتماع غدًا، لبحث موقف أسعار الفائدة على الشهادات الادخارية، في ضوء قرار البنك المركزي، مؤكدًا أن أي قرار لم يُحسم بعد، وأن الأمر ما زال قيد الدراسة.

الشهادات الادخارية القديمة دون تغيير

وشدد الإتربي على أن الشهادات الادخارية القائمة حاليًا سيستمر أصحابها في الحصول على نفس سعر الفائدة المتفق عليه وقت شرائها، دون أي تعديل.

شهادات ادخارية تنتهي خلال الشهور المقبلة

وأوضح أن هناك شهادات ادخارية مدتها عام واحد، من المقرر أن تنتهي في يناير وفبراير ومارس وإبريل المقبلين، وسيتم التعامل معها وفق السياسات الجديدة التي سيجري إقرارها بعد دراسة القرار الأخير للبنك المركزي.

رسالة رئيس البنك الأهلي لـ طمأنة للمدخرين

واختتم الإتربي حديثه بالتأكيد على أن البنك الأهلي يضع مصلحة العملاء واستقرار السوق في مقدمة أولوياته عند اتخاذ أي قرارات تتعلق بأسعار الفائدة، داعيًا المواطنين إلى متابعة القرارات الرسمية خلال الفترة المقبلة.

