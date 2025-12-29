إحنا جيل على قد حالنا، ساويرس يكشف سبب ابتعاده عن الاستثمار في الذكاء الاصطناعي

18 حجم الخط

كشف رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس عن سبب ابتعاده في الوقت الحالي عن الاستثمار في مجال الذكاء الاصطناعي، وذلك ردًا على سؤال أحد متابعيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حول ما إذا كان قد بدأ توجيه استثماراته نحو هذا القطاع، الذي يُعد من أبرز مجالات الاستثمار عالميًا، خاصة في الولايات المتحدة والدول الغربية.

وعلّق ساويرس مازحًا على السؤال قائلًا: «إحنا جيل الذكاء الطبيعي… على قد حالنا»، في إشارة إلى تفضيله الاعتماد على الخبرات التقليدية في الاستثمار، وجاء ذلك ردًا على متابع متخصص في الذكاء الاصطناعي تساءل عن سبب تركيز ساويرس على قطاعات مثل العقارات والذهب بدلًا من التكنولوجيا الحديثة.

الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، فيتو

تفاعل واسع على مواقع التواصل

وأثار تعليق نجيب ساويرس تفاعلًا واسعًا عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث انقسمت الآراء بين مؤيد لرؤيته المتحفظة، وآخرين يرون في الذكاء الاصطناعي فرصة استثمارية لا يمكن تجاهلها.

عائد الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، فيتو

وقال صانع المحتوى بالذكاء الاصطناعي هيثم عمر، في تعليقه على تصريحات ساويرس: «الذكاء الاصطناعي مش بديل للذكاء الطبيعي، لكنه مُضاعِف له»، مشيرًا إلى نجاحه في تحويل أفكار متعددة إلى مشروعات ومحتوى حقق أكثر من 100 مليون مشاهدة عضوية وتفاعلًا واسعًا، معتبرًا أن الذكاء الاصطناعي أداة لخلق اقتصاد جديد وليس مجرد «ترند» مؤقت.

كما أشار المهندس حسن جمعة إلى استخدام شركات عالمية للذكاء الاصطناعي في التنبؤ بمواقع الرواسب المعدنية وتحليل الأسواق، مستشهدًا بتجارب شركات مثل Goldspot Discoveries وBridgewater Associates، التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات والتنبؤ بحركة الأسواق.

فيما علّق البلوجر محمد سلطان قائلًا: «الذكاء الطبيعي يقول نستنى نشوف آخر الصناعي إيه، مش نرمي فلوسنا»، بينما وجّه البلوجر يحيى سالم رسالة لساويرس قال فيها: «يا ريت الجيل ده بنص ذكاءكم».

عوائد وفرص الاستثمار في الذكاء الاصطناعي

ويُقصد بالاستثمار في الذكاء الاصطناعي توجيه الأموال نحو الشركات والتقنيات التي تطور أو تعتمد على هذه التكنولوجيا، سواء من خلال شراء أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى مثل أمازون ومايكروسوفت ونفيديا، أو الاستثمار في صناديق المؤشرات المتخصصة، أو تمويل الشركات الناشئة.

ويؤكد خبراء التكنولوجيا أن الذكاء الاصطناعي يُعد من أكثر القطاعات الواعدة، مع توقعات بإضافة تريليونات الدولارات إلى الاقتصاد العالمي خلال السنوات المقبلة، فضلًا عن دوره في زيادة الإنتاجية وإحداث تحول جذري في مختلف القطاعات، من الرعاية الصحية إلى التجارة الإلكترونية، ما يفتح آفاقًا استثمارية واسعة بعوائد قوية على المدى الطويل، مع ضرورة فهم السوق وإدارة المخاطر بحذر.

