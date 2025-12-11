تراجع المؤشرات الأوروبية بعد قرار الفيدرالي الأمريكي بخفض الفائدة

18 حجم الخط

شهدت المؤشرات الأوروبية تراجعا ملحوظا في بداية تعاملات اليوم الخميس، بعد قرار الفيدرالي الأمريكي بخفض الفائدة، وتعليقات رئيس البنك جيروم باول.

تفاعل الأسواق مع قرار الفيدرالي

وتفاعلت الأسواق العالمية مع ثالث قرار للفيدرالي بخفض الفائدة في 2025، وسط تصريحات من رئيس البنك جيروم باول بأن خفض الفائدة يضح البنك في موقع مريح فيما يتعلق بمعدل الفائدة.

وأضاف باول: نحن في وضع جيد يسمح لنا بالانتظار ومراقبة تطور أداء الاقتصاد، ولم يتبق أمام جيروم باول سوى 3 اجتماعات قبل أن تنتهي فترة ولايته الثانية كرئيس للفيدرالي، ليفسح المجال أمام مرشحي الرئيس ترامب.

تراجع المؤشرات الأوروبية

وعلى صعيد التداولات، تراجع مؤشر ستوكس 600 بنحو 0.1% إلى 577 نقطة، فيما تراجع فوتسي البريطاني بنسبة 0.2% مسجلًا 9636 نقطة، بينما صعد كاك الفرنسي 0.1% إلى 8034 نقطة، أما داكس الألماني فتراجع بنحو 0.4% مسجلًا 23034 نقطة.

هذا وعلى صعيد أخبار الشركات، تراجعت أسهم شركة Oracle المتداولة في فرانكفورت بنحو 12% بعد انخفاض مماثل في وول ستريت، وذلك بعدما توقعت الشركة أن تسجل أرباحًا وإيرادات أقل من التوقعات، كما توقعت الشركة زيادة النفقات بنحو 15 مليار دولار مقارنة بالتقديرات الأولية.

الفيدرالي الأمريكي يقرر خفض الفائدة

وكانت لجنة السياسة الفيدرالية التابعة للمركزي الفيدرالي الأمريكي، قررت أمس الأربعاء، خفض أسعار الفائدة 25 نقطة أساس، للمرة الثالثة، ليستقر بين 3.5% إلى 3.75%، وذلك في آخر اجتماعات الاحتياطي خلال 2025، بالرغم من ارتفاع معدلات التضخم في أمريكا خلال شهر نوفمبر الماضي.

