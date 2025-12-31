18 حجم الخط

دور الأب في دعم الأبناء وقت المذاكرة، في ظل الضغوط الدراسية المتزايدة، وتغير طبيعة التعليم، لم يعد دور الأب مقتصرًا على توفير الاحتياجات المادية فقط، بل أصبح شريكًا أساسيًّا في العملية التربوية والتعليمية، خاصة في وقت المذاكرة.



فدعم الأب للأبناء خلال هذه المرحلة لا ينعكس فقط على تحصيلهم الدراسي، بل يؤثر بشكل مباشر في صحتهم النفسية، وثقتهم بأنفسهم، وقدرتهم على الاستمرار والنجاح.



الأب شريك تربوي لا غنى عنه

أكدت الدكتورة عبلة إبراهيم أستاذ التربية ومستشارة العلاقات الأسرية، أن وجود الأب ودعمه أثناء المذاكرة يمنح الأبناء إحساسًا بالأمان والاستقرار.

فالطفل الذي يشعر بأن والده مهتم بما يتعلمه، يسأله عن دروسه، ويشجعه على المحاولة، يكون أكثر استعدادًا للالتزام والمثابرة.



أضافت الدكتورة عبلة، أن هذا الدعم لا يعني بالضرورة أن يكون الأب خبيرًا في جميع المواد الدراسية، بل يكفي أن يكون حاضرًا، متابعًا، ومتفهمًا.



ملامح دور الأب في دعم الأبناء وقت الامتحانات

وتستعرض الدكتورة عبلة في السطور التالية، أهم ملامح دور الأب في دعم الأبناء وقت المذاكرة والامتحانات.

الدعم النفسي قبل الأكاديمي

من أهم أدوار الأب في وقت المذاكرة هو الدعم النفسي. كثير من الأبناء يعانون من القلق، الخوف من الفشل، أو المقارنة بالآخرين. هنا يأتي دور الأب في طمأنتهم، والتأكيد على أن الخطأ جزء طبيعي من التعلم، وأن القيمة الحقيقية للابن لا تُقاس بالدرجات فقط. كلمات بسيطة مثل:

“أنا واثق فيك”، “حاول مرة تانية”، “المهم إنك تبذل مجهودك”

قد تصنع فارقًا كبيرًا في نفسية الطفل.

خلق بيئة مناسبة للمذاكرة

يساهم الأب بشكل مباشر في توفير جو هادئ ومنظم للمذاكرة داخل المنزل. تنظيم الوقت، تقليل الضوضاء، احترام وقت الدراسة، وعدم السخرية أو التقليل من مجهود الابن، كلها عوامل تساعد على التركيز. كما أن التزام الأب نفسه بالنظام، واحترام الوقت، يعطي نموذجًا عمليًا للأبناء يقلدونه دون أوامر مباشرة.

التشجيع لا الضغط

من الأخطاء الشائعة التي يقع فيها بعض الآباء هو الضغط الزائد على الأبناء بدافع الحرص. المقارنة المستمرة، التهديد، أو رفع سقف التوقعات بشكل مبالغ فيه قد يؤدي إلى نتائج عكسية، مثل العناد أو فقدان الدافعية. الدور الإيجابي للأب يتمثل في التشجيع الواقعي، وتقدير أي تحسن مهما كان بسيطًا، والاحتفال بالإنجاز بدل التركيز الدائم على التقصير.

المشاركة الذكية في المذاكرة

ليس المطلوب من الأب أن يتحول إلى “مدرس صارم”، بل يمكنه المشاركة بطرق بسيطة وفعّالة، مثل:

سؤال الابن عما تعلمه اليوم.

مساعدته على وضع خطة مذاكرة.

الاستماع له وهو يشرح الدرس بطريقته.

تشجيعه على البحث والفهم بدل الحفظ الأعمى.



هذه المشاركة تعزز ثقة الطفل بنفسه، وتشعره بأن المذاكرة ليست عبئًا يواجهه وحده.



غرس قيمة الاجتهاد والمسؤولية

الأب له دور محوري في تعليم الأبناء أن المذاكرة مسؤولية شخصية، وليست مهمة مفروضة بالقوة. من خلال الحوار، يمكن للأب أن يوضح أهمية العلم، وكيف أن الاجتهاد اليوم يفتح أبوابًا كثيرة في المستقبل. وعندما يرى الأبناء أن والدهم يحترم العمل، ويجتهد في حياته، فإن الرسالة تصلهم بشكل عملي أكثر من أي نصيحة.

التعامل مع الفشل والدرجات الضعيفة

لحظات الإخفاق من أهم الاختبارات التربوية لدور الأب. رد فعل الأب عند الرسوب أو انخفاض الدرجات يترك أثرًا طويل المدى في نفسية الابن. الأب الواعي لا يوبّخ ولا يجلد، بل يناقش بهدوء: ما السبب؟ ما الذي يمكن تحسينه؟ كيف نبدأ من جديد؟

بهذا الأسلوب، يتعلم الابن أن الفشل تجربة مؤقتة، وليس نهاية الطريق.

همية دعم الأب للأطفال وقت الامتحانات

تعزيز العلاقة بين الأب والابن

وقت المذاكرة يمكن أن يكون فرصة ذهبية لتقوية العلاقة بين الأب وأبنائه. الجلوس معهم، الاستماع لهم، الضحك أحيانًا، وتخفيف التوتر، يجعل المذاكرة أقل قسوة وأكثر إنسانية. هذه العلاقة القوية تنعكس إيجابًا على كل جوانب حياة الطفل، وليس فقط الجانب الدراسي.

دور الأب في المراحل العمرية المختلفة

يختلف دعم الأب باختلاف عمر الابن. فالطفل الصغير يحتاج إلى التشجيع والمشاركة المباشرة، بينما يحتاج المراهق إلى الثقة، والاحترام، والمساحة، مع المتابعة غير المباشرة. فهم هذه الفروق يساعد الأب على تقديم الدعم المناسب دون صدام أو نفور.



دور الأب في دعم الأبناء وقت المذاكرة هو دور عميق ومؤثر، يتجاوز حدود الكتب والواجبات. هو دور إنساني، نفسي، وتربوي، يُبنى على الاحتواء، والتشجيع، والقدوة الحسنة.



وعندما يدرك الأب أن وجوده الداعم قد يكون السبب في نجاح ابنه أو نجاته من الإحباط، سيتحول وقت المذاكرة من عبء يومي إلى مساحة للنمو، والثقة، وبناء مستقبل أفضل للأبناء والأسرة ككل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.