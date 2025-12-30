الثلاثاء 30 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

تفاصيل صادمة في تحقيقات النيابة مع عصابة الذهب المغشوش بالدقي

محكمة
محكمة
18 حجم الخط

 تجري النيابة العامة تحقيقات موسعة مع 15 متهما من جنسيات مختلفة كونوا تشكيلا عصابيا دوليا للنصب والاحتيال عبر بيع مشغولات ذهبية وفضية مغشوشة بالدقي. 

 

تفاصيل التحقيقات مع عصابة الذهب المغشوش

 وخلال التحقيقات استعانت جهات التحقيق بمترجمين معتمدين، لبدء استجواب المتهمين الأجانب، نظرا لاختلاف جنسياتهم، والتي شملت 5 رجال أوكرانيين، و5 سيدات أوكرانيات، وسيدتين تحملان الجنسية الروسية، إلى جانب 3 رجال أعمال مصريين.

وكشفت التحقيقات الأولية أن المتهمين كونوا تشكيلا عصابيا وهميا، بحجة الاستثمار في المشغولات الذهبية والفضية والأحجار الكريمة، مقابل أرباح مالية أسبوعية، واستغلوا مواقع التواصل الاجتماعي لجذب الضحايا، وتبين عقب ذلك أن المضبوطات غير مطابقة للمواصفات ومغشوشة.

وأفادت التحقيقات أن المتهمين في واقعة عصابة الذهب المغشوش، جمعوا مبلغ 180 مليون دولار من دولة الهند، وفروا هاربين.

وأوضحت التحقيقات أن المتهمين من ضمن قائمة المطلوبين للإنتربول، كما أشارت أنهم قاموا ببيع مشغولات ذهبية مغشوشة لـ 1000مصري.

 

مذكرات واردة من الإنتربول الدولي بشأن 3 متهمين أوكرانيين

 وتفحص النيابة العامة حاليا مذكرات واردة من الإنتربول الدولي بشأن 3 متهمين أوكرانيين، لبحث وجود سوابق جنائية أو قضايا مماثلة مسجلة ضدهم خارج البلاد، لإتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم. 

 

قرار بغلق محل مجوهرات شهير بمنطقة الدقي

 أصدرت الجهات المختصة قرارا بغلق، محل مجوهرات شهير بمنطقة الدقي، الذي كان مكانا لعقد لقاءات تشكيل عصابي دولي تخصص في النصب، مع الضحايا والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وبناء عليه قامت الأجهزة الأمنية إغلاقه وتشميعه.

 

القبض على المتهمين بالنصب من خلال الترويج مشغولات ذهبية مغشوشة

 وكانت الأجهزة الامنية قد ألقت القبض على المتهمين بالنصب على المواطنين من خلال ترويج مشغولات ذهبية وفضية مغشوشة، وإيهام الضحايا باستثمار أموالهم مقابل أرباح مالية وهمية.


وكشفت تحريات قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية أن محل مجوهرات مانور تابع للتشكيل العصابي الذي ضم 15 متهمًا، بينهم 5 رجال أوكرانيين، و5 سيدات أوكرانيات، وسيدتين روسيتين، و3 رجال أعمال مصريين، واتخذوا من شركة وهمية ومقر بدائرة قسم شرطة الدقي مكانا لعقد لقاءات مع الضحايا والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

 

وأوضحت التحريات أن المتهمين أوهموا المواطنين باستثمار أموالهم في شراء مشغولات ذهبية وفضية وأحجار كريمة بقيم تفوق سعرها الحقيقي، مع وعدهم بأرباح أسبوعية متزايدة، خاصة حال جذب مشتركين جدد، في أسلوب هرمي للاحتيال.

 

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت قوات الأمن من ضبط جميع المتهمين، وبحوزتهم مشغولات ذهبية وفضية مغشوشة وغير مطابقة للعيار، وأختام دمغة وموازين مقلدة، وإسطمبات شمعية مزورة لتحديد عيار الذهب، وقدرت القيمة المالية للمضبوطات بنحو 30 مليون جنيه.

 

وتم تسليم المضبوطات للجهات المختصة لفحصها، بينما قررت جهات التحقيق بدء التحقيق مع المتهمين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، وإغلاق المحل محل الواقعة. 
 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

النيابة العامة بيع مشغولات ذهبية قسم شرطة الدقى

مواد متعلقة

النيابة العامة تُجري تفتيشًا لمركز إصلاح وتأهيل برج العرب

تشريح جثة طفل عثر عليها طافية في نهر النيل بالدقي

الأكثر قراءة

خبراء يكشفون سر تراجع المعدن الأصفر خلال الساعات الماضية، وشعبة الذهب تكشف حقيقة الانخفاض المؤقت

الماء وصل للكوبري العلوي، انفجار ماسورة مياه بالتجمع الخامس (فيديو)

اليمن: سنلجأ إلى إجراءات قانونية ضد الإمارات حال رفضها سحب قواتها

نصائح هامة من الكهرباء بشأن الأكواد الموجودة على شاشة العدادات

تعرف على منافس منتخب مصر في دور الـ16 بكأس أمم أفريقيا

نتائج قرعة دور الـ16 لبطولة دوري أبطال آسيا 2

وصول رمضان صبحي إلى جنايات الجيزة لسماع النطق بالحكم في قضية التزوير

الصغرى تصل إلى 3 مئوية، درجات الحرارة اليوم الثلاثاء فى مصر

خدمات

المزيد

تعرف على سعر السكر اليوم

سعر طن الألومنيوم في بورصة لندن اليوم الإثنين

سعر الفاكهة اليوم، البرتقال يتراجع جنيهين في سوق العبور

أسعار السمك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات الجولة الثالثة والأخيرة لدور مجموعات أمم أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل الصيام في شهر رجب له فضل خاص؟ الأزهر للفتوى يوضح

الأزهر للفتوى: صلاة المسلم خلف الموقد جائزة والمدفأة الكهربائية لا تعد نارًا

تفسير رؤية الأب الميت فى المنام وعلاقتها بالحصول على الكثير من الأموال

المزيد
الجريدة الرسمية
ads