تفاصيل صادمة في تحقيقات النيابة مع عصابة الذهب المغشوش بالدقي

تجري النيابة العامة تحقيقات موسعة مع 15 متهما من جنسيات مختلفة كونوا تشكيلا عصابيا دوليا للنصب والاحتيال عبر بيع مشغولات ذهبية وفضية مغشوشة بالدقي.

تفاصيل التحقيقات مع عصابة الذهب المغشوش

وخلال التحقيقات استعانت جهات التحقيق بمترجمين معتمدين، لبدء استجواب المتهمين الأجانب، نظرا لاختلاف جنسياتهم، والتي شملت 5 رجال أوكرانيين، و5 سيدات أوكرانيات، وسيدتين تحملان الجنسية الروسية، إلى جانب 3 رجال أعمال مصريين.

وكشفت التحقيقات الأولية أن المتهمين كونوا تشكيلا عصابيا وهميا، بحجة الاستثمار في المشغولات الذهبية والفضية والأحجار الكريمة، مقابل أرباح مالية أسبوعية، واستغلوا مواقع التواصل الاجتماعي لجذب الضحايا، وتبين عقب ذلك أن المضبوطات غير مطابقة للمواصفات ومغشوشة.

وأفادت التحقيقات أن المتهمين في واقعة عصابة الذهب المغشوش، جمعوا مبلغ 180 مليون دولار من دولة الهند، وفروا هاربين.

وأوضحت التحقيقات أن المتهمين من ضمن قائمة المطلوبين للإنتربول، كما أشارت أنهم قاموا ببيع مشغولات ذهبية مغشوشة لـ 1000مصري.

مذكرات واردة من الإنتربول الدولي بشأن 3 متهمين أوكرانيين

وتفحص النيابة العامة حاليا مذكرات واردة من الإنتربول الدولي بشأن 3 متهمين أوكرانيين، لبحث وجود سوابق جنائية أو قضايا مماثلة مسجلة ضدهم خارج البلاد، لإتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.

قرار بغلق محل مجوهرات شهير بمنطقة الدقي

أصدرت الجهات المختصة قرارا بغلق، محل مجوهرات شهير بمنطقة الدقي، الذي كان مكانا لعقد لقاءات تشكيل عصابي دولي تخصص في النصب، مع الضحايا والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وبناء عليه قامت الأجهزة الأمنية إغلاقه وتشميعه.

القبض على المتهمين بالنصب من خلال الترويج مشغولات ذهبية مغشوشة

وكانت الأجهزة الامنية قد ألقت القبض على المتهمين بالنصب على المواطنين من خلال ترويج مشغولات ذهبية وفضية مغشوشة، وإيهام الضحايا باستثمار أموالهم مقابل أرباح مالية وهمية.



وكشفت تحريات قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية أن محل مجوهرات مانور تابع للتشكيل العصابي الذي ضم 15 متهمًا، بينهم 5 رجال أوكرانيين، و5 سيدات أوكرانيات، وسيدتين روسيتين، و3 رجال أعمال مصريين، واتخذوا من شركة وهمية ومقر بدائرة قسم شرطة الدقي مكانا لعقد لقاءات مع الضحايا والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضحت التحريات أن المتهمين أوهموا المواطنين باستثمار أموالهم في شراء مشغولات ذهبية وفضية وأحجار كريمة بقيم تفوق سعرها الحقيقي، مع وعدهم بأرباح أسبوعية متزايدة، خاصة حال جذب مشتركين جدد، في أسلوب هرمي للاحتيال.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت قوات الأمن من ضبط جميع المتهمين، وبحوزتهم مشغولات ذهبية وفضية مغشوشة وغير مطابقة للعيار، وأختام دمغة وموازين مقلدة، وإسطمبات شمعية مزورة لتحديد عيار الذهب، وقدرت القيمة المالية للمضبوطات بنحو 30 مليون جنيه.

وتم تسليم المضبوطات للجهات المختصة لفحصها، بينما قررت جهات التحقيق بدء التحقيق مع المتهمين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، وإغلاق المحل محل الواقعة.



