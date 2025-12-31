الأربعاء 31 ديسمبر 2025
دين ودنيا

أدعية وأذكار تعين على التوفيق والنجاح في الامتحانات

دعاء الامتحان والنجاح
دعاء الامتحان والنجاح فيه
 بالتزامن مع بدء امتحانات نصف العام الدراسي 2025، يبحث الكثيرون عن دعاء يعين على التوفيق في الامتحان والنجاح  لترديده قبل دخول الامتحان باعتباره طوق النجاة لهم، ليتمكنوا من تجاوز الأسئلة الصعبة، وتسهيل الإجابة وتوفيق الله لهم.

وفيما يلي نستعرض معكم دعاء الامتحان والنجاح فيه:

دعاء الامتحان

ربّ اشرح لى صدري، ويسّر لى أمري، واحلل عقدة من لسانى يفقه قولي، باسم الله الفتاح، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، فإنك إن شئت تجعل الصعب سهلا يا أرحم الراحمين.

دعاء عند دخول لجنة الامتحان

ربّ ادخلنى مدخل صدق وأخرجنى مخرج صدق واجعل لى من لدنك سلطانًا نصيرا.

 الدعاء الذي يقال قبل الامتحان

1- اللَّهُمَّ لَا سَهْلَ إلاَّ مَا جَعَلْتَهُ سَهْلًا، وأنْتَ تَجْعَلُ الحزْنَ إذَا شِئْتَ سَهْلًا.

2- ربّ اشرح لى صدري، ويسّر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، باسم الله الفتاح، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، فإنك إن شئت تجعل الصعب سهلًا يا أرحم الراحمين.

3- اللهم إني وجهت وجهى إليك وفوضت أمري إليك وتوكلت عليك.. ولا ملجأ ولا مُنجي منك إلا إليك.

4- اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن دعاء لا يسمع، اللهم أجب دعاءنا ويسر أمرنا، وافتح علينا فتحا عظيما يا أكرم الأكرمين.

5- اللهمّ إني استودعتك ما علّمتنيه، وأسألك أن تذكرني به عند حاجتي إليه، وما توفيقي إلا بالله عليه توكّلت وإليه أنيب.

6-اللهم إني استودعك ما حفظت وما فهمت فرده لي عند حاجتي له إنك على كل شيء قدير.

7- يا رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق، واجعل لي من لدنك سلطانًا ونصيرًا.

8- اللهم ألهمني علمًا أعرف به أوامرك واجتنب به نواهيك، وارزقني بلاغة فهم النبيين وفصاحة حفظ المرسلين، وسرعة إلهام الملائكة المقرّبين، وعلّمني أسرار حكمتك يا حي يا قيوم.

9- اللهم يا عظيم السلطان ياقديم الإحسان يا دائم النعماء، اللهم افتح لي ما تسكر ويسر لي ما تعسر، اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله، وإن كان في الأرض فأخرجه، وإن كان بعيدا عني قربه، وبارك لي فيه يارب العالمين.

10- اللهم اجعل ألسنتنا عامرة بذكرك، وقلوبنا بخشيتك، اللهم إني أستودعك ما قرأت وما حفظت وما تعلمت، فردّه إلى عند حاجتي إليه يا عفو يا كريم، إنك على كل شئ قدير.

11- اللهمّ إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك ماضٍ فيَّ حكمك عدلٌ فيَّ قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تفتح عليَّ فتوح. 

دعاء عند تعسّر الإجابة

لا إله إلا أنت سبحانك إنى كنت من الظالمين، يا حى يا قيوم برحمتك استغيث، ربّ انى مسنى الضر وانت ارحم الراحمين.

دعاء النسيان لاسترجاع ما حفظت

اللهم إنّي استودعتك ما علمتني إياه فردّه إليّ حين حاجتي إليه ولا تنسيني إياه بفضلك وكرمك يا أرحم الراحمين يا بديع السماوات والأرض.

ربِ افتح عليّ فتوح عبادك العارفين، اللهم انقلني من حولي وقوتي واحفظني إلى حولك وقوتك وحفظك، واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا.

اللهم يا جامع الناس ليوم لا ريب فيه اجمعنى بضالتي.أو رد على ضالتي

دعاء عند الانتهاء من الامتحان

الحمد لله الذى هدانا لهذا وما كنا لنهتدى لولا أن هدانا الله.

‫دعاء الامتحان - يحتاجه كل طالب.. أدعية مهمة لتسهيل الامتحانات‬‎
دعاء الامتحان والنجاح فيه
طرق وخطوات دعم أبنائك قبل امتحانات نصف العام

موعد إجازة نصف العام 2026 وتسجيل استمارات الصف الثالث الإعدادي

دعاء للنجاح في الامتحانات

اللهم يا جامع الناس إلى يومٍ لا ريب فيه رد إلى حاجتي وأنت أرحم الراحمين، اللهم افتح علينا بسيدنا محمد ما أُغلِق علينا، اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلامًا تامًّا على سيّدنا محمّد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم.

 يا بديع السماوات والأرض أدعوك ألا ترد دعائي فأنت رجائي، اللهم إني أستودعك ما حفظت وما تعلمت فرده لي عند حاجتي له، اللهم يسر لي أمري يا جواد يا كريم

 اللهم سهل لي مطلبي، ويسر لي مقصدي، وارزقني بتسخير منك هدفي، واجعل خطواتي مباركة، اللهم ان كان ما ادعي به مستحيلا فانت القادر سبحانك لا يعجزك شيء

 اللهم بشرني بالخير كما بشرت يعقوب بيوسف، وبشرني بالفرح كما بشرت زكريا بيحيى، اللهم بشرني بما انتظره منك وانت خير المبشرين

اللهم إني اسألك التوفيق والنجاح والعفو والعافية اللهم سهل لي ما صعب علي.

اللهم يسر لي كل صعب وسهل لي كل أمر ووفقني في كل عسير وافتح لي أبواب رحمتك يا الله.

أدعية وأذكار تعين على التوفيق والنجاح في الامتحانات

