حوادث

القبض على تيك توكر شهيرة لنشر محتوى خادش للحياء بالعمرانية

القبض على تيك توكر
القبض على تيك توكر شهيرة لنشر محتوى خادش للحياء في العمرانية
 ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على صانعة محتوى معروفة على تطبيق «تيك توك»، بعد رصد نشرها مقاطع فيديو تضمنت رقصًا وإيحاءات خادشة للحياء، داخل نطاق قسم شرطة العمرانية بمحافظة الجيزة.

تفاصيل الضبط والتحريات

 وأكدت مصادر أمنية أن الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة تابعت نشاط المتهمة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتبين قيامها بنشر مقاطع مصورة تتنافى مع القيم المجتمعية، بهدف جذب المشاهدات ورفع نسب التفاعل.


الأدلة والمضبوطات

 وبعد تقنين الإجراءات القانونية، تم ضبط المتهمة حال تواجدها بدائرة القسم، وبحوزتها 3 هواتف محمولة، وبفحصها فنيًا، تبين احتواؤها على مقاطع فيديو ومنشورات تؤكد نشاطها الإجرامي.


 اعتراف المتهمة 

 وبمواجهة المتهمة، أقرت بنشر المقاطع المشار إليها بقصد زيادة نسب المشاهدة وتحقيق أرباح مالية. 

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على جهات التحقيق المختصة.

