الثلاثاء 30 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

حبس عنصر إجرامى غسل 200 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات

اموال
اموال
18 حجم الخط

قررت النيابة العامة، حبس عنصر جنائى شديد الخطورة، لقيامه بغسـل 200 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى الاتجار بالمواد المخدرة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.
 

 غسل 200 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات 

اضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقًا، وأجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصرجنائى شديد الخطورة؛ لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها، ومحاولة إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية- شراء العقارات والسيارات).

 

الأمن يكشف ملابسات فيديو الاستيلاء على حافظة نقود بالمنيا وضبط المتهم

القبض على 16 شخصا في مشاجرة بحفل زفاف كروان مشاكل

وقدرت القيمة المالية لأفعال الغسل التى قام بها المتهم 200 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

جاء ذلك استمرارًا لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية، وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاتجار بالمواد المخدرة أجهزة الوزارة الأسلحة والذخائر غير المرخصة النيابة العامة المخدرات والأسلحة حصيلة تجارة المخدرات قطاع مكافحة المخدرات غسل الأموال المتحصلة غسل 200 مليون جنيه عنصر جنائي شديد الخطورة

مواد متعلقة

الأمن يكشف ملابسات فيديو الاستيلاء على حافظة نقود بالمنيا وضبط المتهم

القبض على 16 شخصا في مشاجرة بحفل زفاف كروان مشاكل

القبض على تيك توكر بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء بمصر الجديدة

وزير الداخلية يوجه برفع درجة الاستعداد لتأمين احتفالات رأس السنة وأعياد الميلاد

ضبط 3 عناصر جنائية لغسل 40 مليون جنيه حصيلة الإتجار بالمخدرات

القبض على تيك توكر شهيرة لنشر محتوى خادش للحياء بالعمرانية

الداخلية تضبط قرابة 96 ألف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة وسقوط 58 حالة تعاطي

مصرع عنصر جنائي شديد الخطورة وضبط بؤر إجرامية لتجارة المخدرات في حملات أمنية بالمحافظات

الأكثر قراءة

أسعار الكتاكيت والبط في بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء 30 ديسمبر 2025

السيسي يصدر قرارا جمهوريا مهما

ضبط شقيق كروان مشاكل وصديقه بتهمة إشعال شماريخ وتسببهما في احتراق سيارة

رئيس الوزراء يصدر 5 قرارات جديدة

تغييرات بالجملة في تشكيل منتخب نيجيريا أمام أوغندا في أمم أفريقيا

نصائح هامة من الكهرباء بشأن الأكواد الموجودة على شاشة العدادات

دخول علي جبر جنايات شبرا الخيمة لمؤازرة رمضان صبحي قبل النطق بالحكم بقضية التزوير (فيديو)

اليمن "غير السعيد" أمام مفترق طرق.. توترات قبلية وتدخلات إقليمية.. ودعوات انفصالية تهدد الوحدة والاستقرار السياسي والأمني

خدمات

المزيد

تعرف على سعر السكر اليوم

سعر طن الألومنيوم في بورصة لندن اليوم الإثنين

سعر الفاكهة اليوم، البرتقال يتراجع جنيهين في سوق العبور

أسعار السمك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات الجولة الثالثة والأخيرة لدور مجموعات أمم أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل ليلة الإسراء والمعراج في شهر رجب وما حكم الاحتفال بها؟ البحوث الإسلامية يرد (فيديو)

تفسير حلم الخناقة في المنام وعلاقته بتحسين العلاقات مع الآخرين

حسن الخاتمة، لحظة وفاة شيخ في المسجد أثناء تحفيظه القرآن لأحد طلابه (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads