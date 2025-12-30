الثلاثاء 30 ديسمبر 2025
القبض على 16 شخصا في مشاجرة بحفل زفاف كروان مشاكل

 كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ملابسات مقاطع فيديو تم تداولها بمواقع التواصل الاجتماعى، تضمنت تدافع عدد من المواطنين أمام إحدى قاعات الأفراح بالقليوبية أثناء مشاركتهم بحفل زفاف   صانع المحتوى كروان مشاكل والزعم باشتعال النيران بسيارته. 

وقالت: بالفحص تبين أنه بتاريخ 29 ديسمبر الجارى وأثناء إقامة ( صانع محتوى "له معلومات جنائية") حفل زفافه بإحدى قاعات الأفراح بالقليوبية قام عدد من المواطنين بالتجمع لالتقاط الصور معه بالقاعة مما أدى إلى تدافعهم ونتج عن ذلك حدوث بعض التلفيات بها، تم ضبط (12 شخصا) من القائمين على إحداث التلفيات والتحرش بالفتيات، وتم صرف المتواجدين بالقاعة دون حدوث ما يخل بالأمن. 

وأضافت: كما تبين أن قاعة الأفراح المشار إليها "كائنة بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة" تُدار بدون ترخيص، وتم ضبط مالكيها (4 أشخاص)، وتبين أن السيارة المشتعلة ملك شقيق صانع المحتوى ("له معلومات جنائية" – تم ضبطه)، وبمواجهته أقر بأنه أثناء استقلاله لسيارته صحبة أحد أصدقائه قام الأخير بإشعال قطعة ألعاب نارية داخل السيارة مما أدى إلى تطاير الشرز منها وإشتعالها "تم ضبطه"، وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

