حبس صانعة محتوى لنشرها مقاطع فيديو خادشة للحياء بالإسكندرية

18 حجم الخط

أمرت النيابة العامة، بحبس صانعة محتوى لنشرها مقاطع فيديو على صفحتها بمواقع التواصل الاجتماعي تتضمن قيامها بالرقص بملابس خادشة للحياء تتنافى مع القيم المجتمعية وذلك ٤ أيام على ذمة التحقيقات.

وكانت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة رصدت قيام صانعة محتوى بنشر مقاطع فيديو على صفحتها بمواقع التواصل الاجتماعي تتضمن قيامها بالرقص بصورة خادشة للحياء تتنافى مع القيم المجتمعية.



وعقب تقنين الإجراءات، تمكن رجال الشرطة من ضبط المتهمة حال وجودها بدائرة قسم شرطة سيدى جابر بالإسكندرية.

وبمواجهتها اعترفت بقيامها بنشر مقاطع الفيديو على صفحتها بمواقع التواصل الاجتماعي لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

الحكم على التيك توكر مداهم بتهمة حيازة وتعاطي المخدرات

وفي وقت سابق، قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة التيك توكر مداهم ، بتهمة حيازة وتعاطي مواد مخدرة بالسجن 3 سنوات.

واضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامةوالجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال مداهم صانع محتوى– مقيم بدائرة قسم شرطة القناطر الخيرية بالقليوبية، بتهمة غسل الأموال المتحصلة من نشاطه غير المشروع في إنشاء وإدارة صفحة بمواقع التواصل الاجتماعي واستخدامها في نشر مقاطع فيديو تتضمن الاعتداء على قيم ومبادئ المجتمع.

وذلك بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة بالمخالفة للقانون، ومحاولته إخفاء مصادر تلك الأموال، وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الوحدات السكنية وشراء السيارات والدراجات النارية وتأسيس الشركات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.