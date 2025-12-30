الثلاثاء 30 ديسمبر 2025
حوادث

حبس صانعة محتوى لنشرها مقاطع فيديو خادشة للحياء بالإسكندرية

حبس متهمة، فيتو
حبس متهمة، فيتو
أمرت النيابة العامة، بحبس صانعة محتوى لنشرها مقاطع فيديو على صفحتها بمواقع التواصل الاجتماعي تتضمن قيامها بالرقص بملابس خادشة للحياء تتنافى مع القيم المجتمعية وذلك ٤ أيام على ذمة التحقيقات.

وكانت  الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة رصدت قيام صانعة محتوى بنشر مقاطع فيديو على صفحتها بمواقع التواصل الاجتماعي تتضمن قيامها بالرقص بصورة خادشة للحياء تتنافى مع القيم المجتمعية.
 

وعقب تقنين الإجراءات، تمكن رجال الشرطة من ضبط المتهمة حال وجودها بدائرة قسم شرطة سيدى جابر بالإسكندرية.

وبمواجهتها اعترفت بقيامها بنشر مقاطع الفيديو على صفحتها بمواقع التواصل الاجتماعي لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.
 

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 

الحكم على التيك توكر مداهم بتهمة حيازة وتعاطي المخدرات

وفي وقت سابق، قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة التيك توكر مداهم، بتهمة حيازة وتعاطي مواد مخدرة بالسجن 3 سنوات.

واضطلع  قطاع مكافحة جرائم الأموال العامةوالجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال مداهم صانع محتوى– مقيم بدائرة قسم شرطة القناطر الخيرية بالقليوبية، بتهمة غسل الأموال المتحصلة من نشاطه غير المشروع في إنشاء وإدارة صفحة بمواقع التواصل الاجتماعي واستخدامها في نشر مقاطع فيديو تتضمن  الاعتداء على قيم ومبادئ المجتمع.

وذلك بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة بالمخالفة للقانون، ومحاولته إخفاء مصادر تلك الأموال، وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الوحدات السكنية وشراء السيارات والدراجات النارية وتأسيس الشركات.

