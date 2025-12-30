الثلاثاء 30 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

تأييد سجن طفل المرور 3 سنوات بتهمة الاعتداء على طالب بـ"عصا بيسبول"

طفل المرور، فيتو
طفل المرور، فيتو
18 حجم الخط

قضت محكمة جنح مستأنف المقطم، بتأييد معاقبة  طفل المرور، على خلفية اتهامه بالاعتداء على طالب وإصابته، بالسجن 3 سنوات.

 كانت محكمة  جنح المقطم، قضت في وقت سابق بمعاقبة "أحمد أبو المجد" والمعروف إعلاميًّا بـ"طفل المرور" بالسجن 3 سنوات في اتهامه بتعاطي المواد المخدرة بعد تبين إيجابية عينة تحاليله التي أجريت في تحقيقات الاعتداء على طالب أمام مدرسة بالمقطم.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، في واقعة اعتداء  "طفل المرور" على طالب بالمقطم، أن صديق المتهم هاتفه وأخبره أن شقيقته تعرضت للمضايقة على يد أحد الطلاب وطالبه بالحضور لمكان الواقعة.

وأضاف المتهم أنه فوجئ بانتشار مقطع الفيديو على منصات التواصل الاجتماعي، وتنقل بين عدة أماكن للفرار من الأجهزة الأمنية بمساعدة بعض أصدقائه، قبل أن تتمكن قوة أمنية من ضبطه في منزل جدته بمدينة نصر.

وكانت وزارة الداخلية كشفت ملابسات الواقعة، عقب تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يُظهر مشاجرة عنيفة بين طلاب في منطقة المقطم بالقاهرة.

وبالفحص، تبين ورود بلاغ إلى قسم شرطة المقطم بوقوع مشاجرة بين مجموعتين من الطلاب، ونشبت المشاجرة بين طرف أول مكون من 3 طلاب – اثنان منهم مصابان بجروح قطعية وكدمات – وطرف ثان مكون من 4 طلاب بينهم فتاة، وذلك إثر مشادة كلامية نشبت خلال تلقيهم درسًا بأحد مراكز الدروس الخصوصية "سنتر تعليمي" بدائرة القسم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

طفل المرور محكمة جنح مستأنف المقطم محكمة جنح المقطم احمد ابو المجد النيابة العامة

مواد متعلقة

السجن 3 سنوات لـ طفل المرور وآخرين بتهمة الاعتداء على طالب بـ"عصا بيسبول"

اليوم، الحكم على "طفل المرور" وآخرين بالاعتداء على طالب بعصا بيسبول

الأكثر قراءة

السقوط في بئر الغل والحسد!

أسعار الكتاكيت والبط في بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء 30 ديسمبر 2025

وصول رمضان صبحي إلى جنايات الجيزة لسماع النطق بالحكم في قضية التزوير

رئيس الوزراء يتفقد أقسام المستشفى الجامعي بجامعة الجيزة الجديدة (صور)

نصائح هامة من الكهرباء بشأن الأكواد الموجودة على شاشة العدادات

الماء وصل للكوبري العلوي، انفجار ماسورة مياه بالتجمع الخامس (فيديو)

دخول علي جبر جنايات شبرا الخيمة لمؤازرة رمضان صبحي قبل النطق بالحكم بقضية التزوير (فيديو)

دار الإفتاء: إخراج الزكاة في صورة "بطاطين" جائز بشرط

خدمات

المزيد

تعرف على سعر السكر اليوم

سعر طن الألومنيوم في بورصة لندن اليوم الإثنين

سعر الفاكهة اليوم، البرتقال يتراجع جنيهين في سوق العبور

أسعار السمك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات الجولة الثالثة والأخيرة لدور مجموعات أمم أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دار الإفتاء: إخراج الزكاة في صورة "بطاطين" جائز بشرط

هل الصيام في شهر رجب له فضل خاص؟ الأزهر للفتوى يوضح

الأزهر للفتوى: صلاة المسلم خلف الموقد جائزة والمدفأة الكهربائية لا تعد نارًا

المزيد
الجريدة الرسمية
ads