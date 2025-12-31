السيارات المستعملة تودع 2025 بتراجع 20% في الأسعار وهذه توقعات العام الجديد

18 حجم الخط

أسعار السيارات المستعملة، يشهد سوق السيارات حالة من المنافسة بين الوكلاء والتجار التي حسنت بعض المؤشرات الاقتصادية في السوق المحلي، وظهر ذلك في استمرار تراجع الأسعار محليًّا خلال العام 2025، وانعكس أيضًا على السيارات المستعملة التي تراجعت بنسبة تصل نحو 20%.



أسباب تراجع أسعار السيارات المستعملة

وفي ذات السياق أوضحت شعبة السيارات، أن الأسعار في قطاع المستعمل انخفضت بنسب متفاوتة، تتراوح ما بين 10% إلى 20% في بعض الطرازات الأقل طلبًا، كما أن انخفاض أسعار السيارات الجديدة نتيجة استقرار سعر الصرف وتوسع المنافسة بين الماركات الكبرى أثر بشكل غير مباشر على سوق المستعمل، إذ بات المستهلك أكثر حرصًا على مقارنة الأسعار والعروض قبل اتخاذ قرار اقتناء السيارات، مما دفع التجار إلى خفض الأسعار وتقديم العروض لجذب المستهلك المصري.



وأضافت شعبة السيارات، إلى أن الفترة الحالية أفضل توقيت لاقتناء السيارات، في سوق السيارات المستعملة، والإفادة من العروض المقدمة من التجار خاصة إننا على اعتاب عام جديد يتراجع فيها أسعار الطرازات القديمة للترويج عن الجديد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.