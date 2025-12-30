في اللحظات الأخيرة، وصول محامي رمضان صبحي لجلسة النطق بالحكم في قضية التزوير

18 حجم الخط

وصل منذ قليل أشرف عبد العزيز، محامي اللاعب رمضان صبحي، إلى محكمة جنايات الجيزة، الدائرة 30، المنعقدة بمحكمة شبرا الخيمة، وذلك قبل لحظات من النطق بالحكم في القضية المتهم فيها اللاعب و3 آخرين بالتزوير في محررات رسمية.

وشهد محيط محكمة جنايات شبرا الخيمة تواجدًا أمنيًا مكثفًا، في ظل نظر جلسة النطق بالحكم على اللاعب رمضان صبحي و3 متهمين آخرين، في القضية المتعلقة بتزوير أوراق رسمية داخل أحد معاهد السياحة والفنادق بمنطقة أبو النمرس بمحافظة الجيزة.

ومن المنتظر أن تصدر محكمة جنايات الجيزة، الدائرة 30، برئاسة المستشار طه إبراهيم عبد العظيم، وعضوية المستشارين عبد السلام سليمان الدلجاوي، وأحمد محمد يسري، وعبد الحميد محمد صلاح الدين، وأمانة سر عامر علي، القضية، الحكم خلال جلسة اليوم الثلاثاء.

إنكار المتهمين لجميع الاتهامات المنسوبة إليهم في قضية رمضان صبحي

وكانت الجلسات السابقة قد شهدت إنكار المتهمين لجميع الاتهامات المنسوبة إليهم، مع تقديم هيئة الدفاع دفوعًا قانونية تمثلت في انتفاء القصد الجنائي وبطلان إجراءات الضبط والتحقيق، قبل أن تقرر المحكمة حجز الدعوى للحكم.

وأحالت النيابة العامة المتهمين يوسف م س ي ويبلغ من العمر 22 عامًا ويعمل بمقهى ومقيم بالمقطم، ومحمد إ ع ع البالغ 37 عامًا ويعمل مشرف أمن بالمعهد ومقيم بالبدرشين،رمضان صبحي لاعب نادي بيراميدز البالغ 28 عامًا لاعب كرة قدم ويقيم بالقطامية، وطارق م م ص البالغ 45 عامًا مالك مقهى ويقيم بالمقطم، إلى المحاكمة الجنائية بتهمة تزوير كراسات إجابات امتحانات الفرقة الثالثة.

