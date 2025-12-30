الثلاثاء 30 ديسمبر 2025
حوادث

الأمن يكشف ملابسات فيديو الاستيلاء على حافظة نقود بالمنيا وضبط المتهم

الأمن يكشف ملابسات
الأمن يكشف ملابسات فيديو الاستيلاء على حافظة نقود
كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر السيدة القائمة على نشره، من قيام أحد الأشخاص بالاستيلاء على حافظة نقودها، عقب فقدانها بدائرة مركز سمالوط في محافظة المنيا.


وبالفحص، تبين عدم ورود أي بلاغات رسمية في هذا الشأن، وبسؤال القائمة على نشر الفيديو، وهي ربة منزل مقيمة بدائرة مركز شرطة سمالوط، قررت أنه بتاريخ 26 الجاري وأثناء سيرها بالمنطقة لاستقلال مركبة «توك توك»، فقدت حافظة نقودها وبداخلها مبلغ مالي.
 

وأضافت أنها عقب مراجعة كاميرات المراقبة، تبين لها قيام الشخص الظاهر بمقطع الفيديو بالعثور على الحافظة، فقررت نشر المقطع عبر حسابها الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي بقصد التشهير به.


وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط الشخص الظاهر في الفيديو، وتبين أنه عاطل ومقيم بدائرة المركز، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم بإرشاده ضبط حافظة النقود الخاصة بالمجني عليها.


وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

