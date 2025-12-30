الثلاثاء 30 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

مصرع عنصر جنائي شديد الخطورة وضبط بؤر إجرامية لتجارة المخدرات في حملات أمنية بالمحافظات

مصرع عنصر جنائي شديد
مصرع عنصر جنائي شديد الخطورة وضبط بؤر إجرامية لتجارة المخدرا
18 حجم الخط

نجحت الأجهزة الأمنية في توجيه ضربة قوية لعناصر جلب وتجارة المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة بنطاق عدد من المحافظات، أسفرت عن مصرع عنصر جنائي شديد الخطورة بمحافظة بني سويف وضبط كميات ضخمة من المخدرات والأسلحة.
تحريات دقيقة ورصد تحركات العناصر الإجرامية


أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية بالوزارة، قيام عدة بؤر إجرامية تضم عناصر جنائية شديدة الخطورة بجلب كميات كبيرة من المواد المخدرة تمهيدًا للاتجار بها، مع حيازة أسلحة نارية غير مرخصة.
مداهمات أمنية ومواجهة مسلحة ببني سويف
عقب تقنين الإجراءات، جرى استهداف تلك البؤر بمشاركة قوات قطاع الأمن المركزي ، وأسفر التعامل الأمني عن مصرع عنصر جنائي شديد الخطورة بمحافظة بني سويف عقب تبادل إطلاق النيران، وهو محكوم عليه في جنايات اتجار بالمخدرات وسلاح ناري بدون ترخيص وحريق عمد وسرقة بالإكراه.
مضبوطات ضخمة بقيمة75مليون جنيه
تم ضبط باقي عناصر البؤر الإجرامية، وبحوزتهم قرابة طن من المواد المخدرة المتنوعة شملت حشيش وهيدرو وهيروين وآيس شابو وبودر، إضافة إلى18ألف قرص مخدر و21قطعة سلاح ناري متنوعة. وقدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بنحو75مليون جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين والمضبوطات، وجارٍ العرض على جهات التحقيق المختصة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مكافحة المخدرات ضبط مخدرات بؤر اجرامية مصرع عنصر جنائي تبادل اطلاق النار بني سويف أسلحة غير مرخصة وزارة الداخلية اخبار الحوادث الامن العام

مواد متعلقة

مصرع عنصر شديد الخطورة وضبط كميات من المخدرات والأسلحة بـ 100 مليون جنيه

مصرع عنصر إجرامي وضبط مخدرات وأسلحة بـ 77 مليون جنيه بسوهاج

مصرع عنصر جنائي شديد الخطورة وضبط مخدرات بـ50 مليون جنيه في حملة موسعة بقنا

مصرع عنصر إجرامي وإصابة رئيس مباحث شبين القناطر في تبادل إطلاق نار بالقليوبية

الأكثر قراءة

خبراء يكشفون سر تراجع المعدن الأصفر خلال الساعات الماضية، وشعبة الذهب تكشف حقيقة الانخفاض المؤقت

الماء وصل للكوبري العلوي، انفجار ماسورة مياه بالتجمع الخامس (فيديو)

اليمن: سنلجأ إلى إجراءات قانونية ضد الإمارات حال رفضها سحب قواتها

نصائح هامة من الكهرباء بشأن الأكواد الموجودة على شاشة العدادات

تعرف على منافس منتخب مصر في دور الـ16 بكأس أمم أفريقيا

نتائج قرعة دور الـ16 لبطولة دوري أبطال آسيا 2

وصول رمضان صبحي إلى جنايات الجيزة لسماع النطق بالحكم في قضية التزوير

الصغرى تصل إلى 3 مئوية، درجات الحرارة اليوم الثلاثاء فى مصر

خدمات

المزيد

تعرف على سعر السكر اليوم

سعر طن الألومنيوم في بورصة لندن اليوم الإثنين

سعر الفاكهة اليوم، البرتقال يتراجع جنيهين في سوق العبور

أسعار السمك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات الجولة الثالثة والأخيرة لدور مجموعات أمم أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل الصيام في شهر رجب له فضل خاص؟ الأزهر للفتوى يوضح

الأزهر للفتوى: صلاة المسلم خلف الموقد جائزة والمدفأة الكهربائية لا تعد نارًا

تفسير رؤية الأب الميت فى المنام وعلاقتها بالحصول على الكثير من الأموال

المزيد
الجريدة الرسمية
ads