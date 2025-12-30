مصرع عنصر جنائي شديد الخطورة وضبط بؤر إجرامية لتجارة المخدرات في حملات أمنية بالمحافظات

18 حجم الخط

نجحت الأجهزة الأمنية في توجيه ضربة قوية لعناصر جلب وتجارة المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة بنطاق عدد من المحافظات، أسفرت عن مصرع عنصر جنائي شديد الخطورة بمحافظة بني سويف وضبط كميات ضخمة من المخدرات والأسلحة.

تحريات دقيقة ورصد تحركات العناصر الإجرامية



أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية بالوزارة، قيام عدة بؤر إجرامية تضم عناصر جنائية شديدة الخطورة بجلب كميات كبيرة من المواد المخدرة تمهيدًا للاتجار بها، مع حيازة أسلحة نارية غير مرخصة.

مداهمات أمنية ومواجهة مسلحة ببني سويف

عقب تقنين الإجراءات، جرى استهداف تلك البؤر بمشاركة قوات قطاع الأمن المركزي ، وأسفر التعامل الأمني عن مصرع عنصر جنائي شديد الخطورة بمحافظة بني سويف عقب تبادل إطلاق النيران، وهو محكوم عليه في جنايات اتجار بالمخدرات وسلاح ناري بدون ترخيص وحريق عمد وسرقة بالإكراه.

مضبوطات ضخمة بقيمة75مليون جنيه

تم ضبط باقي عناصر البؤر الإجرامية، وبحوزتهم قرابة طن من المواد المخدرة المتنوعة شملت حشيش وهيدرو وهيروين وآيس شابو وبودر، إضافة إلى18ألف قرص مخدر و21قطعة سلاح ناري متنوعة. وقدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بنحو75مليون جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين والمضبوطات، وجارٍ العرض على جهات التحقيق المختصة.

