الأربعاء 31 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

باستثناء اليوريا العادي، انخفاض أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

أسعار الأسمدة اليوم،
أسعار الأسمدة اليوم، فيتو
18 حجم الخط

أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق، سجلت أسعار الأسمدة في السوق المحلية اليوم الأربعاء تباينًا ملحوظًا، وذلك وفق أحدث تقرير صادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، ويأتي هذا الارتفاع في ظل استمرار الأزمة الناتجة عن نشاط السوق السوداء وارتفاع مستويات الطلب مقارنة بالمعروض الرسمي.

أسعار الأسمدة اليوم 

وتستعرض «فيتو» أحدث تحركات أسعار نترات النشادر وسلفات النشادر واليوريا بأنواعها العادية والمخصوص، اليوم الأربعاء الموافق 31 ديسمبر 2025؛ في السطور التالية:

أولًا: أسعار نترات النشادر اليوم

نترات النشادر 33.5% مخصوص

متوسط السعر: 22769 جنيها للطن.

التغيير: انخفاض 346 جنيها.

النطاق السعري: من 13500 إلى 27 ألف جنيه للطن.

أسعار الأسمدة اليوم، فيتو
أسعار الأسمدة اليوم، فيتو

نترات النشادر 33.5% عادي

متوسط السعر: 12883 جنيها للطن.

التغيير: انخفاض 342 جنيها.

النطاق السعري: من 4700 إلى 25 ألف جنيه للطن.

ثانيًا: أسعار سلفات النشادر اليوم

 سلفات النشادر 20.6% مخصوص

متوسط السعر: 19365 جنيها للطن.

التغيير: انخفاض 138 جنيها.

النطاق السعري: من 10200 إلى 25 ألف جنيه للطن.

أسعار الأسمدة اليوم، فيتو
أسعار الأسمدة اليوم، فيتو

ثالثًا: أسعار اليوريا اليوم

 يوريا 46.5% مخصوص

متوسط السعر: 24424 جنيها للطن.

التغيير: انخفاض 133 جنيها.

النطاق السعري: من 21 ألف إلى 27 ألف جنيه للطن.

يوريا 46.5% عادي

متوسط السعر: 13326 جنيها للطن.

التغيير: ارتفاع 942 جنيها.

النطاق السعري: من 4800 إلى 25 ألف جنيه للطن.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اسعار الاسمدة أسعار الأسمدة اليوم سعر الأسمدة سعر الأسمدة اليوم أسعار السماد سعر السماد أسعار نترات النشادر سعر نترات النشادر أسعار طن نترات نشادر سعر طن نترات نشادر أسعار سلفات النشادر سعر سلفات النشادر أسعار طن سلفات النشادر سعر طن سلفات النشادر أسعار اليوريا أسعار طن اليوريا سعر اليوريا سعر طن اليوريا

الأكثر قراءة

آرسنال يسحق أستون فيلا برباعية ويتصدر الدوري الإنجليزي

ظروف قهرية، سر غياب مدرب تشيلسي عن المؤتمر الصحفي لمباراة فريقه

بداية تحول حقيقي، تقرير صادم عن سعر الذهب والفضة عام 2026

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 31 ديسمبر 2025 والقنوات الناقلة

محكمة تونسية تؤيد حكم سجن النائبة عبير موسى عامين

باستثناء اليوريا العادي، انخفاض أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

في ذكرى ميلادها، مواقف وطنية وأعمال خيرية لأم كلثوم بعيون معاصريها وليس بحكايات فيلم "الست"

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز آرسنال وتعثر مانشستر يونايتد وتشيلسي

خدمات

المزيد

تعرف على سعر السكر اليوم

سعر طن الألومنيوم في بورصة لندن اليوم الإثنين

سعر الفاكهة اليوم، البرتقال يتراجع جنيهين في سوق العبور

أسعار السمك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات الجولة الثالثة والأخيرة لدور مجموعات أمم أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأربعاء 31 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 31 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأربعاء 31 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads