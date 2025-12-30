قرار قضائي بمحاكمة 22 متهما في خلية القاعدة و27 آخرين بالخلية الهيكلية بأكتوبر

18 حجم الخط

قررت الدائرة الثانية إرهاب، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، تأجيل محاكمة22متهما في القضية رقم475 لسنة 2025 جنايات التجمع، المعروفة إعلاميًا بـ«خلية القاعدة بالتجمع»، إلى جلسة9مارس المقبل، لسماع مرافعة النيابة العامة.

وأفاد أمر الإحالة أنه خلال الفترة من عام2019 وحتى 12 ديسمبر 2022، تولى المتهمون من الأول وحتى العاشر قيادة جماعة إرهابية أُسست على خلاف أحكام القانون، بهدف تعطيل مؤسسات الدولة ومنع السلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي، عبر الدعوة لتغيير نظام الحكم بالقوة واستهداف المؤسسات العامة والاعتداء على الأفراد.

ووجّهت جهات التحقيق للمتهمين من الحادي عشر وحتى الثاني والعشرين تهمة الانضمام إلى الجماعة الإرهابية مع علمهم بأغراضها. كما نُسب إلى المتهمين الأول والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر وآخرين حيازة أسلحة نارية دون ترخيص.

وقررت المحكمة تأجيل نظر القضية إلى الجلسة المحددة، لاستكمال إجراءات المحاكمة والاستماع لمرافعة النيابة.

تأجيل محاكمة 27 متهما في قضية الخلية الهيكلية بأكتوبر

وفى سياق متصل، قررت الدائرة الثانية إرهاب، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، اليوم، تأجيل محاكمة 27 متهما في القضية رقم500 لسنة 2025 جنايات أكتوبر، المعروفة إعلاميًا بـ«الخلية الهيكلية»، إلى جلسة 9 مارس المقبل، لسماع الشهود.

وبحسب أمر الإحالة، فإنه خلال الفترة من عام 2014 وحتى 27 يونيو 2021، تولى المتهمان الأول والثاني قيادة جماعة إرهابية، استهدفت تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

ووجهت جهات التحقيق للمتهمين من الثالث وحتى الأخير تهمة الانضمام إلى الجماعة الإرهابية مع علمهم بأغراضها. كما أسند للمتهمين الأول والرابع والخامس والتاسع عشر والحادي والعشرين ارتكاب جرائم تمويل الإرهاب، من خلال حيازة ونقل أموال ومعلومات لصالح الجماعة الإرهابية، مع علمهم باستخدامها في تنفيذ جرائم إرهابية.

كما وُجه للمتهمين الأول والرابع والخامس والثامن والتاسع عشر والحادي والعشرين تهمة حيازة أسلحة نارية دون ترخيص.

وقررت المحكمة تأجيل نظر القضية إلى الجلسة المحددة، لاستكمال إجراءات المحاكمة والاستماع لأقوال الشهود.

