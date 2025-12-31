منتخب مصر يستأنف اليوم تدريباته استعدادا لمواجهة بنين بأمم إفريقيا 2025

18 حجم الخط

يستأنف منتخب مصر الأول لكرة القدم، اليوم الأربعاء، تدريباته اليومية على الملعب المخصص له في مدينة أغادير المغربية، في إطار تحضيراته لمواجهة منتخب بنين في دور الـ16 ببطولة أمم إفريقيا 2025 المقامة حاليًّا في المغرب.

وكان حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، قرر منح لاعبي الفريق راحة سلبية من التدريبات، أمس الثلاثاء، لكسر حالة الملل من التدريبات لدى اللاعبين.

ومن المكرر، أن يخوض منتخب مصر مرانًا قويًّا تحت قيادة مديره الفني حسام حسن وجهازه المعاون طارق سليمان ومحمد عبد الواحد وسعفان الصغير.

منتخب مصر يواجه بنين في ثمن النهائي

وضرب منتخب بنين موعدًا مع منتخب مصر متصدر المجموعة الثانية في دور الـ16 (ثمن النهائي) في بطولة أمم إفريقيا، بعد تأهل بنين كثالث عن المجموعة الرابعة.

موعد مباراة منتخب مصر وبنين

وتقام مباراة منتخب مصر القادمة في دور الستة عشر ببطولة أمم إفريقيا 2025 أمام بنين يوم الإثنين المقبل 5 يناير 2026، وتنطلق في تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وبنين

تنقل مباراة مصر وبنين عبر شبكة بي إن سبورت صاحبة الحق الحصري لبث مباريات كأس أمم إفريقيا 2025، لذا يمكن مشاهدة المباراة عبر شاشتها.

ويتم بث مباراة مصر وبنين عبر قنوات beIN MAX 1 وbeIN MAX 2 وbeIN MAX 3، ويعلق عليها علي محمد علي.

حسام حسن، فيتو

ترتيب مجموعة مصر بعد انتهاء دور المجموعات

احتل منتخب مصر صدارة المجموعة الثانية في أمم إفريقيا برصيد 7 نقاط، جمعها من الفوز على زيمبابوي 2-1 في الجولة الأولى، ثم الفوز على جنوب أفريقيا بهدف في الجولة الثانية، ثم التعادل سلبيا مع أنجولا في الجولة الأخيرة.

وفي المرتبة الثانية يأتي منتخب جنوب إفريقيا ب6 نقاط، بعد الفوز في الجولة الأولى على أنجولا 2-1 ثم الخسارة أمام مصر بهدف، ثم الفوز على زيمبابوي 3-2.

ترتيب مجموعة مصر، فيتو

ويحل منتخب أنجولا في المركز الثالث بنقطتين، بعدما خسر في الجولة الأولى أمام جنوب إفريقيا، ثم تعادله في الجولة الثانية مع زيمبابوي بهدف لكل منهما، ثم تعادل مع منتخب مصر في الجولة الأخيرة.

ويحل منتخب زيمبابوي المركز الأخير، بعد الخسارة أمام مصر في الجولة الأولى، والتعادل في الثانية مع أنجولا 1-1، والخسارة من جنوب إفريقيا 3-2 في الجولة الأخيرة.

