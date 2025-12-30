الثلاثاء 30 ديسمبر 2025
حوادث

ضبط 3 عناصر جنائية لغسل 40 مليون جنيه حصيلة الإتجار بالمخدرات

ضبط3عناصر جنائية
ضبط3عناصر جنائية لغسل40مليون جنيه من حصيلة الإتجار بالمخدرات
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها المكثفة لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات العناصر الإجرامية، في إطار خطة تستهدف تجفيف منابع الجريمة وحصر ممتلكات المتورطين فيها.
تفاصيل التحريات والتحرك الأمني
وأكدت مصادر أمنية أن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الجهات المعنية بالوزارة، تمكن من ضبط  3 عناصر جنائية، بعد ثبوت تورطهم في غسل أموال متحصلة من نشاطهم الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة.
 

أساليب غسل الأموال
 

وأوضحت التحريات أن المتهمين حاولوا إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، من خلال تأسيس شركات وهمية وشراء عقارات وسيارات، لإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة قانونية.
 

قيمة الأموال المضبوطة


وقدرت القيمة المالية لأعمال غسل الأموال التي ارتكبها المتهمون بنحو 40 مليون جنيه.
 

الإجراءات القانونية


تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وجارٍ العرض على جهات التحقيق المختصة لاستكمال التحقيقات.

ads