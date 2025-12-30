الثلاثاء 30 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

القبض على تيك توكر بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء بمصر الجديدة

القبض على تيك توكر
القبض على تيك توكر لنشره فيديوهات خادشة بمصر الجديدة
18 حجم الخط

 ألقت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية القبض على صانع محتوى لقيامه بنشر مقاطع فيديو تتضمن قيامه بالرقص بصورة خادشة للحياء بمصر الجديدة.

تعود الواقعة عندما رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام صانع محتوى بنشر مقاطع فيديو على صفحاته بمواقع التواصل الإجتماعى تتضمن قيامه بالرقص بصورة خادشة للحياء.

عقب تقنين الإجراءات.. تم ضبط المذكور "له معلومات جنائية" حال تواجده بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة بالقاهرة وبحوزته (هاتف محمول بفحصه تبين إحتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى)، وبمواجهته إعترف بقيامه بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحاته بمواقع التواصل الاجتماعى لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة

 

 ووفقًا للمادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، يعاقب كل من حرض أو ساعد على الفجور أو الدعارة بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وغرامة تتراوح بين 100 و300 جنيه.

وتنص المادة 14 من القانون ذاته على معاقبة من يعلن بأي وسيلة عن دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة بالحبس حتى 3 سنوات وغرامة لا تتجاوز 100 جنيه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

وزارة الداخلية الإدارة العامة لحماية الآداب قطاع الشرطة المتخصصة قسم شرطة مصر الجديدة

مواد متعلقة

حبس صانعة محتوى لنشرها مقاطع فيديو خادشة للحياء بالإسكندرية

ضبط صانعة محتوى لنشرها مقاطع فيديو خادشة للحياء بالإسكندرية

بدء ثالث جلسات محاكمة هدير عبد الرازق وأوتاكا بتهمة نشر فيديوهات خادشة

بعد قليل، ثالث جلسات محاكمة هدير عبد الرازق وأوتاكا بتهمة نشر فيديوهات خادشة

الأكثر قراءة

ضبط شقيق كروان مشاكل وصديقه بتهمة إشعال شماريخ وتسببهما في احتراق سيارة

أسعار الكتاكيت والبط في بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء 30 ديسمبر 2025

تطبيع الاعتراف.. ومحاولات خنق مصر نهرًا وبحرًا

نصائح هامة من الكهرباء بشأن الأكواد الموجودة على شاشة العدادات

دخول علي جبر جنايات شبرا الخيمة لمؤازرة رمضان صبحي قبل النطق بالحكم بقضية التزوير (فيديو)

في اللحظات الأخيرة، وصول محامي رمضان صبحي لجلسة النطق بالحكم في قضية التزوير

عام التقاط الأنفاس!

الجامعة العربية تدعو إلى وقف التصعيد فورا وتغليب لغة الحوار في اليمن

خدمات

المزيد

تعرف على سعر السكر اليوم

سعر طن الألومنيوم في بورصة لندن اليوم الإثنين

سعر الفاكهة اليوم، البرتقال يتراجع جنيهين في سوق العبور

أسعار السمك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات الجولة الثالثة والأخيرة لدور مجموعات أمم أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الخناقة في المنام وعلاقته بتحسين العلاقات مع الآخرين

إصدارات مجلس حكماء المسلمين في 2025 تعزيز للخطاب الوسطي المستنير

دار الإفتاء: إخراج الزكاة في صورة "بطاطين" جائز بشرط

المزيد
الجريدة الرسمية
ads