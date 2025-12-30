القبض على تيك توكر بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء بمصر الجديدة

18 حجم الخط

ألقت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية القبض على صانع محتوى لقيامه بنشر مقاطع فيديو تتضمن قيامه بالرقص بصورة خادشة للحياء بمصر الجديدة.

تعود الواقعة عندما رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام صانع محتوى بنشر مقاطع فيديو على صفحاته بمواقع التواصل الإجتماعى تتضمن قيامه بالرقص بصورة خادشة للحياء.

عقب تقنين الإجراءات.. تم ضبط المذكور "له معلومات جنائية" حال تواجده بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة بالقاهرة وبحوزته (هاتف محمول بفحصه تبين إحتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى)، وبمواجهته إعترف بقيامه بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحاته بمواقع التواصل الاجتماعى لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة

ووفقًا للمادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، يعاقب كل من حرض أو ساعد على الفجور أو الدعارة بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وغرامة تتراوح بين 100 و300 جنيه.

وتنص المادة 14 من القانون ذاته على معاقبة من يعلن بأي وسيلة عن دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة بالحبس حتى 3 سنوات وغرامة لا تتجاوز 100 جنيه.

