ظروف قهرية، سر غياب مدرب تشيلسي عن المؤتمر الصحفي لمباراة فريقه

18 حجم الخط

الدوري الإنجليزي، غاب إنزو ماريسكا مدرب تشيلسي عن المؤتمر الصحفي، عقب مباراة فريقه التي تعادل فيها على أرضه أمام بورنموث بنتيجة 2-2.

وكشف ويلي كاباييرو مساعد إنزو ماريسكا، أن الأخير يشعر بتوعك صحي، ولذلك، لم يكن قادرًا على الإدلاء بتصريحات لوسائل الإعلام.

وقال كاباييرو في تصريحات لشبكة Sky Sports: "من المهم أن يكون المدرب حاضرًا من أجل اللاعبين، لكنه كان يعاني من ارتفاع في درجة الحرارة وفيروس ما".

وأضاف: "لقد طلب مني أن أحضر المؤتمر الصحفي لأنه كان يشعر بتوعك شديد. أشعر بما يشعر به أي مشجع، أننا أضعنا فرصة الفوز بالنقاط الثلاث".

وزاد: "قدمنا مباراة جيدة من حيث الاستحواذ على الكرة، وصنعنا فرصًا، وحصلنا على ركلة جزاء، وصنعنا هدفًا ثانيًا رائعًا، أعتقد أننا ضغطنا على بورنموث لكننا افتقدنا اللمسة الأخيرة".

وسقط فريق تشيلسي في فخ التعادل أمام نظيره بورنموث، بهدفين لكل منهما، في المباراة التي جمعتهما على ملعب ستانفورد بريدج، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2025-2026.

ترتيب تشيلسي وبورنموث في الدوري الإنجليزي

بتلك النتيجة يرتفع رصيد تشيلسي إلى 30 نقطة في المركز الخامس، فيما ارتفع رصيد بورنموث إلى 23 نقطة في المركز الخامس عشر.



وانطلقت الثلاثاء مباريات الجولة الـ 19 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2025-2026 بإقامة 6 مباريات قوية.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل الجولة الـ 19

1- إيرلينج هالاند مانشستر سيتي 19 هدفًا

2- إيجور تياجو برينتفورد 11 هدفًا

3- أنطوان سيمنيو بورنموث 9 أهداف

4- هوجو ايكتيكي ليفربول 8 أهداف

4- دومينيك كالفيرت ليوين ليدز يونايتد 8 أهداف

5- فيل فودين مانشستر سيتي 7 أهداف

5- داني ويلبيك برايتون 7 أهداف

5- ريتشارليسون توتنهام 7 أهداف

5- نيك فولتماده نيوكاسل يونايتد 7 أهداف

5- مورجان روجرز أستون فيلا 7 أهداف

5- جون فيليب ماتيتا كريستال بالاس 7 أهداف

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.