حجز تشكيل عصابي دولي للنصب على المواطنين بزعم الاستثمار في الذهب والمجوهرات

أمرت نيابة الأموال العامة، بحجز عناصر تشكيل عصابي دولي تخصص في الاستيلاء على أموال المواطنين، من خلال إيهامهم باستثمارها في المشغولات الذهبية والفضية والأحجار الكريمة مقابل أرباح مالية وهمية وذلك ٢٤ ساعة على ذمة استكمال التحريات.

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية أن تشكيلًا عصابيًّا يضم 15 شخصًا، من بينهم 13 يحملون جنسية إحدى الدول الأجنبية، يزاولون نشاطًا إجراميًا منظمًا يعتمد على إقناع الضحايا بشراء مشغولات ذهبية وفضية وأحجار كريمة بقيمة تفوق سعرها الحقيقي، مع وعدهم بأرباح أسبوعية متصاعدة حال تمكنهم من استقطاب مشتركين جدد، في أسلوب هرمي منظم.

ولإضفاء صبغة قانونية على نشاطهم الإجرامي، أسس المتهمون شركةً واتخذوا من مقر بدائرة قسم شرطة الدقي بالجيزة مكانًا لعقد لقاءات مع العملاء، مع الترويج لأنشطتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

الضبط والمضبوطات

عقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاعات الوزارة المعنية، تم ضبط المتهمين، وبحوزتهم كميات من المشغولات الذهبية والفضية المغشوشة وغير مطابقة للعيار، وتحمل دمغات وموازين مقلدة، إلى جانب إسطمبات شمعية مقلدة لختم وتحديد عيار الذهب. وقدرت القيمة المالية للمضبوطات بنحو 30 مليون جنيه، وتم تسليمها للجهات المختصة لفحصها.

الإجراءات القانونية

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.

