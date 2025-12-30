الثلاثاء 30 ديسمبر 2025
الجريدة الرسمية والوقائع المصرية

رئيس الوزراء يصدر 5 قرارات جديدة

رئيس الوزراء الدكتور
رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي
نشرت الجريدة الرسمية 5 قرارات جديدة لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، من بينها إعادة تشكيل مجلس الجامعات الأهلية والخاصة، والموافقة على إنشاء منطقة حرة خاصة بالإسكندرية.
-ففي الجريدة الرسمية رقم 51 مكرر (و)، الصادر في 23 ديسمبر 2025، نشرت 4 قرارات جديدة لرئيس الوزراء، بشأن إعادة تشكيل مجلس الجامعات الأهلية، وإعادة تشكيل مجلس الجامعات الخاصة.
وقرار ضم وزير التعليم العالى والبحث العلمى إلى عضوية المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية الصادر بتشكيلها قرار رئيس مجلس الـوزراء رقـم ٢٢٢٧ لـسنة 2024، وقرار إنشاء ميناء جاف بمنطقة العامرية بمحافظة الإسكندرية، بمسمى "الميناء الجـاف بالعامرية" طبقًا للمعالم والإحداثيات الموضحة.


-كما نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 51 مكرر (هـ)، الصادر في 23 ديسمبر 2025، باستبدل بنص المادة الثانية من قرار مجلـس الـوزراء رقـم ٣٠ لـسنة ٢٠٢٢ المشار إليه النص الآتى: "ووفق على إنشاء منطقة حرة خاصة باسم شركة المجموعة المصرية للمحطـات متعـدد ة الأغـراض EGMPT-Multipurpose for Group Egyptian ش.م.م، علي موقعيها الكائنين في الإسكندرية.

 


 

رئيس الوزراء يصدر 3 قرارات جديدة

رئيس الوزراء يصدر 10 قرارات جديدة اليوم

