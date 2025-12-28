الأحد 28 ديسمبر 2025
حوادث

تفريغ كاميرات المراقبة بواقعة اتهام أجنبي بالتحرش بسيدة في عابدين

المتهم بعد القبض
المتهم بعد القبض عليه، فيتو
أمرت النيابة العامة، بتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط واقعة  أجنبي بعد تورطه في التحرش بسيدة بمحيط أحد الفنادق الكائنة بدائرة قسم عابدين وذلك لكشف ملابسات الواقعة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا يفيد بتعرض إحدى السيدات للتحرش اللفظي أثناء تواجدها بمحيط الفندق.

وبالفحص وإجراء التحريات تبين أن المتهم، عاطل يحمل جنسية إحدى الدول، قام بتتبع السيدة والتحرش بها لفظيًا بشكل مخالف للقانون.

أسفرت الجهود الأمنية عن تحديد هوية المتهم وضبطه بسرعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة كما ورد في البلاغ. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأُحيل المتهم للنيابة العامة لاستكمال التحقيقات.

عقوبة التحرش الجنسي 

 عقوبة التحرش هي الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وفي حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

ويُعد تحرشًا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات.

