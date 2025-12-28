خوفهم بكلب، استعجال التحريات لعاطل بتهمة التحرش بسيدتين

الأحد 28 ديسمبر 2025
أمرت نيابة السلام باستعجال تحريات المباحث حول عاطل بتهمة التحرش لفظيا بسيدتين وترويعهما بكلب بدائرة قسم شرطة السلام وذلك لكشف ملابسات الواقعة.

القبض على شاب تحرش بسيدتين فى السلام

وكان قسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة تلقى بلاغا من ربة منزل وصديقتها تفيد بقيام شخص بالتحرش بهما لفظيا أثناء شراء بعض المستلزمات ثم أطلق كلبه عليهما لبث الرعب والخوف، ما تسبب في حالة من الذعر لهما وللمارة بدائرة القسم.

وبإجراء التحريات تم تحديد هوية المتهم، وإن الكلب غير مرخص.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم وعثر بحوزته على سلاح أبيض، وتم التحفظ على الكلب.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة التحرش الجنسي 

وعقوبة التحرش هي الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وفي حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

ويُعد تحرشًا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات.

