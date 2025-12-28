الأحد 28 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

قرار جديد من النيابة ضد شخص استولى على أموال المواطنين ببطاقات الدفع الإلكتروني

حبس متهم، فيتو
حبس متهم، فيتو
18 حجم الخط

أمرت نيابة الأموال العامة، بتفريغ هواتف ومحادثات أحد الأشخاص المقيمين بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا بانتحال صفة موظف خدمة عملاء بأحد البنوك، واستغلال تلك الصفة لإيهام المواطنين بقدرته على مساعدتهم في الحصول على قروض أو منح مالية، وذلك لكشف ملابسات الواقعة.

كما أمرت النيابة باستدعاء الضحايا والمجني عليهم للاستماع لأقوالهم.

خدمة عملاء البنك المزيفة للنصب 

 وأوضحت التحريات أن اتباع المتهم الأسلوب الإجرامي، تمكن من الحصول على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بالعملاء والاستيلاء على أموالهم. 

القبض على نصاب المنيا 

 وعقب تقنين الإجراءات الأمنية، تم ضبط المتهم وبحوزته 4 هواتف محمولة، تبين من فحصها احتوائها على دلائل نشاطه الإجرامي، بالإضافة إلى مبلغ مالي من متحصلات نشاطه. وبمواجهته، اعترف المتهم بارتكابه 9 وقائع نصب مماثلة باستخدام نفس الأسلوب.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأحيل المتهم للنيابة العامة لاستكمال التحقيقات.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة الأمن لمكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، وضبط كافة صور الخروج عن القانون.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الإحتيال على المواطنين الأموال العامة الاستيلاء على أموال الدفع الالكتروني العدوة بالمنيا النصب والاحتيال على المواطنين بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى جرائم النصب والإحتيال على المواطنين دائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا مركز شرطة العدوة بالمنيا

مواد متعلقة

حبس اللاعب السابق علي غزال 3 سنوات بتهمة النصب

بعد إخلاء السبيل، قرار قضائي جديد ضد التيك توكر شاكر محظور

وصول سارة خليفة والمتهمين في قضية المخدرات الكبرى إلى جنايات القاهرة

، دفاع سارة خليفة للمحكمة: الأحراز مش مخدرات والطب الشرعي الفيصل

وزن المخدرات مختلف، محامي سارة خليفة يشكك في سلامة الأحراز

استدعاء كبير الأطباء الشرعيين، تعرف علي السبب وراء طلب دفاع سارة خليفة

رد ناري من قاضي المحكمة في محاكمة سارة خليفة: "أمامك درجات تقاضي"

عدم جواز نظر الدعوى والبراءة، أبرز ما جاء بطلبات دفاع سارة خليفة بقضية المخدرات الكبرى

الأكثر قراءة

ارتفاع "كريستال" وعباد "سلايت"، أسعار الزيت اليوم الأحد في الأسواق

الأرصاد: تدفق السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على هذه المناطق

استعداد المترو والقطار الكهربائي لاحتفالات رأس السنة وتحذير للركاب من هذا التصرف

الجزائر تواجه بوركينا فاسو في مهمة انتزاع بطاقة ثمن النهائي بأمم إفريقيا

5 صور ترصد آثار الأمطار بشوارع المنصورة وجهود شفطها لعودة الحركة لطبيعتها

تستمر حتى العاشرة صباحا، تحذير من الشبورة الكثيفة بهذه المناطق اليوم

كل ما تريد معرفته عن حساب الشباب myCIB في البنك التجاري

اليوم، نظر دعوى تطبيق الحد الأدنى للأجور على المعاشات

خدمات

المزيد

كل ما تريد معرفته عن حساب الشباب myCIB في البنك التجاري

ارتفاع "كريستال" وعباد "سلايت"، أسعار الزيت اليوم الأحد في الأسواق

ارتفاع كبير في الضاني وانخفاض البتلو 30 جنيها، أسعار اللحوم اليوم الأحد بالأسواق

ارتفاع السلفات 3400 جنيه وانخفاض اليوريا، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، مصر مع أنجولا.. مواجهات نارية في أمم أفريقيا والدوري الإنجليزي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأحد 28 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 28 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأحد 28 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads