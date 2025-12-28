قرار جديد من النيابة ضد شخص استولى على أموال المواطنين ببطاقات الدفع الإلكتروني

18 حجم الخط

أمرت نيابة الأموال العامة، بتفريغ هواتف ومحادثات أحد الأشخاص المقيمين بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا بانتحال صفة موظف خدمة عملاء بأحد البنوك، واستغلال تلك الصفة لإيهام المواطنين بقدرته على مساعدتهم في الحصول على قروض أو منح مالية، وذلك لكشف ملابسات الواقعة.

كما أمرت النيابة باستدعاء الضحايا والمجني عليهم للاستماع لأقوالهم.

خدمة عملاء البنك المزيفة للنصب

وأوضحت التحريات أن اتباع المتهم الأسلوب الإجرامي، تمكن من الحصول على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بالعملاء والاستيلاء على أموالهم.

القبض على نصاب المنيا

وعقب تقنين الإجراءات الأمنية، تم ضبط المتهم وبحوزته 4 هواتف محمولة، تبين من فحصها احتوائها على دلائل نشاطه الإجرامي، بالإضافة إلى مبلغ مالي من متحصلات نشاطه. وبمواجهته، اعترف المتهم بارتكابه 9 وقائع نصب مماثلة باستخدام نفس الأسلوب.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأحيل المتهم للنيابة العامة لاستكمال التحقيقات.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة الأمن لمكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، وضبط كافة صور الخروج عن القانون.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.