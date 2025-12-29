الإثنين 29 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

ضبط عامل مارس أعمال بلطجة وإتلاف دراجة نارية بحلوان عقب تداول فيديو

ضبط عامل مارس أعمال
ضبط عامل مارس أعمال بلطجة وإتلاف دراجة نارية بحلوان
18 حجم الخط

تمكنت  الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات منشور مصحوب بمقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر قيام أحد الأشخاص بممارسة أعمال بلطجة وإتلاف دراجة نارية بمنطقة حلوان بالقاهرة.

وبالفحص تبين عدم ورود أي بلاغات رسمية بشأن الواقعة، وتم تحديد صاحب الحساب الذي نشر الفيديو، وهو عامل مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين

وأفاد بأن خلافات جيرة حول لهو الأطفال أدت إلى تعدي شخص آخر من نفس الدائرة عليه وعلى ممتلكاته، مستخدمًا سلاحًا أبيض لإحداث تلفيات بالدراجة النارية.

حملات على الطرق تحرر 108 آلاف مخالفة وتضبط 50 حالة تعاطي مخدرات

ضبط 7 رجال و4 سيدات لاستغلالهم 19 طفلا في التسول بالقاهرة

عقب التحريات، تمكن  رجال الشرطة من ضبط المشكو في حقه، وبحوزته السلاح الأبيض المستخدم في الاعتداء، وقد اعترف بارتكاب الواقعة أمام الشرطة.

وتم اتخاذ  الإجراءات القانونية اللازمة وإخطار النيابة المختصة لمباشرة التحقيق.

عقوبة البلطجة

ونصت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادى أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.
 

وطبقا لقانون العقوبات تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.

بينما تصل العقوبة إلى الإعدام فى قانون العقوبات إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 375 مكررا أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات

وطبقا لـ قانون العقوبات يقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

حلوان بلطجة إتلاف دراجة نارية سلاح أبيض نزاع جيرة ضبط مرتكب الشرطة

مواد متعلقة

حملات على الطرق تحرر 108 آلاف مخالفة وتضبط 50 حالة تعاطي مخدرات

ضبط 7 رجال و4 سيدات لاستغلالهم 19 طفلا في التسول بالقاهرة

القبض على عامل بتهمة التحرش بالطالبات أمام إحدى المدارس بشمال سيناء

حالة المرور اليوم بالقاهرة والجيزة، كثافات متحركة بهذه المحاور والميادين

ضبط 36 بلطجيا وهاربا من المراقبة و128 سلاحا ناريا في المحافظات

على طريقة لصوص لكن ظرفاء، كشف غموض سرقة محل مشغولات ذهبية في الدرب الأحمر

الداخلية تضبط متهمين بمحاولات شراء أصوات انتخابية في عدد من المحافظات (صور)

ضبط 6 أشخاص بتهمة شراء أصوات ناخبين في سوهاج

الأكثر قراءة

منها فرض رسوم على تصديقات الخارجية وتوفيق أوضاع 160 كنيسة، قرارات جديدة لرئيس الوزراء

تحذير عاجل من الكهرباء لهذه الفئة قبل رفع العدادات

حصاد 2025، السيسي يقود جهود تطوير المنظومة الصحية وتحسين الخدمات باستثمارات 222 مليار جنيه

بعد حسم التأهل لدور الـ16، طريق منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية 2025

وفاة صابر عيد نجم غزل المحلة ومنتخب مصر السابق

أول رد من الجبلاية على هجوم رئيس اتحاد الكرة الفلسطيني ضد أمين عمر

رئيس صرف الإسكندرية يتفقد استعدادات مواجهة تداعيات النوة

وزير العمل يصدر قرارا وزاريا بشأن قواعد وإجراءات قياس مستوى المهارة

خدمات

المزيد

سعر الفاكهة اليوم، البرتقال يتراجع جنيهين في سوق العبور

أسعار السمك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم الإثنين

غرامة 50 ألفا، عقوبة ممارسة العنف اللفظي أو الجسدي أو النفسي على العمال وفقا للقانون

باستثناء النترات المخصوص، انخفاض ملحوظ في أسعار الأسمدة اليوم بالأسواق

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات الجولة الثالثة والأخيرة لدور مجموعات أمم أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يجوز استخدام الهندسة الوراثية لتحسين صفات الأجنة الشكلية؟ الإفتاء تجيب

يا عباد الله أغيثوني، الإفتاء توضح معنى الحديث وصحته

مفتي الجمهورية: يجوز عمل الوليمة في شهر رجب بهذه الشروط

المزيد
الجريدة الرسمية
ads