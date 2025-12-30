الثلاثاء 30 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

أستاذ بجامعة الأزهر: التنجيم والتاروت خرافة ومن يلجأ إليه آثم

الدكتور محمد المهدى
الدكتور محمد المهدى استاذ الطب النفسى
18 حجم الخط
ads

تحدث الدكتور محمد المهدي، أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر، حول هوس الناس في الأيام الأخيرة من كل عام بالأبراج ، والبحث عن طريق الأبراج والتنجيم أو التاروت، حيث تقوم هذه الوسائل عن طريق حركة النجوم بالتنبؤ زيفا بالمصير، وعن طريق الكوتشينة "التاروت" تسهيل معرفة الأمور.

 

وقال الدكتور محمد المهدي، في برنامج الستات مايعرفوش يكذبوا إنه لا توجد أي جامعة دولية أو محلية محترمة فيها قسم لدراسة الأبراج أو الكواكب، صحيح فيه علم الفلك، مضيفا أن هناك خلطا فأصبح ممارس الشعوذة والتنبؤ والاحتيال يقول على نفسه الفلكي العالمي فلان، لكنه نصب، لأن علم الفلك يتولى الرصد الدقيق والحساب والطقس وليس له علاقة مطلقا بما يدعيه البعض.

ليس للإنسان إلا ما سعى 

وأضاف الدكتور محمد المهدي: عمومًا، ليس هناك أي حاجة تسمى علم الأبراج أو النجوم أو التاروت، فلا يعلم الغيب في السماوات والأرض إلا الله، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وبالتالي لا يمكن تحديد نجاح إنسان أو فشله بالأبراج أو النجوم. إضافة إلى أن خريطة النجوم والأبراج خريطة قديمة متغيرة، وثبت أنها غير صحيحة لكل وقت، ولذلك من المستحيل أن يحسب الإنسان مصيره بناءً عليها. التفكير في ذلك هو في النهاية خرافي.

الخوف من المجهول 

وعن وسائل النصب على الناس، ومنهم المتعلمون والبسطاء، أن المحتال ومدعي التنبؤ يلعب على القلق عند الإنسان والخوف من المجهول. لا يوجد يقين بالمستقبل، فيعلق الإنسان أمله وقلقه على شماعة المنجم. أيضًا، يقتنع الإنسان بهؤلاء النصابين لأنه يحمل عنه مسؤولية اتخاذ القرار، فيقول له مثلًا: "تاريخ ميلادك هو الذي يحكم مصيرك".

 وهذا يسمى في علم النفس "التحيز التوكيدي"، ومعناه أنه توجد أمور ستحدث وليس لك دخل فيها. وقد حدث أن سألت السيدة عائشة رضي الله عنها الرسول الكريم عن الكهان؟ فقال: "هو كذب". فقالت له: "إن هناك أشياء تحدث من كلامهم". فقال لها: "هناك شيء يحدث ومائة لا تحدث". والصدفة قد تسمح بوجود بعض الأشياء، لكن الأغلب أنها لا تحدث.

اختفاء ترامب ورحيل وزراء مدبولي وصدمة للزمالك، خبيرة التاروت بسنت يوسف تكشف توقعاتها لعام 2026

رئيس جامعة الأزهر يتفقد اختبارات مسابقة القرآن الكريم ويرصد 100 ألف جنيه للأول

وأضاف الدكتور المهدي إن المنجم يستخدم كلمات عامة تصلح لكل الناس، مثلًا: "إنه في حد بيكرهك"، "إنه في فلوس جاية"، “إنه في حالة سفر”، وهناك حالة قلق عند الإنسان يكون محتاج فيها لحاجة تطمئنه، ومش لاقي وسيلة، فيلجأ إلى الطمأنة الزائفة لتسكين النفس، وممكن يكون غير مصدق للمنجم لكنه دخل إلى الدائرة المرضية بالضلالة، وكل ذلك خداع ووهم، ومن يحتاج إلى الطمأنينة أو الراحة فيلجأ إلى الله والعمل والأخذ بالأسباب.

الله القادر على كل شيء

وفي النهاية، هذا ضرب ويطعن في التوحيد، يجعل الإنسان يتعلق بالأبراج بدلًا من التعلق بالله القادر على كل شيء، فيكون قد وصل إلى دائرة الكفر ويطعن في سلامة العقل. وهناك حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم للناس الذين يتخذونها تسلية: "من أتى كاهنًا أو عرافًا، فلا تُقبل له صلاة أربعين يومًا".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محمد المهدي التنجيم التاروت علم الفلك العلاقة بين علم الفلك والشرع

مواد متعلقة

الجامع الأزهر في 2025.. افتتاح 200 فرع جديد لرواق الطفل.. 169 ألف دارس في أروقة القرآن الكريم.. 29 ألف دارس في رواق العلوم الشرعية بـ 27 فرعًا.. يستقبل 3670 زائرًا من 160 دولة (صور)

الأزهر عن توقعات الأبراج 2026: أشكال مستحدثة من الكهانة المحرمة

رئيس جامعة الأزهر يتفقد اختبارات مسابقة القرآن الكريم ويرصد 100 ألف جنيه للأول

شيخ الأزهر: القضية الفلسطينية بلغت حدا من الظلم لا يقبل معه الحياد

الأكثر قراءة

كأس الأمم الأفريقية، نيجيريا تتقدم على أوغندا بهدف في الشوط الأول

ضبط شقيق كروان مشاكل وصديقه بتهمة إشعال شماريخ وتسببهما في احتراق سيارة

انفراجة في صفقة انتقال حمزة عبد الكريم إلى برشلونة

ليلة رأس السنة، أسعار تذاكر حفل تامر عاشور وإليسا وتامر حسني

طبيب الأهلي يكشف تفاصيل إصابة حمزة عبد الكريم

دخول علي جبر جنايات شبرا الخيمة لمؤازرة رمضان صبحي قبل النطق بالحكم بقضية التزوير (فيديو)

السيسي يصدر قرارا جمهوريا مهما

السعودية: ندعو الإمارات إلى وقف أي دعم عسكري للمجلس الانتقالي الجنوبي باليمن

خدمات

المزيد

تعرف على سعر السكر اليوم

سعر طن الألومنيوم في بورصة لندن اليوم الإثنين

سعر الفاكهة اليوم، البرتقال يتراجع جنيهين في سوق العبور

أسعار السمك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات الجولة الثالثة والأخيرة لدور مجموعات أمم أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أمين الفتوى يوضح الروشتة النبوية لاستقرار البيوت واستمرار الحياة الزوجية (فيديو)

أمين الفتوى يحذر من مدعى العلم فى الإفتاء (فيديو)

هل ليلة الإسراء والمعراج في شهر رجب وما حكم الاحتفال بها؟ البحوث الإسلامية يرد (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads