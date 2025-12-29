منتخب مصر يواجه أنجولا في مباراة تحصيل حاصل بأمم أفريقيا.. مرموش أغلى من "الغزلان السوداء".. تاريخ متواضع لمنافس الفراعنة.. وهذا طريق صلاح ورفاقه إلى نهائي الكان

18 حجم الخط

يدخل منتخب مصر الأول لكرة القدم اليوم الإثنين، مباراة تحصيل حاصل، أمام منتخب أنجولا ضمن مواجهات الجولة الأخيرة في دور المجموعات، لحساب المجموعة الثانية ببطولة أمم إفريقيا 2025.

ومن المؤكد أن يشهد تشكيل منتخب مصر أمام أنجولا، تغييرات بالجملة بعد أن حسم الفراعنة رسميا صدارة المجموعة الثانية، وبطاقة التأهل للدور ثمن النهائي، عقب الفوز في الجولتين الأولى والثانية على زيمبابوي ثم جنوب إفريقيا.

حسام حسن يريح العناصر الأساسية

ويرغب حسام حسن في إتاحة الفرصة أمام بدلاء منتخب مصر من أجل الاطمئنان عليهم وتجهيزهم لمباراة دور الستة عشر، وإدخالهم في أجواء البطولة، إلى جانب إراحة عناصر التشكيلة الأساسية في صفوف الفراعنة محمد صلاح ومرموش وتريزيجيه وزيزو ومروان عطية وياسر إبراهيم ومحمد حمدي.

حسام حسن، فيتو

تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام أنجولا

ومن المتوقع، أن يدخل منتخب مصر مباراته اليوم أمام أنجولا بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

الدفاع: أحمد عيد - حسام عبد المجيد - خالد صبحي (محمد إسماعيل) - أحمد فتوح

الوسط: محمد شحاته - محمود صابر - مهند لاشين

الهجوم: إبراهيم عادل - مصطفى محمد - مصطفى فتحي

تاريخ مواجهات منتخب مصر وأنجولا

ويمتلك منتخب مصر أفضلية تاريخية أمام أنجولا، إذ التقيا في 5 مباريات سابقة بمختلف البطولات، نجح خلالها الفراعنة في تحقيق الفوز في 3 مواجهات، بينما انتهت مباراتان بالتعادل.

وسجل لاعبو منتخب مصر 10 أهداف في شباك أنجولا، مقابل 7 أهداف استقبلتها شباكهم.

وعلى صعيد بطولة كأس الأمم الأفريقية، تعد مواجهة اليوم هي الثالثة التي تجمع المنتخبين في تاريخ البطولة، بعدما سبق أن التقيا مرتين من قبل، ونجح منتخب مصر في حسم المواجهتين لصالحه.

منتخب مصر يتفوق تسويقيا على أنجولا

منتخب مصر يتفوق على أنجولا فى القيمة التسويقية قبل لقاء اليوم بأمم إفريقيا، حيث تبلغ القيمة التسويقية للفراعنة 137.4 مليون يورو، بينما تبلغ القيمة التسويقية لمنتخب أنجولا 53.03 مليون يورو.



ويعتبر ديفيد كارمو، أغلى لاعب في منتخب أنجولا حيث تقدر قيمته التسويقية بـ 10 ملايين دولار، ويأتي في المرتبة الثانية مبالا نزولا بقيمة تقدر بـ 6 ملايين يورو.

فيما يتفوق عمر مرموش، لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، على القيمة التسويقية الكاملة لمنتخب أنجولا، حيث تبلغ نحو 65 مليون يورو.

ويأتي في المرتبة الثانية محمد صلاح بـ 50 مليون يورو، بينما تقدر القيمة السوقية لمهاجم نانت مصطفى محمد بـ 5 ملايين يورو.

كما تقدر القيمة التسويقية لـ تريزيجيه بـ 5 ملايين يورو.

وتقدر القيمة التسويقية لإمام عاشور بـ 4 ملايين يورو.

ثم يأتي زيزو وإبراهيم عادل بـ 3 ملايين و500 ألف يورو لكل منهما.

فيما تبلغ القيمة التسويقية لمروان عطية 2 مليون و500 ألف يورو.

كيف تأهل أنجولا لأمم إفريقيا 2025

تأهل المنتخب الأنجولي إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية 2025 بعد تصدُّره المجموعة السادسة في التصفيات، التي ضمَّتِ السودان والنيجر وغانا، حيث جمع 14 نقطة من أربعة انتصارات وتعادلين، دون أي خسارة، وسجل 7 أهداف مقابل هدفين فقط في مرماه.

تاريخ مشاركات أنجولا في بطولة أمم إفريقيا

مشاركة منتخب أنجولا في بطولة أمم إفريقيا بالمغرب، تحمل الظهور العاشر لفريق "الغزلان السوداء" في تاريخ "الكان"، حيث ظهر للمرة الأولى في البطولة القارية عام 1996 بجنوب إفريقيا.

وخلال مشاركاته السابقة، خاض منتخب “الغزلان السوداء” 31 مباراة، حقق خلالها 7 انتصارات، مقابل 13 تعادلًا وتكبَّد 11 هزيمة، وسجل لاعبوه 39 هدفًا، بينما استقبلت شباكه 43 هدفًا.

ويبقى أفضل إنجاز لأنجولا في كأس الأمم الإفريقية بلوغ الدور ربع النهائي 3 مرات، وذلك خلال نسخ غانا 2008، وأنجولا 2010، ثم النسخة الأخيرة التي أقيمت في كوت ديفوار.

ونجح منتخب مصر في التأهل لدور الـ16 من بطولة أمم إفريقيا، بعد تحقيق العلامة الكاملة بالفوز في المباراتين الماضيتين وحصوله على 6 نقاط.

طريق منتخب مصر في بطولة أمم إفريقيا

وأصبح منتخب مصر يعرف طريقه جيدًا في البطولة القارية، بعدما تأكد مواجهته لصاحب المركز الثالث، في إحدى المجموعات الثلاثة: الأولى، الثالثة، الرابعة بدور الـ16 من البطولة.

ومن المقرر أن يخوض منتخب مصر مباراة دور الـ16، يوم الإثنين الموافق الخامس من شهر يناير المقبل.

منافس منتخب مصر في دور الـ 8

وحال تأهل الفراعنة سيضربون موعدًا مع الفائز من مواجهة (متصدر المجموعة السادسة مع ثاني المجموعة الخامسة) وتضم المجموعة السادسة منتخبي كوت ديفوار حامل اللقب والكاميرون.

وستقام مواجهة ربع النهائي، يوم السبت الموافق 10 يناير 2026، حال عبوره عقبة دور الـ16.

وفي حالة نجاح المنتخب في الفوز والصعود للدور نصف النهائي، يأتي الاحتمال الأكبر مواجهة منتخب السنغال كأبرز المرشحين للتواجد في صدارة المجموعة الرابعة.

