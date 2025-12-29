قبل مواجهة الفراعنة، تاريخ متواضع لمنتخب أنجولا في بطولة أمم أفريقيا

18 حجم الخط

أمم إفريقيا 2025، يستعد منتخب مصر لمواجهة انجولا، اليوم الاثنين، في بطولة أمم أفريقيا 2025، المقامة حاليا في المغرب، وتختتم فعالياتها في الثامن عشر من يناير المقبل.

كيف تأهل أنجولا لأمم افريقيا 2025

تأهل المنتخب الأنجولي إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية 2025 بعد تصدُّره المجموعة السادسة في التصفيات، التي ضمَّتِ السودان والنيجر وغانا، حيث جمع 14 نقطة من أربعة انتصارات وتعادلين، دون أي خسارة، وسجل 7 أهداف مقابل هدفين فقط في مرماه.

تاريخ مشاركات أنجولا في بطولة أمم أفريقيا

ومشاركة منتخب أنجولا في بطولة أمم أفريقيا بالمغرب، تحمل الظهور العاشر لفريق "الغزلان السوداء" في تاريخ "الكان"، حيث ظهر للمرة الأولى في البطولة القارية عام 1996 بجنوب أفريقيا.

وخلال مشاركاته السابقة، خاض منتخب “الغزلان السوداء” 31 مباراة، حقق خلالها 7 انتصارات، مقابل 13 تعادلًا وتكبَّد 11 هزيمة، وسجل لاعبوه 39 هدفًا، بينما استقبلت شباكه 43 هدفًا.

ويبقى أفضل إنجاز لأنجولا في كأس الأمم الإفريقية بلوغ الدور ربع النهائي في ثلاث مناسبات، وذلك خلال نسخ غانا 2008، وأنجولا 2010، ثم النسخة الأخيرة التي أقيمت في كوت ديفوار.

وتشهد المجموعة الثانية اليوم الإثنين مواجهتين في الجولة الأخيرة بدور المجموعات، حيث يلتقي منتخب مصر مع أنجولا، فيما تجمع المباراة الثانية منتخب جنوب إفريقيا ضد زيمبابوي، وتقام المباراتين في نفس التوقيت عند الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

منتخب زيمبابوي، فيتو

ترتيب مجموعة مصر قبل الجولة الأخيرة

يحتل منتخب مصر صدارة المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط، جمعهما من الفوز على زيمبابوي 2-1 في الجولة الأولى، ثم الفوز على جنوب أفريقيا بهدف في الجولة الثانية

وفي المرتبة الثانية يأتي منتخب جنوب إفريقيا بثلاث نقاط، بعد الفوز في الجولة الأولى على أنجولا 2-1 ثم الخسارة أمام مصر بهدف

ويحل منتخب أنجولا في المركز الثالث بنقطة واحدة، بعدما خسر في الجولة الأولى أمام جنوب إفريقيا، ثم تعادله في الجولة الثانية مع زيمبابوي بهدف لكل منهما

ويحل منتخب زيمبابوي في المركز الأخير، بعد الخسارة أمام مصر في الجولة الأولى، والتعادل في الثانية مع أنجولا 1-1.

ترتيب المجموعة الثانية قبل الجولة الأخيرة، فيتو

موعد مباراة مصر وأنجولا

تقام مباراة منتخب مصر أمام منتخب أنجولا، اليوم الإثنين في تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة، على ملعب أدرار بمدينة أغادير المغربية.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وأنجولا

تنقل مباراة مصر وأنجولا عبر شبكة بي إن سبورت صاحبة الحق الحصري لبث مباريات كأس أمم إ في أمم إفريقيا 2025، لذا يمكن مشاهدة المباراة عبر شاشتها.

وسوف يتم بث مباراة مصر وأنجولا عبر قنوات beIN MAX 1 وbeIN MAX 2 وbeIN MAX 3، ويعلق عليها علي محمد علي.

