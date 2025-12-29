الإثنين 29 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

مرموش أغلى من منتخب أنجولا، الفراعنة يتفوقون تسويقيا على الغزلان السوداء

منتخب مصر،فيتو
منتخب مصر،فيتو
18 حجم الخط

يواجه منتخب مصر الأول لكرة القدم، اليوم الإثنين، نظيره الأنجولي في الجولة الختامية بدور المجموعات لحساب المجموعة الثانية في بطولة أمم أفريقيا 2025، المقامة حاليا في المغرب وتختتم فعالياتها يوم 18 يناير المقبل.

منتخب مصر يتفوق تسويقيا على أنجولا 

منتخب مصر يتفوق على أنجولا فى القيمة التسويقية قبل لقاء اليوم بأمم أفريقيا، حيث تبلغ القيمة التسويقية للفراعنة 137.4 مليون يورو، بينما تبلغ القيمة التسويقية لمنتخب أنجولا 53.03 مليون يورو.
ويعتبر ديفيد كارمو، أغلى لاعب في منتخب أنجولا حيث تقدر قيمته التسويقية بـ 10 ملايين دولار، ويأتي في المرتبة الثانية مبالا نزولا بقيمة تقدر بـ 6 ملايين يورو.

فيما يتفوق عمر مرموش، لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، على القيمة التسويقية الكاملة لمنتخب أنجولا، حيث تبلغ نحو 65 مليون يورو.

ويأتي في المرتبة الثانية محمد صلاح بـ 50 مليون يورو، بينما تقدر القيمة السوقية لمهاجم نانت مصطفى محمد بـ 5 ملايين يورو.

كما تقدر القيمة التسويقية لـ تريزيجيه بـ 5 ملايين يورو.

فيما يأتي في المرتبة الخامسة إبراهيم عادل بـ 3 ملايين و500 ألف يورو.

6ـ زيزو 3 ملايين و500 ألف يورو

7ـ مروان عطية 2 مليون و500 ألف يورو.

موعد مباراة مصر وأنجولا

تنطلق صافرة مباراة منتخب مصر أمام  منتخب أنجولا،  في تمام السادسة مساء  اليوم بتوقيت القاهرة، على ملعب أدرار بمدينة أغادير المغربية.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وأنجولا 

تنقل مباراة مصر وأنجولا عبر شبكة بي إن سبورت صاحبة الحق الحصري لبث مباريات كأس أمم أفريقيا 2025، لذا يمكن مشاهدة المباراة عبر شاشتها.

 

وسوف يتم بث مباراة مصر وأنجولا عبر قنوات beIN MAX 1 وbeIN MAX 2 وbeIN MAX 3، ويعلق عليها علي محمد علي.

منتخب أنجولا، فيتو
منتخب أنجولا، فيتو

جماهير مصر يسعى للعلامة الكاملة

تطمح الجماهير المصرية إلى رؤية منتخب مصر يحقق العلامة الكاملة في دور المجموعات، عبر تحقيق انتصاره الثالث على أنجولا في ختام دور المجموعات، وحصد النقطة التاسعة من أجل تعزيز الثقة والهيبة وتوجيه رسالة تحذير للمنافسين الكبار في بطولة أمم إفريقيا 2025، بأنه جاء لحصد اللقب الأفريقي للمرة الثامنة في تاريخه.

 

منتخب مصر يتأهل رسميا لثمن نهائي أمم افريقيا

حسم منتخب مصر الأول لكرة القدم رسميا بطاقة التأهل رسميا لدور الـ16 ببطولة أمم إفريقيا 2025، بعد تغلبه على جنوب أفريقيا، بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت الجمعة الماضي، ضمن مواجهات الجولة الثانية ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

 

ترتيب مجموعة مصر بعد الفوز على جنوب أفريقيا 

فوز منتخب مصر على جنوب إفريقيا رفع رصيده إلى 6 نقاط، لينفرد بصدارة المجموعة الثانية محققا العلامة الكاملة، بينما توقف رصيد جنوب أفريقيا عند 3 نقاط في المركز الثاني وأنجولا ثالثا بنقطة وزيمبابوي رابعا بنقطة أيضا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

كأس أمم أفريقيا 2025 منتخب مصر موعد مباراة مصر وأنجولا منتخب انجولا منتخب مصر الاول مباراة مصر وانجولا

مواد متعلقة

كأس الأمم، منتخب جنوب أفريقيا يسعى لحسم التأهل على حساب زيمبابوي اليوم

تعادل إنبي والبنك الأهلي سلبيا والفريقان يلجأن للوقت الإضافي بكأس مصر

كأس مصر، إنبي يتعادل سلبيًا أمام البنك الأهلي بالشوط الأول

محمود عاشور حكمًا للـ "VAR" بمباراة مالي وجزر القمر في كأس الأمم الأفريقية

تريزيجيه عن مواجهة أنجولا: هدفنا التتويج بلقب أمم أفريقيا

حسام حسن يتحدث عن محمد الشناوي وطرد محمد هاني أمام جنوب أفريقيا

حسام حسن يوجه رسالة للشعبين المغربي والمصري بأمم أفريقيا

حسام حسن: أنجولا من المنتخبات القوية.. والفوز مهم لنا من الناحية الفنية

الأكثر قراءة

منها فرض رسوم على تصديقات الخارجية وتوفيق أوضاع 160 كنيسة، قرارات جديدة لرئيس الوزراء

تحذير عاجل من الكهرباء لهذه الفئة قبل رفع العدادات

حصاد 2025، السيسي يقود جهود تطوير المنظومة الصحية وتحسين الخدمات باستثمارات 222 مليار جنيه

بعد حسم التأهل لدور الـ16، طريق منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية 2025

وفاة صابر عيد نجم غزل المحلة ومنتخب مصر السابق

أول رد من الجبلاية على هجوم رئيس اتحاد الكرة الفلسطيني ضد أمين عمر

وزير العمل يصدر قرارا وزاريا بشأن قواعد وإجراءات قياس مستوى المهارة

رئيس صرف الإسكندرية يتفقد استعدادات مواجهة تداعيات النوة

خدمات

المزيد

سعر الفاكهة اليوم، البرتقال يتراجع جنيهين في سوق العبور

أسعار السمك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم الإثنين

غرامة 50 ألفا، عقوبة ممارسة العنف اللفظي أو الجسدي أو النفسي على العمال وفقا للقانون

باستثناء النترات المخصوص، انخفاض ملحوظ في أسعار الأسمدة اليوم بالأسواق

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات الجولة الثالثة والأخيرة لدور مجموعات أمم أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يجوز استخدام الهندسة الوراثية لتحسين صفات الأجنة الشكلية؟ الإفتاء تجيب

يا عباد الله أغيثوني، الإفتاء توضح معنى الحديث وصحته

مفتي الجمهورية: يجوز عمل الوليمة في شهر رجب بهذه الشروط

المزيد
الجريدة الرسمية
ads