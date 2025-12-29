الإثنين 29 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

موعد مباراة زيمبابوي وجنوب أفريقيا بـ"الكان"

منتخب جنوب افريقيا،فيتو
منتخب جنوب افريقيا،فيتو
18 حجم الخط

كأس الأمم الأفريقية، يواجه منتخب زيمبابوي نظيره جنوب أفريقيا في مواجهة حاسمة  اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة الثانية  ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2025 بالمغرب.

موعد مباراة زيمبابوي وجنوب أفريقيا

وتقام مباراة زيمبابوي وجنوب أفريقيا في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة على ملعب مراكش الكبير. 

القنوات الناقلة لمباراة مصر وأنجولا

وتنقل مباراة زيمبابوي وجنوب أفريقيا عبر شبكة قنوات «بي إن سبورتس»، الناقل الحصري لمنافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025. 

 ترتيب المنتخبين في المجموعة الثانية 

ويحتل منتخب جنوب أفريقيا المركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة بينما يحتل زيمبابوي المركز الأخير من نقطة واحدة.

1- مصر – 6 نقاط
2- جنوب أفريقيا – 3 نقاط
3- زيمبابوي – نقطة
4- أنجولا – نقطة

وشهدت الجولة الأولى فوز مصر على زيمبابوي 2-1، وفوز جنوب أفريقيا على أنجولا بالنتيجة نفسها، بينما فاز منتخب مصر في الجولة الثانية على جنوب أفريقيا بهدف دون رد، وتعادل أنجولا مع زيمبابوي 1-1.

ويبحث منتخب جنوب إفريقيا عن تحقيق نتيجة إيجابية للتأهل لدور الـ16 حيث يكفيه التعادل لحجز بطاقة التأهل المباشر وصيفا للمجموعة بعدما حسم منتخب مصر الصدارة أما حال الخسارة سيبحث منتخب جنوب أفريقيا عن تأهله عن طريق أفضل ثوالث المجموعات بناءا على نتيجة أنجولا أمام مصر.

في المقابل لا بديل أمام زيمبابوي سوي الفوز ورفع رصيده إلى 4 نقاط للمنافسة مع جنوب إفريقيا وأنجولا على التأهل أو ضمن أفضل ثوالث وذلك بناءا على نتيجة أنجولا أمام مصر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بطولة كأس الأمم الأفريقية بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025 القنوات الناقلة لمباراة مصر وأنجولا جنوب أفريقيا كأس الأمم الإفريقية 2025 بالمغرب كأس الأمم الأفريقية 2025 كاس الأمم الإفريقية منتخب جنوب أفريقيا منتخب زيمبابوي

مواد متعلقة

تعادل إنبي والبنك الأهلي سلبيا والفريقان يلجأن للوقت الإضافي بكأس مصر

كأس مصر، إنبي يتعادل سلبيًا أمام البنك الأهلي بالشوط الأول

محمود عاشور حكمًا للـ "VAR" بمباراة مالي وجزر القمر في كأس الأمم الأفريقية

تريزيجيه عن مواجهة أنجولا: هدفنا التتويج بلقب أمم أفريقيا

حسام حسن يتحدث عن محمد الشناوي وطرد محمد هاني أمام جنوب أفريقيا

حسام حسن يوجه رسالة للشعبين المغربي والمصري بأمم أفريقيا

حسام حسن: أنجولا من المنتخبات القوية.. والفوز مهم لنا من الناحية الفنية

قنوات مفتوحة تنقل مباراة منتخب مصر وأنجولا بكأس الأمم الأفريقية

الأكثر قراءة

حصاد 2025، السيسي يقود جهود تطوير المنظومة الصحية وتحسين الخدمات باستثمارات 222 مليار جنيه

أول رد من الجبلاية على هجوم رئيس اتحاد الكرة الفلسطيني ضد أمين عمر

مصدر بالأهلي يكشف تفاصيل أزمة تسويق أشرف داري

وفاة صابر عيد نجم غزل المحلة ومنتخب مصر السابق

انطلاق المؤتمر العلمي الرابع لمستشفى الرمد بأسيوط

رئيس صرف الإسكندرية يتفقد استعدادات مواجهة تداعيات النوة

موعد مباراة المغرب وزامبيا في كأس أمم إفريقيا والقنوات الناقلة

تغييرات بالجملة، تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام أنجولا بأمم أفريقيا 2025

خدمات

المزيد

سعر الفاكهة اليوم، البرتقال يتراجع جنيهين في سوق العبور

أسعار السمك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم الإثنين

غرامة 50 ألفا، عقوبة ممارسة العنف اللفظي أو الجسدي أو النفسي على العمال وفقا للقانون

باستثناء النترات المخصوص، انخفاض ملحوظ في أسعار الأسمدة اليوم بالأسواق

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات الجولة الثالثة والأخيرة لدور مجموعات أمم أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

يا عباد الله أغيثوني، الإفتاء توضح معنى الحديث وصحته

مفتي الجمهورية: يجوز عمل الوليمة في شهر رجب بهذه الشروط

تفسير حلم الصراخ في المنام وعلاقته بالتخلص من الضغوط النفسية

المزيد
الجريدة الرسمية
ads