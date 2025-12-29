موعد مباراة زيمبابوي وجنوب أفريقيا بـ"الكان"

18 حجم الخط

كأس الأمم الأفريقية، يواجه منتخب زيمبابوي نظيره جنوب أفريقيا في مواجهة حاسمة اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة الثانية ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2025 بالمغرب.

موعد مباراة زيمبابوي وجنوب أفريقيا

وتقام مباراة زيمبابوي وجنوب أفريقيا في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة على ملعب مراكش الكبير.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وأنجولا

وتنقل مباراة زيمبابوي وجنوب أفريقيا عبر شبكة قنوات «بي إن سبورتس»، الناقل الحصري لمنافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

ترتيب المنتخبين في المجموعة الثانية

ويحتل منتخب جنوب أفريقيا المركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة بينما يحتل زيمبابوي المركز الأخير من نقطة واحدة.

1- مصر – 6 نقاط

2- جنوب أفريقيا – 3 نقاط

3- زيمبابوي – نقطة

4- أنجولا – نقطة

وشهدت الجولة الأولى فوز مصر على زيمبابوي 2-1، وفوز جنوب أفريقيا على أنجولا بالنتيجة نفسها، بينما فاز منتخب مصر في الجولة الثانية على جنوب أفريقيا بهدف دون رد، وتعادل أنجولا مع زيمبابوي 1-1.

ويبحث منتخب جنوب إفريقيا عن تحقيق نتيجة إيجابية للتأهل لدور الـ16 حيث يكفيه التعادل لحجز بطاقة التأهل المباشر وصيفا للمجموعة بعدما حسم منتخب مصر الصدارة أما حال الخسارة سيبحث منتخب جنوب أفريقيا عن تأهله عن طريق أفضل ثوالث المجموعات بناءا على نتيجة أنجولا أمام مصر.

في المقابل لا بديل أمام زيمبابوي سوي الفوز ورفع رصيده إلى 4 نقاط للمنافسة مع جنوب إفريقيا وأنجولا على التأهل أو ضمن أفضل ثوالث وذلك بناءا على نتيجة أنجولا أمام مصر.

