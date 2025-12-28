الأحد 28 ديسمبر 2025
مدرب أنجولا: لا نعلم كيف ستلعب مصر وشيكو بانزا لاعب رائع

باتريس بوميل المدير
باتريس بوميل المدير الفني لمنتخب أنجولا
أكد باتريس بوميل المدير الفني لمنتخب أنجولا صعوبة المواجهة المرتقبة أمام منتخب مصر، والمقرر إقامتها غدًا في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأفريقية.

تصريحات مدرب أنجولا

وخلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق اللقاء، قال بوميل: "لا نعلم كيف سيستعد منتخب مصر لمواجهتنا، ربما يلجأ الجهاز الفني لإراحة بعض اللاعبين، لكن رغم ذلك يظل منتخب مصر قويًا، ولديه دكة بدلاء قادرة على صناعة الفارق، ويمكن القول: إن مصر تمتلك فريقين بنفس القوة".

وأضاف: "بغض النظر عن التشكيل الذي سيخوض به منتخب مصر المباراة، فإننا سنواجه فريقًا قويًا ومنظمًا، وعلينا أن نكون في كامل تركيزنا".

وعن حظوظ أنجولا، أوضح بوميل: "نحن أيضًا نمتلك منتخبًا جيدًا، ولدينا ثقة كبيرة في لاعبينا، ويمكننا تحقيق الفوز من أجل التأهل إلى الدور التالي".

وتطرق المدير الفني إلى الحديث عن لاعب فريقه شيكو بانزا، مؤكدًا أنه عنصر مهم داخل التشكيلة، قائلًا: "شيكو بانزا لاعب يتمتع بالسرعة والمهارة، ويعرف الكرة المصرية ولاعبيها جيدًا، وهو لاعب مهم بالنسبة لنا، وجاهز ومستعد لأداء دوره في أي وقت مع منتخب أنجولا".

وضمن منتخب مصر الصعود إلى دور الستة عشر من كأس الأمم الأفريقية بعد فوزه في أول جولتين من دور المجموعات على حساب زيمبابوي وجنوب أفريقيا ليحقق العلامة الكاملة ويتأهل عن صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط قبل مواجهة أنجولا.

