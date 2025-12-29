أمم إفريقيا، ترتيب مجموعة مصر بعد انتهاء الجولة الأخيرة بدوري المجموعات

الإثنين 29 ديسمبر 2025
أمم إفريقيا 2025، أسدل الستار مساء اليوم الإثنين على مباريات الجولة الأخيرة في المجموعة الثانية (مجموعة مصر)، في بطولة أمم إفريقيا 2025، المقامة حاليا في المغرب، وتختتم فعالياتها في الثامن عشر من يناير المقبل.

شهدت المجموعة الثانية اليوم الإثنين مواجهتين في الجولة الأخيرة بدور المجموعات، حيث التقي منتخب مصر مع أنجولا، وانتهت المباراة بالتعادل السلبي 

فيما جمعت المباراة الثانية منتخب جنوب إفريقيا أمام زيمبابوي، وأقيمت في نفس توقيت مباراة مصر وأنجولا عند الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة، وحسمها منتخب البافانا بافانا لصالحه 3-2  

منتخب زيمبابوي، فيتو
منتخب زيمبابوي، فيتو

ترتيب مجموعة مصر بعد انتهاء الجولة الأخيرة

بهذه النتائج السابقة يحتل منتخب مصر صدارة المجموعة الثانية في أمم إفريقيا برصيد 7 نقاط، جمعها من الفوز على زيمبابوي 2-1 في الجولة الأولى، ثم الفوز على جنوب أفريقيا بهدف في الجولة الثانية، ثم التعادل سلبيا مع أنجولا في الجولة الأخيرة

وفي المرتبة الثانية يأتي منتخب جنوب إفريقيا ب6 نقاط، بعد الفوز في الجولة الأولى على أنجولا 2-1 ثم الخسارة أمام مصر بهدف، ثم الفوز في لقاء اليوم على زيمبابوي 3-2 

ترتيب مجموعة مصر، فيتو
ترتيب مجموعة مصر، فيتو

ويحل منتخب أنجولا في المركز الثالث بنقطتين، بعدما خسر في الجولة الأولى أمام جنوب إفريقيا، ثم تعادله في الجولة الثانية مع زيمبابوي بهدف لكل منهما، ثم تعادل مع مصر في الجولة الأخيرة 

ويحل منتخب زيمبابوي المركز الأخير، بعد الخسارة أمام مصر في الجولة الأولى، والتعادل في الثانية مع أنجولا 1-1، والخسارة من جنوب إفريقيا 3-2 في الجولة الأخيرة. 

